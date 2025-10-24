वायरल हुआ दिवाली का वीडियो, घर की छतों से लॉन्च किए गए रॉकेट बम! ऐसे बना युद्ध का मैदान

Diwali Fireworks Video: दिवाली चली गई, लेकिन अपने पीछे खूब सारी मस्ती भरी यादें छोड़ गई. दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है. ऐसे में 20 अक्टूबर को पूरे देश ने खुशियों के साथ दीपावली का पर्व मनाया. ऐसे में खुराफाती लोगों ने मौज-मस्ती का कोई मौका नहीं छोड़ा. सोशल मीडिया पर दिवाली से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लड़कों ने आतिशबाजी से ऐसा सीन क्रिएट किया, जैसे- दो देशों के बीच मिसाइल चल रही हों.

रॉकेट को बनाया मिसाइल?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि कुछ लड़के छत पर आतिशबाजी कर रहे हैं और रॉकेट की मिसाइल बनाकर दुश्मन के खेमे (दूसरे मकान की छत) को टारगेट कर रहे हैं. वीडियो में दिखता है कि सामने वाली पार्टी बाजी मार रही है इनकी छत पर कई रॉकेट मिसाइल की तरह आते हैं. अचानक हुए इस हमले के देखते हुए, ये लड़के ऐसी तैयारी करते हैं कि सामने वाली पार्टी को संभलने का मौका भी नहीं देते हैं. रॉकेट का पूरा डब्बा लगा देते हैं और हाथ में पकड़कर सामने वाली पार्टी को टारगेट करते हैं. एक के बाद एक मिसाइल की तरह सामने वाली पार्टी पर वार होता है तो चारों तरफ धुआं और आग ही दिखाई देती है. मानो किसी सेना ने दुश्मन को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया हो. वीडियो देखने में किसी फिल्मी सीन या युद्ध का वीडियो लगता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @bbhoee नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2.6 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "पाकिस्तान में डर का माहौल." दूसरे यूजर ने लिखा, "हैंड ग्रेनेड भी अच्छा था."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.