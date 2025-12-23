तलाक के बाद महिला ने काटा ‘आजादी का केक’, रोते हुए बोली ऐसी बात कि लोग हो गए भावुक

Advertisement
Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 23, 2025, 05:26 PM IST
अक्सर तलाक का नाम आते ही दर्द, आंसू और टूटे हुए सपनों की तस्वीर सामने आ जाती है. लोग मानते हैं कि तलाक के बाद जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो जाती है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस सोच को बदल दिया है. इस वीडियो में एक महिला अपने तलाक पर रोने के बजाय ‘आजादी का जश्न’ मनाती नजर आ रही है. सामने रखा केक, आंखों में आंसू और चेहरे पर हिम्मत. जिसे देखकर लोग दंग रह गए. 

तलाक के बाद बदली सोच

अक्सर देखा गया है कि तलाक के बाद लोग अंदर ही अंदर टूट जाते हैं. मुस्कान लौटाने के लिए रिश्ता तोड़ लिया जाता है, लेकिन दिल के जख्म और गहरे हो जाते हैं. मगर इस महिला ने इस आम धारणा को तोड़ दिया. वायरल वीडियो में वह साफ तौर पर दिखाती है कि तलाक को अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत की तरह देखा जाना चाहिए. वह आंसुओं के साथ यह संदेश देती है कि दर्द में जीने से बेहतर है खुद के लिए खड़ा होना. यही वजह है कि यह वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया और खासकर उन लोगों को प्रेरणा दे रहा है, जो किसी दुखद रिश्ते में फंसे हुए हैं.

‘Happily Divorced’ केक और ...

वीडियो में महिला अपने सामने एक केक रखे बैठी नजर आती है. केक पर लिखा है कि “Happily Divorced, End of 5 Years Love.” यह लाइन पढ़ते ही लोग चौंक जाते हैं. केक काटने से पहले महिला इशारों में समझाती है कि अगर रिश्ता दर्द देने लगे, तो खुद को नुकसान पहुंचाने के बजाय बाहर निकलने की खुशी मनानी चाहिए. वह कहती है कि तिल-तिल कर मरने से बेहतर है एक मुश्किल फैसला लेना. केक काटते वक्त वह भावुक भी होती है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा और साहस साफ झलकता है, जो उसके मजबूत फैसले को दर्शाता है.

तिल-तिलकर मरने से बेहतर है तलाक के कलंक के साथ जीना

महिला ने वीडियो के साथ एक भावुक कैप्शन भी लिखा. उसने कहा कि दर्द भरे रिश्ते में धीरे-धीरे खत्म होने से बेहतर है तलाक के कलंक के साथ जीना. उसके मुताबिक, समाज का लगाया हुआ यह दाग एक दिन मिट सकता है, लेकिन अगर जिंदगी ही खत्म हो जाए तो कुछ वापस नहीं आता. उसने लिखा कि दर्द के बाद ही खुशी मिलती है और ऊपर वाला हर चीज हमारे भले के लिए करता है. यह संदेश कई महिलाओं के दिल को छू गया, जो समाज के डर से गलत रिश्तों में फंसी रहती हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Umme Kulsum (@kulsum8888)

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो 

यह वीडियो Umme Kulsum नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे लाखों बार देखा जा चुका है. लोग कमेंट्स में महिला की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि तिल-तिलकर मरने से अच्छा है दुख का जश्न मनाना. दूसरे ने कहा कि जिस रिश्ते में इज्जत और प्यार न हो, उससे अलग हो जाना ही सही है. कई लोगों का मानना है कि यह वीडियो उन हजारों लोगों के लिए प्रेरणा है, जो दर्द में जी रहे हैं लेकिन फैसला नहीं ले पा रहे.

