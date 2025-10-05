Advertisement
दिवाली के रुझान आने शुरू हो गए! दीदी ने 5 मिनट में किया वो काम, जिसे देख लोग बोले- इनके आगे तो 'ससुराल सिमर का' की बहू भी फेल है

Diwali Safai Funny Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दीदी ने पांच मिनट में अनोखे अंदाज में बेड और घर की सफाई की. यूजर्स हैरान रह गए और मजेदार कमेंट्स किए. वीडियो ने दिवाली की तैयारी में जोश और क्रिएटिविटी दिखा दी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 05, 2025, 09:14 AM IST
दिवाली के रुझान आने शुरू हो गए! दीदी ने 5 मिनट में किया वो काम, जिसे देख लोग बोले- इनके आगे तो 'ससुराल सिमर का' की बहू भी फेल है

Diwali Safai Funny Video: दिवाली का नाम सुनते ही रौशनी, मिठाइयों, नए कपड़े और सजावट की तस्वीरें दिमाग में घूमने लगती हैं. लेकिन इसके साथ ही घर की सफाई भी परंपरा बन चुकी है. छत, पर्दे, फर्नीचर और फर्श तक सबको साफ किया जाता है ताकि लक्ष्मी माता का स्वागत स्वच्छता के साथ हो. इस बार सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है, उसने सफाई को नया मोड़ दे दिया. एक दीदी ने केवल पांच मिनट में ऐसा तरीका अपनाया कि देखने वाले हैरान रह गए. लोग कह रहे हैं- इनके आगे तो 'ससुराल सिमर का' की बहू भी फेल है.

इंस्टाग्राम यूजर @suman_yadav70000 ने यह मजेदार वीडियो पोस्ट किया. इसमें महिला पूरे जोश के साथ घर की सफाई कर रही हैं. उन्होंने नल से पाइप जोड़ा और बेड पर पानी डालना शुरू कर दिया. बेड को तिनके वाली झाड़ू से घिस-घिसाकर साफ किया. यह तरीका इतना अनोखा और हैरान करने वाला था कि देखने वाले कुछ समय के लिए यकीन ही नहीं कर पाए कि कोई बेड को इस तरह धो सकता है.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने कई मजेदार कमेंट्स किए.किसी ने लिखा, “ये तो गोपी बहू की भी मां है.” किसी ने मजाक में कहा, “अगर ऐसे ही सफाई करनी है तो दिवाली तक पूरा घर बह जाएगा.” एक अन्य यूजर ने कहा कि दीदी का जोश देखकर लगता है कि टीवी, फ्रिज और पंखे तक को नहलाएंगी. वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और लोग इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर हंस-हंसकर मजा ले रहे हैं.

दिवाली की तैयारी का नया अंदाज

इस वीडियो ने यह दिखा दिया कि दिवाली की तैयारी में पारंपरिक तरीके के साथ थोड़ी क्रिएटिविटी और जोश भी शामिल किया जा सकता है. सफाई केवल झाड़ू-पोंछे से नहीं बल्कि नए और मजेदार तरीके से भी की जा सकती है. दीदी के इस अंदाज ने लोगों को प्रेरित किया कि घर को साफ करने में मस्ती और ऊर्जा लाना भी जरूरी है. यही वजह है कि वीडियो वायरल हुआ और इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

;