दिवाली की सफाई में सब कुछ धो डाला, यूजर्स बोले- यहां लक्ष्मी नहीं आई तो कहीं नहीं आएगी

Diwali Ki Safai Ka Video: घरों में दिवाली की सफाई चल रही है. ऐसे में एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो उन चीजों को भी धो रही है जो नहीं धोनी चाहिए. यूजर्स कह रहे हैं कि इनके घर में लक्ष्मी नहीं आई तो किसी के घर में नहीं आएगी.
Viral Video: दिवाली आने वाली है और पूरा देश दिवाली की तैयारियों में लगा है. ऐसे में घर की साफ सफाई सबसे जरूरी है. बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि लक्ष्मी जी उसी घर में आती हैं जहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है. ऐसे में सोशल मीडिया पर घर की साफ सफाई से जुड़े कई फनी वीडियो वायरल हो रहे हैं. इन्हीं में से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला घर की सफाई कुछ इस अंदाज में कर रही है जिसे देखकर आपका भी माथा घूम जाएगा.
क्या साफ कर रही थी ये महिला?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक महिला घर की साफ सफाई में लगी है, लेकिन इस दौरान उसका सफाई करने का तरीका थोड़ा अजीब है. ये महिला पानी के पाइप से डबल बेड को धो रही है. हम सभी लोग पानी से फर्श की सफाई करते हैं और लकड़ी का फर्नीचर (जैसे. बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, दरवाले आदि) को तेल या कपड़े से झाड़कर साफ करते हैं. वीडियो में दिखता है कि इस महिला ने लकड़ी के डबल बेड को पानी से धो दिया है. इतना ही नहीं, बेड के बॉक्स को खोलकर भी पानी से भिगाया गया है. महिला के द्वारा घर की सफाई का ये अद्भुत वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स कमेंट सेक्शन में मौज काट रहे हैं.
वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स काफी बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अगर आंटी के घर लक्ष्मी नहीं आई तो किसी के घर नहीं आएगी." दूसरे यूजर ने लिखा, "उसका दहेज उसकी मर्जी." तीसरे यूजर ने लिखा, "ऑपरेशन दिवाली." चौथे यूजर ने लिखा, "आंटी ने अपना काम कर दिया है अब पति और बेटे को बोलेगी कि बेड को उठाकर छत पर ले जाओ सुखाने के लिए."
किसने शेयर किया ये मजेदार वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @feedingsarcasm नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 32 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 77 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.