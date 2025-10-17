Advertisement
trendingNow12965002
Hindi Newsजरा हटके

दिवाली पर करवाई जाती है सब्जियों की शादी, जानें कहां होती है ये अनोखी परंपरा और क्यों?

Diwali 2025 Unique Tradition: क्या आपने कभी सुना है कि कहीं सब्जियों की भी शादी कराई जाती है. जी हां, भारत के ही एक राज्य में ये अनोखी परंपरा निभाई जाती है. चलिए समझते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी.

 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 17, 2025, 08:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिवाली पर करवाई जाती है सब्जियों की शादी, जानें कहां होती है ये अनोखी परंपरा और क्यों?

Diwali 2025 Unique Tradition: दिवाली को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसी भी जगह है जहां दिवाली पर फसलों की शादी कराई जाती है.

दिवाली की तैयारियां तेज
पूरा देश दिवाली की तैयारियां कर रहा है ऐसे में गांवों से लेकर शहरों तक बाजारों से लेकर होटलों तक सब कुछ जगमग हो रहा है. दिवाली को लेकर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं. आज हम आपको दिवाली से जुड़ी एक अनोखी परंपरा बताने जा रहे हैं. क्या आपने कभी सुना है कि दिवाली पर सब्जियों की शादी कराई जाती है. चलिए जानते हैं कहां है ये खास नियम.
यह भी पढ़ें: दिवाली के दिन मुगलों के महल में नहीं आती थी सब्जियां, जानें क्यों लागू थे ये खास नियम

 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसी-कैसी परंपराएं?
दिवाली पर लोग अपनी परंपराओं को सदियों से मनाते आ रहे हैं. जैसे गुजरात में दिवाली पर लोग एक दूसरे को चिंगारी से नहलाते हैं. इसी तरह आज हम आपको उस स्थान के बारे में बताएंगे जहां दिवाली पर फसलों की शादी कराई जाती है. 

इस राज्य में होती है फसलों की शादी
दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसे अनोखे अंदाज में मनाया जाता है. यहां फसलों की शादी कराई जाती है. दरअसल, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दिवाली के त्योहार को 'दियारी पर्व' कहा जाता है. ये पर्व तीन दिन तक चलता है. इस पर्व की सबसे खास रस्म होती है होती है 'फसलों की शादी'. बस्तर के आदिवासी इलाके में दिवाली पर फसल को लक्ष्मी का रूप माना जाता है. इस दौरान लोग खेतों में जाते हैं और खेतों में खड़ी फसलों की पूजा करते हैं. इस दौरान फसलों की कलियों की भगवान नारायण से प्रतीकात्मक शादी कराई जाती है. ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

diwali 2025Unique tradition

Trending news

भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट में किसको मिलेगा मौका, रेस में ये नाम आगे
Gujarat Cabinet Expansion
भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट में किसको मिलेगा मौका, रेस में ये नाम आगे
नाबालिग बीवी के साथ सेक्स रेप नहीं? हाई कोर्ट ने एक लाइन में दे दिया बड़ा फैसला
allahabad high court news
नाबालिग बीवी के साथ सेक्स रेप नहीं? हाई कोर्ट ने एक लाइन में दे दिया बड़ा फैसला
Gujarat cabinet expansion Live: आज सीएम भूपेंद्र पटेल की नई टीम का शपथ ग्रहण, चुनाव से पहले कौन सा समीकरण बना रही बीजेपी?
Gujarat
Gujarat cabinet expansion Live: आज सीएम भूपेंद्र पटेल की नई टीम का शपथ ग्रहण, चुनाव से पहले कौन सा समीकरण बना रही बीजेपी?
दिवाली की रौनक पर बारिश का कहर! इन राज्यों में मचेगी जमकर तबाही, नोट कर लें नाम
Monsoon
दिवाली की रौनक पर बारिश का कहर! इन राज्यों में मचेगी जमकर तबाही, नोट कर लें नाम
कुछ अजीब घट रहा है समुद्र में, 26 'शक्तिशाली शिकारी' एक साथ कैसे हो गए खत्म?
Science news in Hindi
कुछ अजीब घट रहा है समुद्र में, 26 'शक्तिशाली शिकारी' एक साथ कैसे हो गए खत्म?
मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
Egypt
मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
Andhra pradesh news
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
Jammu Kashmir
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
india china news in hindi
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
Donald Trump
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई