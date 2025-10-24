Advertisement
Video: सड़क पर थे इतने ज्यादा गड्ढे, गुस्साए लोगों ने वहीं पर जलाए दीये और मनाई अजीबोगरीब दिवाली

Unique Pothole Protest: कर्नाटक के मांड्या जिले में लोगों ने टूटी सड़कों और गड्ढों के खिलाफ आवाज उठाने का अनोखा तरीका अपनाया. इस दिवाली उन्होंने घरों में नहीं, बल्कि गड्ढों के अंदर दीये जलाकर विरोध जताया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 24, 2025, 08:59 AM IST
Pothole Protest: बेंगलुरु की सड़कों पर गड्ढे कोई नई बात नहीं हैं, लेकिन अब मांड्या जिले के लोगों ने इस समस्या के खिलाफ आवाज उठाने का ऐसा तरीका अपनाया कि हर कोई देखता रह गया. दिवाली के मौके पर घरों को रोशन करने के बजाय, बुजुर्गों ने सड़क के गड्ढों में दीये जलाए और फूलों से सजावट की. इसका मकसद था सरकार और प्रशासन को यह दिखाना कि सड़कें सिर्फ वाहन चलाने के लिए नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा का जरिया भी हैं.

आखिर ऐसी अनोखी दिवाली क्यों मनाई?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्थानीय वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने फूल-मोमबत्तियों से गड्ढों को सजाया और हाथ जोड़कर सड़क के बीच में खड़े होकर प्रार्थना की. उन्होंने इन दीयों से उम्मीद जताई कि शायद अब प्रशासन उनकी दशा पर ध्यान देगा. यह प्रदर्शन किक्केरी–केआर पेट हाइवे पर हुआ, जो लंबे समय से खराब हालत में है. एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किए गए इस वीडियो पर लोगों ने खूब कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, “कम से कम ये लोग विरोध तो कर रहे हैं, वरना देशभर की सड़कों की यही हालत है.”

यह भी पढ़ें: आठ साल की बच्ची ने आखिर लेटर में ऐसा क्या लिखा? खुद भगवान ने भेजा उसके लिए 'खास तोहफा'!

दूसरे ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “जब सड़कें नहीं चमकतीं, तो गड्ढों में ही दीये जलाओ – पॉटहोल दिवाली मुबारक!” किसी ने लिखा, “अब तो सरकार को शर्म आनी चाहिए, वरना अगली बार लोग गड्ढों में ही पूजा करने लगेंगे.” कई लोगों ने इस पहल को साइलेंट शेम प्रोटेस्ट कहा. किसी ने सुझाव दिया कि अगला कदम होना चाहिए – स्थानीय पार्षदों, अफसरों और विधायकों के नाम गड्ढों पर लिख देना. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, “सोचिए, भारत में बेसिक चीजों के लिए हमें इतने क्रिएटिव तरीके अपनाने पड़ते हैं."

 

 

यह भी पढ़ें: नो गर्लफ्रेंड, नो खर्चा, सिर्फ पैसा ही पैसा... शख्स ने दिखाया नोटों से ठसाठस भरा वॉलेट, लोगों ने यूं लिए मजे

क्या बेंगलुरु ने भी ऐसा ही विरोध किया था?

सितंबर में बेंगलुरु के भारतीनगर रेज़िडेंट्स फोरम ने "पॉटहोल पूजा" करके इसी तरह का संदेश दिया था. लोगों ने एक गड्ढे को फूलों से सजाया और एक पुजारी को बुलाकर पूजा करवाई. यह विरोध इस उम्मीद के साथ किया गया था कि प्रशासन शायद अब कार्रवाई करे और सड़कों को ठीक करवाए.

