VIDEO: लड़कों की जिम्मेदारी दिवाली पर घर की सफाई! उससे पहले सीख लें JUGAADU ट्रिक; बहुत पड़ेगी जरूरत

सोशल मीडिया पर दीवाली की सफाई से जुड़ा एक मजेदार वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें एक शख्स टी-शर्ट से मुंह और नाक ढकने का ट्रिक दिखा रहा है. लोग इसे देखकर खूब रिएक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह टिप्स काफी काम की है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 09, 2025, 12:51 PM IST
VIDEO: लड़कों की जिम्मेदारी दिवाली पर घर की सफाई! उससे पहले सीख लें JUGAADU ट्रिक; बहुत पड़ेगी जरूरत

Diwali Cleaning Hack: सोशल मीडिया आज वो जगह बन चुका है, जहां रोज़ कोई न कोई वीडियो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देता है या कोई नया ट्रिक सिखा देता है. इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जो मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञान भी देते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है, जिसने लोगों को दीवाली की सफाई का आसान और हटके तरीका दिखाया है.

वायरल वीडियो में दिखा क्या गया?

दीवाली नज़दीक आते ही हर घर में सफाई का दौर शुरू हो जाता है. धूल और मिट्टी से बचने के लिए लोग मुंह ढकने के कई तरीके अपनाते हैं, लेकिन इस वीडियो में एक व्यक्ति ने टी-शर्ट से ही मुंह और नाक ढकने का जुगाड़ निकाल लिया. उसने यह ट्रिक किसी और वीडियो से सीखी और तुरंत सफाई में जुट गया. लोग इस आइडिया को देखकर बोले – “भाई, ये तो बड़ा काम का तरीका है!”

यह भी पढ़ें: आज से 950 साल पहले हुआ था ऐसा युद्ध, जिसके बाद बदल गया 'इंग्लिश' में बात करने का तरीका

यह वीडियो किसने शेयर किया?

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @heyitsvaasu पर पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 56 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. यह क्लिप कुछ ही सेकंड की है, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है. यह साबित करता है कि कभी-कभी छोटी-सी ट्रिक भी इंटरनेट पर बड़ी चर्चा का कारण बन जाती है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vaasu Goyal (@heyitsvaasu)

 

लोगों ने क्या-क्या कमेंट किए?

वीडियो देखने के बाद यूज़र्स ने दिलचस्प कमेंट्स किए. एक यूज़र ने लिखा – “सेव कर लिया भाई, काम आएगा.” दूसरे ने लिखा, “बहुत इंफॉर्मेटिव है, चश्मा भी पहन लेना ताकि आंखें भी सुरक्षित रहें.” तीसरे ने मजाकिया अंदाज में कहा, “इस दीवाली मुझे नहीं पता कौन-सी क्लास की मार्कशीट मिलेगी.” लोगों की इन रिएक्शंस से साफ है कि वीडियो ने सबका दिल जीत लिया है.

यह भी पढ़ें: हर महीने 3 लाख रुपये कैसे कमाता है ये ऑटो ड्राइवर? जिसकी कहानी ने हिला डाला इंटरनेट

क्यों पसंद आ रहा है यह वीडियो?

लोगों को यह वीडियो इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें एक आम इंसान की असल ज़िंदगी की झलक है. दीवाली की तैयारी में सफाई सबको करनी होती है, और इस जुगाड़ ने लोगों को हंसाते हुए एक आसान ट्रिक भी सिखा दी. यही तो सोशल मीडिया का जादू है – साधारण चीज़ें भी वायरल कंटेंट बन जाती हैं. अगर आप भी इस दीवाली सफाई कर रहे हैं, तो यह आसान जुगाड़ आपके काम आ सकता है. बस एक पुरानी टी-शर्ट उठाइए, मुंह और नाक ढकिए और बिना धूल झेले काम कीजिए. हो सकता है आपकी सफाई का तरीका भी अगला वायरल ट्रेंड बन जाए.

