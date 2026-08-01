/पुराने मकान मालिक या किरायेदार की चिट्ठी खोलने की मत करना भूल! एक छोटी सी गलती से पहुंच जाएंगे! जानिए कितनी है सजा?

Penalty for Throwing Someone Else Letter in Dustbin: कई बार ऐसा होता है, जब पुराना मकान मालिक अपना घर किसी और को बेचकर चला जाता है तो उसकी चिट्ठियां भी लंबे वक्त तक पुराने घर वाले पते पर आती रहती हैं. शुरुआत में तो लोग बड़े भले मानस बनकर उस लिफाफे पर ‘अब इस पते पर नहीं रहते’ लिखकर भेजने वाले को रिटर्न करने के लिए पोस्टबॉक्स में डालते रहते हैं. लेकिन, इस सब्र की भी एक सीमा होती है और एक दिन यह छलक जाता है.
उन चिट्ठियों को वापस करने के बजाय वे उन्हें फाड़कर डस्टबिन में फेंकने लगते हैं या फिर खोलकर पढ़ने के बाद कचरे के डिब्बे में डंप करने लग जाते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो तुरंत रुक जाइए. जानकारों का कहना है कि ऐसा करना आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है!
डेली स्टार यूके की रिपोर्ट के मुताबिक, कानूनी फर्म 'फॉस्टर्स सॉलिसिटर्स' ने इस पर कड़ा अलर्ट जारी किया है. अलर्ट में कहा गया है, दूसरों की डाक मिलना आम बात है और कभी-कभी लिफाफा खोलकर अंदर झांकने का मन भी ललचाता है. लेकिन सावधान रहें! यह विचार आपका खेल बिगाड़ सकता है.
कानून के मुताबिक, अगर आप किसी का लिफाफा यह जानते हुए भी खोलते हैं कि वह आपका नहीं है, या फिर जानबूझकर उस डाक को कचरे में फेंकते हैं तो यह सीधे-सीधे एक आपराधिक कृत्य है. अगर आपका डाकिया भी जानबूझकर किसी चिट्ठी को सही जगह भेजने में देरी करता है या उसे खोलता है, तो कानून की गाज उस पर भी गिर सकती है!
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी सजा मामूली नहीं है. ब्रिटिश कानून में इसके लिए 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है. मामला गंभीर होने पर तगड़ा जुर्माना भी लग सकता है. इसलिए, बिना मर्जी के किसी दूसरे का पत्र खोलना 'खतरे से खाली' नहीं है. अगर आपके पास कोई कानूनी पावर (जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, लीगल गार्जियन आदि) नहीं है, तो लिफाफे को हाथ भी न लगाएं.
लिफाफे पर बिना कुछ खोले सीधे ‘Return to Sender’ लिखकर चुपचाप नजदीकी लेटरबॉक्स में सरका दीजिए. ब्रिटेन के रॉयल मेल डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर आपके पते पर किसी और के नाम की चिट्ठी आती है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डाकिया 'नाम' नहीं, 'पता' देखकर डिलीवरी करता है. ऐसे में आप उस पते को काटकर लिखिए कि उस एड्रेस ऐसा कोई नहीं रहता. इसके बाद उस चिट्ठी को वापस पोस्टबॉक्स में डाल दीजिए. इसके बाद उस पत्र को भेजने वाले सेंडर तक पहुंचा दिया जाता है. इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टिकट या पैसा देने की भी जरूरत नहीं होती है.
कुल मिलाकर बात ये है कि अगर अगली बार अगर आपको पुराने मकान मालिक या किराएदार का कोई लेटर मिले तो जासूस बनने के बजाय सीधे डाकिया भैया को वापस कर दें. जिससे वह भेजने वाले तक वापर पहुंचा सके. ऐसा न करना आपके जीवन में बहुत भारी पड़ सकता है.