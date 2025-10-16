दिवाली के दिन मुगलों के महल में नहीं आती थी सब्जियां, जानें क्यों लागू थे ये खास नियम

Diwali 2025: दिवाली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है. अलग-अलग क्षेत्रों में दिवाली को लेकर अपनी अपनी परंपराएं और रीति रिवाज हैं. मुगल काल में भी भव्य उत्सव होते थे. इसके बाद भी कुछ सख्त नियमों का पालन करना होता था. चलिए जानते हैं वो नियम क्या थे.

क्या था वो नियम?

दिवाली के दिन महलों में सब्जियां लाना मना था. मुगलों के महल में ​दिवाली के दौरान सब्जियां लाना पूरी तरह से प्रतिबंधित था. इस सख्त नियम के पीछे काले जादू का डर था. ऐसा माना जाता है कि सब्जियों के जरिए तांत्रिक क्रियाओं को किया जा सकता है. महल, सम्राट और उनके परिवार के निवास स्थान होने के कारण ​महिलाओं और बाकी सदस्यों को किसी भी बुरी नजर या जादू टोने से बचाने के लिए कड़े अनुष्ठान किए जाते थे.

कैसे छीलते थे सब्जियां?

दिवाली के दौरान यदि महल में सब्जियां लानी ही होती थीं तो उसके लिए एक खास अनुष्ठान करना पड़ता था. महल में सब्जियों को लाने से पहले ही अच्छी तरह छीला जाता था यानी छीलने के बाद ही महल के अंदर सब्जी आती थी. मूली, कद्दू, गाजर और बैंगन जैसी सब्जियों पर काले जादू का डर रहता था.

महल के अंदर नहीं होती थी चहल पहल

दिवाली के अवसर पर महल में कर्मचारियों और बाकी सदस्यों के लिए आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाता था. क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यदि आवाजाही जारी रहेगी तो बाहरी जादू टोना महल के अंदर आ जाएगा. महल को बाहरी प्रभावों से बचाने का यही विकल्प था. उस युग में कई नियम और रीति रिवाज धर्म, संस्कृति और अंधविश्वास के मेल से प्रभावित हुआ करते थे.

