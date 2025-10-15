Advertisement
Diwali Safai: दिवाली की सफाई में मिली बचपन की वो चीज, देखकर खुद पर नहीं हुआ भरोसा और रोने लगा

Diwali Cleaning: दीवाली की सफाई के बीच एक शख्स को अलमारी के ऊपर से अपनी थर्ड क्लास की मार्कशीट मिली. 98.23% देखकर उसकी मजेदार रिएक्शन ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. लोग अपने स्कूल के दिनों को याद कर हंसी से लोटपोट हो रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:33 AM IST
Diwali Cleaning Viral Video: हर साल की तरह इस बार भी भारत के घरों में दीवाली की सफाई का जोश चरम पर है. झाड़ू, कपड़ा और डस्टर के साथ हर कोना चमकाया जा रहा है. लेकिन इस बार सफाई के बीच एक ऐसा मजेदार वाकया हुआ जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को हंसी से लोटपोट कर दिया. एक शख्स को अलमारी की ऊपरी सतह पर बैठकर सफाई करते समय अपनी तीसरी कक्षा की मार्कशीट मिली और फिर जो हुआ वह देखने लायक था.

घर की दीवाली सफाई में क्या मिला?

वायरल वीडियो में वह व्यक्ति झाड़ू लेकर ऊपर बैठा दिखाई देता है. जैसे ही उसे पुराना पेपर मिलता है, वह चौंक जाता है. वह पेपर उसकी तीसरी क्लास की मार्कशीट निकलती है जिसमें उसके 98.23% अंक हैं. इस पर वह चेहरे पर हाथ रखकर रोने का नाटक करता है, मानो उसे दीवाली का कोई बड़ा इनाम मिल गया हो. उसके एक्सप्रेशन और फनी एक्टिंग देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे.

लोगों ने क्यों कहा— ‘भाई, ये दर्द हम भी महसूस कर चुके हैं’?

वीडियो के साथ शख्स ने कैप्शन लिखा, “पढ़ाई में अब वापसी की उम्मीद खत्म." इस लाइन ने वीडियो को और भी रिलेटबल बना दिया क्योंकि कई लोग अपनी पुरानी मार्कशीट्स और बीते स्कूल दिनों को याद करने लगे. कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपने-अपने स्कूल टाइम के अनुभव साझा किए. एक यूजर ने लिखा, “भई मेरे 99% आये थे.” तो दूसरे ने मजाक में कहा, “मैं तो उसमें भी फेल था.” कुछ ने लिखा, “मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूं भाई.” और किसी ने कहा, “मैं हर रोज अपनी टॉपर्स की ट्रॉफी देखता हूं.” एक यूजर ने लिखा, “ये पतन सभी ने देखा है.” 

इस वीडियो ने साफ कर दिया कि चाहे 98% हों या 50%, हर किसी के पास ऐसी कोई पुरानी याद जरूर होती है जो दीवाली की सफाई में कभी न कभी मिल ही जाती है. दीवाली की सफाई सिर्फ धूल हटाने का नहीं, बल्कि बीते वक्त की यादें दोबारा जीने का मौका भी देती है. जैसे-जैसे लोग अपने बचपन की चीजें खोज निकालते हैं.

