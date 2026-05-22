समंदर के खौफनाक 'ब्लैक होल' में जा गिरा कैमरा, नीचे पहुंचते ही जो दिखा... उड़ गए वैज्ञानिकों के भी होश! देखें Video

Diving Instructor Drops Camera Into Sea Hole: सोशल मीडिया पर हर रोज कई वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो क्लिप इंटरनेट पर तेजी से घूम रहा है. यह वीडियो जापान के ओकिनावा इलाके के मियाकोजिमा का बताया जा रहा है, जहां एक डाइविंग इंस्ट्रक्टर ने समुद्र के अंदर ऐसा काम कर दिया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए. वीडियो में दिख रहा है कि एक डाइविंग इंस्ट्रक्टर कुनी-सान समुद्र की गहराई में मौजूद हैं. उनके सामने समुद्र की तलहटी में एक गहरा और रहस्यमयी छेद दिखाई देता है. फिर वह अचानक अपना अंडरवॉटर कैमरा उस छेद में छोड़ देते हैं. वह कैमरा जैसे-जैसे नीचे सी होल में जाता है, उसके अंदर का सीन देखकर लोग दंग रह जाते हैं.

देखते ही देखते गायब हो गया कैमरा

वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैमरा जैसे ही हाथ से छूटता है, वह तेजी से नीचे की तरफ जाता दिखता है और कुछ ही सेकेंड में नजरों से ओझल हो जाता है. यह पूरा सीन इतना अजीब था कि लोग बार-बार वीडियो को देख रहे हैं. सबसे ज्यादा लोगों को इस बात ने हैरान किया कि कैमरा इतनी तेजी से आखिर कहां गायब हुआ. कुछ लोगों को लगा कि नीचे कोई गुफा होगी, जबकि कई यूजर्स इसे समुद्र का रहस्य बता रहे हैं.

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इंटरनेट पर शुरू हुई अजीब-अजीब थ्योरी

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में अपनी राय दी, तो कुछ लोगों ने चिंता भी जताई. एक यूजर ने लिखा कि समुद्र को इलेक्ट्रॉनिक सामान से प्रदूषित मत कीजिए, कुछ चीजों को नेचुरल रहने दीजिए. वहीं दूसरे ने वीडियो को देखने के बाद कहा कि कैमरा ऊपर की तरफ नहीं, बल्कि एक साइड की ओर था, इसलिए शायद वीडियो का एंगल लोगों को भ्रमित कर रहा है.

Moments when diving instructor Miyakojima Kuni san drops his underwater camera into a mysterious hole at the bottom of the sea. pic.twitter.com/d5zSsqZ8IR The Figen (@TheFigen) May 20, 2026

क्या नीचे शैतान ने कैमरा उठा लिया?

कुछ यूजर्स की कल्पना तो और भी ज्यादा आगे निकल गई. एक व्यक्ति ने मजाक में लिखा कि मुझे लगता है यह AI वीडियो है या फिर नीचे जाकर कैमरा शैतान ने उठा लिया होगा. एक अन्य यूजर ने लिखा कि कभी-कभी लगता है कि समुद्र अंतरिक्ष से भी ज्यादा डरावना है. ऐसे कमेंट्स ने वीडियो को और ज्यादा चर्चा में ला दिया. लोग सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे, बल्कि इसके पीछे की कहानी और रहस्य समझने की कोशिश भी कर रहे हैं.

कुछ लोगों ने उठाए सवाल

जहां कई लोग इस वीडियो को रोमांचक बता रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स ने इसे फर्जी भी कहा. उनका मानना है कि वीडियो को एडिट किया गया हो सकता है. कुछ लोगों ने समुद्र के अंदर दिख रही प्राकृतिक दुनिया पर भी ध्यान दिया. उन्होंने कहा कि इतनी गहराई में भी कोरल और समुद्री जीवन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है.

वायरल वीडियो ने बढ़ाई लोगों की उत्सुकता

कुनी-सान का यह वीडियो अब सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं रह गया है. अब लोग उस जगह के बारे में जानना चाहते हैं, जहां यह वीडियो शूट किया गया. कई लोग उस समुद्री छेद को देखने की इच्छा भी जता रहे हैं. यह वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि समुद्र की दुनिया आज भी रहस्यों से भरी हुई है. ऊपर से शांत दिखने वाली गहराइयों के अंदर क्या छिपा है, इसका जवाब शायद अभी भी किसी के पास नहीं है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.