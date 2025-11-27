झील की तलहटी में गोताखोर उतरे तो मिला 200 साल पुराना रहस्य, जिसे देखकर एक्सपर्ट भी दंग रह गए!

ओंटारियो झील में गोताखोरों को पानी की गहराई में 200 साल पुराना जहाज लगभग सही हालत में मिला. मस्तूल और टॉपमास्ट सुरक्षित देखकर टीम हैरान रह गई. विशेषज्ञ इसका इतिहास जानने के लिए जांच कर रहे हैं, क्योंकि इसकी पहचान अब भी रहस्य है.
Trending Photos
दुनिया में आज भी कई ऐसे रहस्य छिपे हैं, जिनके बारे में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता. कई बार ये रहस्य हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन लोग उन्हें देख भी नहीं पाते. ऐसा ही एक चौंकाने वाला रहस्य हाल ही में कनाडा में सामने आया, जब ओंटारियो झील (Ontario Lake) में गोताखोरों की एक टीम खोज कर रही थी. जैसे ही वे झील की गहराई में पहुंचे, उन्हें दूर कुछ अजीब-सी चीज़ दिखाई दी. पास जाकर देखा तो वह 200 साल पुराना जहाज का मलबा था. सबसे आश्चर्य की बात यह कि इतना पुराना जहाज बिल्कुल सही हालत में था, मानो अभी-अभी डूबा हो. गोताखोरों ने बताया कि यह नज़ारा इतना चौंकाने वाला था कि पानी के अंदर ही उन्हें खुद को शांत करने में कुछ सेकंड लग गए.
19वीं सदी की अनोखी झलक
कनाडा की यह टीम झील की रूटीन खोज पर थी, लेकिन यह दृश्य उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज़ था. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह जहाज 1800 के दशक का है. यह अंदाज़ा जहाज को बांधने में इस्तेमाल हुई मोटी और पुरानी रस्सियों से लगाया गया. हालांकि जहाज में कुछ चीजें गायब थीं. जैसे सेंटरबोर्ड और पिछले हिस्से पर लगा पहिया (Wheel). इन्हीं खासियतों को देखकर पुरातत्वविदों ने माना कि यह जहाज बहुत पुराना है और 19वीं सदी की शुरुआत का हो सकता है. आर्कियोलॉजिस्ट जेम्स कोनोली ने कहा कि जहाज में दिखाई दी संरचनाओं से तुरंत पता चलता है कि यह उसी समय का है, जो इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.
गोताखोर बोला- दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं
इस टीम के लीड गोताखोर हीसन चाक (Heison Chak), जो लगभग 20 साल से गोताखोरी कर रहे हैं, ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार जहाज को देखा तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा. उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उन्होंने देखा कि जहाज के दोनों मस्तूल (Masts) अभी भी खड़े थे. आमतौर पर इतने पुराने जहाजों के मस्तूल टूट जाते हैं या समय के साथ गिर जाते हैं, लेकिन इस जहाज ने सबको चौंका दिया.
हीसन ने बताया कि यह उनके जीवन का पहला ऐसा जहाज मलबा था जिसमें टॉपमास्ट (Topmast) भी सही सलामत मौजूद था. उन्होंने कहा कि उन्होंने ओंटारियो झील और सेंट लॉरेंस नदी में जितने भी मलबे देखे थे, उनमें से किसी में भी टॉपमास्ट नहीं बचा था.
इतिहास की गुत्थी सुलझाने की कोशिश जारी
दिलचस्प बात यह है कि 2017 में एक विश्वविद्यालय की टीम ने फाइबर-ऑप्टिक केबल डालते समय इस "अज्ञात वस्तु" का पता लगाया था. उस समय उन्हें लगा था कि यह 1884 में डूबा "रैपिड सिटी" नाम का जहाज है, लेकिन अब पुरातत्वविदों को लगता है कि यह उससे भी ज्यादा पुराना और बेहद खास है. अभी भी जहाज का नाम और असली पहचान पूरी तरह से तय नहीं हुई है. विशेषज्ञ अब इस जहाज की और जांच कर रहे हैं ताकि इसके रहस्यों को उजागर किया जा सके.