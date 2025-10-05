दिवाली पर जलाने वाली फुलझड़ी कैसे बनती है? इस वीडियो को देख सब समझ आ जाएगा

Viral Video: दशहरे का पर्व समाप्त होते ही दिवाली की तैयारियां तेज होने लगी हैं. दिवाली आने वाली है. इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास और लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करके अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे. इस खुशी के उपलक्ष्य में घी के दीपक जलाए जाते हैं और घरों को रोशनी से नहलाया जाता है. ये दिन 'बुराई पर अच्छाई' का प्रतीक है. इसके अलावा इस दिन आतिशबाजी भी होती है. लोग पटाखे जलाकर खुशियां मनाते हैं. इन्हीं पटाखों में सबसे फेमस फुलझड़ी होती है. ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद होती है. आपने कभी ना कभी फूलझड़ी तो जरूर जलाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फुलझड़ी कैसे बनाई जाती है. चलिए वीडियो में देखते हैं स्टेप बॉय स्टेप पूरा प्रोसेस.

क्या है पूरा प्रोसेस?

इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फुलझड़ी बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाया गया है. वीडियो में दिखता है कि सबसे पहले धातु की तीलियों को किसी मसाले की मदद से साफ किया जाता है. उसके बाद इस तिलियों को लकड़ी के खांचों में बराबर दूरी पर फिक्स कर दिया जाता है. उसके बाद कई तरह के रसायनों का मिश्रण बनाया जाता है और उस मिश्रण में इस खांचे को आधे से ज्यादा तीलियों तक डुबोया जाता है. इसके बाद इन खांचों को धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है. जब ये तीलियां पूरा तरह सूख जाती हैं जब दोबारा एक गाढ़े पेस्ट में डुबोया जाता है और फिर से सुखाया जाता है. आखिर में उनको डिब्बों में पैक कर मार्केट में भेज दिया जाता है.

कैसे काम करती है फुलझड़ी?

फुलझड़ी की नोक पर आग लगाने के बाद ये ईंधन धीरे-धीरे जलता है और लौ आगे की तरफ बढ़ने लगती है. इसकी लौ से कई तरह की चमदार चिंगारियां और लपटें पैदा होती है. आप खुद वीडियो में देखें पूरा प्रोसेस.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @indian_maker__02 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो में 1.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.