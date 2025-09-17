अभी तक सिर्फ सुना था, अब मिल गया दो मुंह वाला सांप; Video देखकर नहीं होगा यकीन

Do Muh Wala Saap Ka Video: आपने कभी ना कभी सांप तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने दो मुंह वाला सांप देखा है. दो मुंह के सांप का एक वीडियो वायरल हो रहा है. आप भी देखें.
Trending Photos
Viral Video: सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई वीडियो तो ऐसे वायरल होते हैं जिन्हें देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. अगर कोई आपसे पूछे कि क्या सच में दो मुंह वाला सांप होता है तो आप क्या बोलेंगे. आज तक हमने दो मुंह वाले सांप सिर्फ कहानियों में सुने थे. शेषनाग के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने सच में दो मुंह वाला सांप देखा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो मुंह वाला सांप दिखाई दे रहा है. चलिए जानते हैं इस वीडियो के बारे में.
कैसा दिखता है ये सांप?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पीले रंग का सांप है जिसके दो मुंह हैं. ये पीले रंग का दो मुंह वाला सांप झाड़ियों में धूम रहा है. सांप एक ही है, लेकिन गर्दन से वो अलग हो जाता है और दो मुंह अलग-अलग दिखाई पड़ते हैं. देखने में ये काफी अजीब और डरावना भी लगता है. ये अद्भुत दृश्य कैमरे में कैद हो गया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया हो सकता है. जी न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.
यह भी पढ़ें: अभी तक सिर्फ सुना था आज देख भी ली 'उड़ने वाली मछली', Video हो गया वायरल
वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
वीडियो देखने के बाद लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा, "आश्चर्यजनक! ये कौन से मुंह से खाता होगा या दोनों से." वीडियो में दिखता है कि सांप का एक मुंह एक दिशा में जाना चाहता है और दूसरा मुंह दूसरी दिशा में जाना चाहता है. इसी पर एक यूजर ने हंसते हुए इमोजी के साथ लिखा, "मैं इस तरफ जाना चाहता हूं, नहीं- इस तरफ." इस वीडियो को देखकर ज्यादातर लोग हैरान हैं. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 22 हजार से ज्यादा यूजर लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में लोग इस वीडियो को जमकर शेयर भी कर रहे हैं. अब तक 18 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @pythonpaintjobs नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
यह भी पढ़ें: जब कुत्तों के चंगुल में फंसी जंगल की राक्षसी छिपकली, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है