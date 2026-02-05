Advertisement
DNA: 1800 के बाद पहली बार हुआ ऐसा! स्मार्ट फोन ने बना दिया Gen-Z को डम्ब; IQ लेवल गिरने से वैज्ञानिक भी हैरान

DNA: 1800 के बाद पहली बार हुआ ऐसा! स्मार्ट फोन ने बना दिया Gen-Z को 'डम्ब'; IQ लेवल गिरने से वैज्ञानिक भी हैरान

रिसर्च के मुताबिक जेन-जी की IQ क्षमता घट रही है. तकनीक और स्क्रीन पर ज्यादा निर्भरता से सोचने, याद रखने और समस्या सुलझाने की शक्ति कमजोर हो रही है. अगर सुधार नहीं हुआ तो भविष्य में अविष्कार और निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 05, 2026, 11:13 PM IST
आम बातचीत में अक्सर कहा जाता है कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा तेज, होशियार और स्मार्ट है. इतिहास भी यही बताता है कि मानव सभ्यता आगे बढ़ती रही है और हर पीढ़ी ने नई खोजें की हैं. लेकिन अब एक चौंकाने वाला सवाल खड़ा हो रहा है क्या आने वाले 20 सालों में भी नए अविष्कार इसी रफ्तार से होते रहेंगे? क्या कोई 15 साल का बच्चा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की सस्ती जांच तकनीक बना पाएगा? वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक, इसका जवाब ‘शायद नहीं’ है. वजह है वही तकनीक, जिस पर आज की दुनिया सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है. रिसर्च बताती है कि यही तकनीक भावी पीढ़ी की सोचने और समझने की क्षमता को कमजोर कर रही है, जो मानव विकास के लिए गंभीर चेतावनी है.

 जेन-जी की आईक्यू क्यों घट रही है?

न्यूरो साइंटिस्ट डॉ जैरेड कुनी हॉरवाथ ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, जेन-जी यानी नई पीढ़ी की बौद्धिक क्षमता अपने माता-पिता की पीढ़ी से कम हो रही है. साल 1800 के बाद यह पहली बार हुआ है जब किसी पीढ़ी की आईक्यू, मेमोरी, गणित और समस्या सुलझाने की क्षमता पिछली पीढ़ी से कमजोर पाई गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2010 के बाद बच्चों की बौद्धिक क्षमता में लगातार गिरावट देखी गई है. यह ट्रेंड केवल एक-दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि करीब 80 देशों में सामने आया है. यानी दुनिया की लगभग आधी आबादी में यह समस्या फैल रही है, जो भविष्य के लिए चिंता का विषय है.

तकनीक कैसे बना रही है नई पीढ़ी को कमजोर

डॉ हॉरवाथ की रिसर्च में साफ कहा गया है कि जेन-जी की कमजोर होती बुद्धि की सबसे बड़ी वजह तकनीक है. स्कूलों में बढ़ता डिजिटल इस्तेमाल बच्चों की सीखने की क्षमता को नुकसान पहुंचा रहा है. छोटे वीडियो और तेज रफ्तार कंटेंट से दिमाग गहराई से सोचना सीख ही नहीं पाता. जेन-जी अपना लगभग आधा समय स्क्रीन पर बिताती है, जिससे मानसिक अस्थिरता और जरूरत से ज्यादा उत्तेजना पैदा होती है. इसका सीधा असर सीखने, याद रखने और समझने की क्षमता पर पड़ता है. तकनीक, जो कभी मानव प्रगति का जरिया थी, अब उसी प्रगति में बाधा बनती नजर आ रही है.

पुरानी पीढ़ी बनाम आज की आदतें

थोड़ा पीछे जाकर सोचिए. आज कितने लोगों को अपने फोन नंबर याद रहते हैं? मुश्किल से गिनती के कुछ नंबर. गणित के छोटे सवाल भी अब कैलकुलेटर से हल होते हैं. लेकिन जब मोबाइल और डिजिटल साधन नहीं थे, तब लोग दर्जनों नंबर याद रखते थे और दिमाग से गणना करते थे. इसका मतलब यह नहीं कि तकनीक गलत है, बल्कि यह कि उस पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता दिमाग को सुस्त बना देती है. यही आदतें अब जेन-जी में गहराई से बैठ चुकी हैं, जो उनकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर रही हैं.

अगर सुधार नहीं हुआ तो क्या होगा और समाधान क्या है

रिसर्च के मुताबिक, अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो भविष्य में तार्किक क्षमता कमजोर होगी, पॉलिसी बनाने और कठिन फैसले लेने में दिक्कत आएगी और अविष्कारों की रफ्तार धीमी पड़ सकती है. जेन-जी की काम करने की क्षमता भी प्रभावित होगी. समाधान भी इसी रिसर्च में बताया गया है. स्कूलों में टेक्नोलॉजी का सीमित इस्तेमाल हो, किताबों से पढ़ाई को बढ़ावा मिले और बच्चों के लिए डिजिटल डिटॉक्स जरूरी किया जाए. कई देश इस दिशा में कदम उठा चुके हैं और पारंपरिक शिक्षा पद्धति की ओर लौट रहे हैं. यही तरीका भावी पीढ़ी को फिर से बुद्धिमान और रचनात्मक बना सकता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Gen-Z generationDNA

