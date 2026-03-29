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Hindi Newsजरा हटकेऑफिस से तलाक और प्रकृति से निकाह! आखिर क्यों 9-5 की नौकरी छोड़कर जंगलों में भाग रही है Gen-Z?

ऑफिस से 'तलाक' और प्रकृति से निकाह! आखिर क्यों 9-5 की नौकरी छोड़कर जंगलों में भाग रही है Gen-Z?

जेनरेशन जी ने 'ग्रीन डे' ट्रेंड के जरिए काम और जीवन में संतुलन तलाशा है. ऑफिस ब्रेक लेकर प्रकृति में समय बिताना मानसिक सुकून बढ़ाता है. फॉरेस्ट वॉक, इकोथेरेपी और हरियाली का अहसास तनाव कम करता है, माइक्रोबायोम सुधारता है और मानसिक ऊर्जा बनाए रखता है, चाहे सीधे या डिजिटल माध्यम से. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 29, 2026, 10:43 AM IST
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आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां 9 से 5 की डेस्क जॉब ने लोगों को कमरों में कैद कर दिया है, वहीं नई पीढ़ी यानी 'जेनरेशन जी' (Gen-Z) ने एक अनोखा रास्ता निकाला है. इसे नाम दिया गया है 'ग्रीन डे'. ऑफिस की फाइलों और मीटिंग्स से ब्रेक लेकर सीधे प्रकृति की गोद में जाकर बैठना अब सिर्फ एक हॉलिडे नहीं, बल्कि एक जरूरी ट्रेंड बन चुका है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों के जरिए ये युवा बता रहे हैं कि उनके लिए मानसिक सुकून काम से कहीं ज्यादा बढ़कर है. हालांकि कुछ आलोचक इसे काम से बचने का बहाना मानते हैं, लेकिन युवाओं के लिए प्रकृति ही असली थेरेपी है.

क्या 'ग्रीन डे' महज एक दिखावा है या मानसिक सेहत की असली जरूरत?

जेनरेशन जी के लिए काम की जगह अब मानसिक सेहत पहली प्राथमिकता बन गई है. ऑफिस के कड़े नियमों और पारंपरिक कार्य संस्कृति के बीच ये युवा 'ग्रीन डे' के जरिए मानसिक शांति तलाश रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनके जुड़ाव और जंगलों के बीच समय बिताते हुए पोस्ट्स यह साबित करते हैं कि वे प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं. आलोचकों के अनुसार इसकी वजह कुछ और हो सकती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि युवा अब खुले माहौल को तरजीह दे रहे हैं. उनके लिए हरियाली के बीच कुछ पल बिताना तनाव दूर करने का सबसे कारगर और प्राकृतिक तरीका बन गया है.

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बिना पैसे खर्च किए बढ़ाएं अपना 'माइक्रोबायोम'

बढ़ते शहरीकरण ने इंसान को कंक्रीट के जंगलों में कैद कर दिया है, जबकि इंसान का स्वभाव खुले माहौल के लिए बना है. अमेरिका के हार्ट एसोसिएशन का एक शोध भी मानता है कि जंगल, हरियाली और खुला आसमान तनाव कम करने वाली प्राकृतिक दवाएं हैं. यही कारण है कि 'फॉरेस्ट वॉक', 'इकोथेरेपी' और 'ग्रीन टाइम' जैसे शब्द अब चर्चा में हैं. ब्रिटेन के शोधकर्ताओं का तो यहां तक कहना है कि दिन भर में केवल 20 से 90 मिनट प्रकृति के बीच बिताना आपकी मानसिक सेहत के लिए जादुई साबित हो सकता है. यह छोटे-छोटे बदलाव बड़े तनाव को कम करने की ताकत रखते हैं.

मिट्टी के बीच बैठकर जेनरेशन जी ने ढूंढ निकाला सेहत का नया रास्ता

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सुकून के लिए नौकरी छोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि काम और जीवन के बीच संतुलन बनाना जरूरी है. Gen-Z के युवा काम से ज्यादा 'जीने' को महत्व दे रहे हैं. तभी तो सोशल मीडिया 'मिड-वीक ब्रेक' और 'वीकेंड हाइक्स' जैसी पोस्ट से भरा पड़ा है. वे काम के बीच में भी प्रकृति के लिए समय निकाल रहे हैं. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बेरिनस कैथी विल्स कहती हैं कि प्रकृति न सिर्फ मन शांत करती है, बल्कि मिट्टी और पौधों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया हमारे 'माइक्रोबायोम' को भी बढ़ाते हैं. यह शरीर के लिए किसी प्रोबायोटिक ड्रिंक की तरह ही फायदेमंद साबित होता है.

क्या आप भी बन रहे हैं इस नए ट्रेंड का हिस्सा?

हर कोई हर समय जंगल की ओर नहीं भाग सकता, लेकिन प्रकृति का छोटा सा अहसास भी बड़े फायदे दे सकता है. शोध बताते हैं कि अगर आप अपने लैपटॉप पर प्रकृति की सुंदर तस्वीरें देखते हैं या बस अपने आसपास किसी हरी चीज को निहारते हैं, तो भी मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. घर के आसपास लगे पेड़-पौधों का स्पर्श भी मानसिक थकान कम करने में सक्षम है. यह साबित करता है कि तनाव कम करने और मानसिक ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए प्रकृति का साथ अनिवार्य है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या डिजिटल माध्यम से तस्वीरों के रूप में.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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