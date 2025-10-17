दिवाली पर करवाई जाती है सब्जियों की शादी, जानें कहां होती है ये अनोखी परंपरा और क्यों?

Diwali 2025 Unique Tradition: दिवाली को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसी भी जगह है जहां दिवाली पर फसलों की शादी कराई जाती है.

दिवाली की तैयारियां तेज

पूरा देश दिवाली की तैयारियां कर रहा है ऐसे में गांवों से लेकर शहरों तक बाजारों से लेकर होटलों तक सब कुछ जगमग हो रहा है. दिवाली को लेकर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं. आज हम आपको दिवाली से जुड़ी एक अनोखी परंपरा बताने जा रहे हैं. क्या आपने कभी सुना है कि दिवाली पर सब्जियों की शादी कराई जाती है. चलिए जानते हैं कहां है ये खास नियम.

कैसी-कैसी परंपराएं?

दिवाली पर लोग अपनी परंपराओं को सदियों से मनाते आ रहे हैं. जैसे गुजरात में दिवाली पर लोग एक दूसरे को चिंगारी से नहलाते हैं. इसी तरह आज हम आपको उस स्थान के बारे में बताएंगे जहां दिवाली पर फसलों की शादी कराई जाती है.

इस राज्य में होती है फसलों की शादी

दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसे अनोखे अंदाज में मनाया जाता है. यहां फसलों की शादी कराई जाती है. दरअसल, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दिवाली के त्योहार को 'दियारी पर्व' कहा जाता है. ये पर्व तीन दिन तक चलता है. इस पर्व की सबसे खास रस्म होती है होती है 'फसलों की शादी'. बस्तर के आदिवासी इलाके में दिवाली पर फसल को लक्ष्मी का रूप माना जाता है. इस दौरान लोग खेतों में जाते हैं और खेतों में खड़ी फसलों की पूजा करते हैं. इस दौरान फसलों की कलियों की भगवान नारायण से प्रतीकात्मक शादी कराई जाती है. ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.