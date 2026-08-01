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पुराने मकान मालिक या किरायेदार की चिट्ठी खोलने की मत करना भूल! एक छोटी सी गलती से पहुंच जाएंगे! जानिए कितनी है सजा?

Penalty for Reading Someone Else Letter: अगर आपके मकान में पुराने मकान मालिक या किरायेदार की चिट्ठी आए तो उसके खोलने की कभी गलती मत करना. आपकी एक छोटी सी गलती जेल की सैर करवा सकती है. आपको इस बारे में कानूनों को जरूर जान लेना चाहिए.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 01, 2026, 05:02 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:21 AM IST
पुराने मकान मालिक या किरायेदार की चिट्ठी खोलने की मत करना भूल! एक छोटी सी गलती से पहुंच जाएंगे! जानिए कितनी है सजा?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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