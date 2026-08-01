/पुराने मकान मालिक या किरायेदार की चिट्ठी खोलने की मत करना भूल! एक छोटी सी गलती से पहुंच जाएंगे! जानिए कितनी है सजा?

लिफाफे पर बिना कुछ खोले सीधे ‘Return to Sender’ लिखकर चुपचाप नजदीकी लेटरबॉक्स में सरका दीजिए. ब्रिटेन के रॉयल मेल डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर आपके पते पर किसी और के नाम की चिट्ठी आती है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डाकिया 'नाम' नहीं, 'पता' देखकर डिलीवरी करता है. ऐसे में आप उस पते को काटकर लिखिए कि उस एड्रेस ऐसा कोई नहीं रहता. इसके बाद उस चिट्ठी को वापस पोस्टबॉक्स में डाल दीजिए. इसके बाद उस पत्र को भेजने वाले सेंडर तक पहुंचा दिया जाता है. इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टिकट या पैसा देने की भी जरूरत नहीं होती है.