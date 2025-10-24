Advertisement
trendingNow12973466
Hindi Newsजरा हटके

वायरल हुआ दिवाली का वीडियो, घर की छतों से लॉन्च किए गए रॉकेट बम! ऐसे बना युद्ध का मैदान

Diwali Fireworks Video: दिवाली के बाद आतिशबाजी के कई फनी वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन इन दिनों जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसने सबको हंसाकर लोटपोट कर दिया है. घर की छतों से रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं! दोनों पार्टी एक दूसरे पर हमला कर रही हैं

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 24, 2025, 12:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वायरल हुआ दिवाली का वीडियो, घर की छतों से लॉन्च किए गए रॉकेट बम! ऐसे बना युद्ध का मैदान

Diwali Fireworks Video: दिवाली चली गई, लेकिन अपने पीछे खूब सारी मस्ती भरी यादें छोड़ गई. दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है. ऐसे में 20 अक्टूबर को पूरे देश ने खुशियों के साथ दीपावली का पर्व मनाया. ऐसे में खुराफाती लोगों ने मौज-मस्ती का कोई मौका नहीं छोड़ा. सोशल मीडिया पर दिवाली से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लड़कों ने आतिशबाजी से ऐसा सीन क्रिएट किया, जैसे- दो देशों के बीच मिसाइल चल रही हों.

रॉकेट को बनाया मिसाइल?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि कुछ लड़के छत पर आतिशबाजी कर रहे हैं और रॉकेट की मिसाइल बनाकर दुश्मन के खेमे (दूसरे मकान की छत) को टारगेट कर रहे हैं. वीडियो में दिखता है कि सामने वाली पार्टी बाजी मार रही है इनकी छत पर कई रॉकेट मिसाइल की तरह आते हैं. अचानक हुए इस हमले के देखते हुए, ये लड़के ऐसी तैयारी करते हैं कि सामने वाली पार्टी को संभलने का मौका भी नहीं देते हैं. रॉकेट का पूरा डब्बा लगा देते हैं और हाथ में पकड़कर सामने वाली पार्टी को टारगेट करते हैं. एक के बाद एक मिसाइल की तरह सामने वाली पार्टी पर वार होता है तो चारों तरफ धुआं और आग ही दिखाई देती है. मानो किसी सेना ने दुश्मन को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया हो. वीडियो देखने में किसी फिल्मी सीन या युद्ध का वीडियो लगता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: चाबी ढूंढते-ढूंढते थक गया शख्स! अनार बम को बनाया 'मास्टर की', इंटरनेट पर तहलका

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bhavesh Bhoee (@bbhoee)

Add Zee News as a Preferred Source

यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @bbhoee नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2.6 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "पाकिस्तान में डर का माहौल." दूसरे यूजर ने लिखा, "हैंड ग्रेनेड भी अच्छा था." 
यह भी पढ़ें: दिवाली पर ये थी सबसे बेहतरीन डेकोरेशन! लोगों ने पूछा- कहां से ली झालर?

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Diwaliviral

Trending news

PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
Cochin Shipyard Navy
PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
Organ transplant
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
Bihar Assembly elections
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
West Bengal news
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 19 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
Bus accident
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 19 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
Weather
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार