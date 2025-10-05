Advertisement
trendingNow12948933
Hindi Newsजरा हटके

दिवाली पर जलाने वाली फुलझड़ी कैसे बनती है? इस वीडियो को देख सब समझ आ जाएगा

Phuljhadi Making Process: दिवाली का त्योहार 'बुराई पर अच्छाई की जीत' और भगवान राम के 'अयोध्या' लौटने की खुशी में मनाया जाता है. इस दिन लोग घी के दीपक जलाकर घर को रोशन करते हैं और आतिशबाजी भी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये आतिशबाजी बनती कैसे है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 05, 2025, 03:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिवाली पर जलाने वाली फुलझड़ी कैसे बनती है? इस वीडियो को देख सब समझ आ जाएगा

Viral Video: दशहरे का पर्व समाप्त होते ही दिवाली की तैयारियां तेज होने लगी हैं. दिवाली आने वाली है. इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास और लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करके अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे. इस खुशी के उपलक्ष्य में घी के दीपक जलाए जाते हैं और घरों को रोशनी से नहलाया जाता है. ये दिन 'बुराई पर अच्छाई' का प्रतीक है. इसके अलावा इस दिन आतिशबाजी भी होती है. लोग पटाखे जलाकर खुशियां मनाते हैं. इन्हीं पटाखों में सबसे फेमस फुलझड़ी होती है. ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद होती है. आपने कभी ना कभी फूलझड़ी तो जरूर जलाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फुलझड़ी कैसे बनाई जाती है. चलिए वीडियो में देखते हैं स्टेप बॉय स्टेप पूरा प्रोसेस.

क्या है पूरा प्रोसेस?
इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फुलझड़ी बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाया गया है. वीडियो में दिखता है कि सबसे पहले धातु की तीलियों को किसी मसाले की मदद से साफ किया जाता है. उसके बाद इस तिलियों को लकड़ी के खांचों में बराबर दूरी पर फिक्स कर दिया जाता है. उसके बाद कई तरह के रसायनों का मिश्रण बनाया जाता है और उस मिश्रण में इस खांचे को आधे से ज्यादा तीलियों तक डुबोया जाता है. इसके बाद इन खांचों को धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है. जब ये तीलियां पूरा तरह सूख जाती हैं जब दोबारा एक गाढ़े पेस्ट में डुबोया जाता है और फिर से सुखाया जाता है. आखिर में उनको डिब्बों में पैक कर मार्केट में भेज दिया जाता है.
यह भी पढ़ें: रावण को नए अंदाज में दी मौत, जलाने के बजाय कर दिया ये अंजाम, Video देखें

 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे काम करती है फुलझड़ी?
फुलझड़ी की नोक पर आग लगाने के बाद ये ईंधन धीरे-धीरे जलता है और लौ आगे की तरफ बढ़ने लगती है. इसकी लौ से कई तरह की चमदार चिंगारियां और लपटें पैदा होती है. आप खुद वीडियो में देखें पूरा प्रोसेस.

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @indian_maker__02 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो में 1.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 
यह भी पढ़ें: आगे-आगे बजरंगबली और पीछे-पीछे रावण, अभी तक नहीं देखा होगा इतना फनी वीडियो

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

fuljhadiphuljhadiDiwaliviral

Trending news

'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
Ladakh
'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
crime news
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
Kashmir news
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
Punjab Rajya Sabha election 2025
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
rajnath singh
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
Tamil Nadu Stampede
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
Coldrif Syrup
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
IMD Alert
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
Defence Ministry India
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
;