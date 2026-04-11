बच्चों के लंच को लेकर टीचर ने कही ये बात, डायरी पढ़कर आग बबूला हुई मां, वीडियो हुआ वायरल

Viral Video: याद कीजिए जब आप बचपन में स्कूल जाते थे तो आपकी मां लंच बॉक्स में क्या रखकर देती थी. आमतौर पर हम अचार के साथ आलू या सादे पराठे लेकर जाते थे. इसके अलावा चीनी के मीठे पराठे और भुने हुए मसाले के आलू हुआ करते थे. लेकिन आजकल की माएं बच्चों को टिफिन में हेल्दी खाने के बजाय फैंसी खाना ज्यादा देने लगी हैं. आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि कुछ माएं रोज ही बच्चे को ब्रेड का सैंडविच या मैगी-पास्ता बनाकर दे देती हैं. ये मां भी अपने बच्चे के टिफिन में मैगी भेज देती थी, लेकिन ये बात टीचर को पता चली तो टीचर ने बच्चे की डायरी में लिखकर दिया कि रोज मैगी न भेजें. जैसे ही मां ने बच्चे की डायरी पढ़ी तो आग बबूला हो गई. आइए जानते हैं मां ने डायरी दिखाकर मैडम को क्या जवाब दिया.

वायरल हो रहे वीडियो में एक मां अपने बच्चे की स्कूल डायरी दिखाती है जिसमें लिखा है, 'बच्चे को स्कूल में मैगी देकर ना भेजें.' बस टीचर के द्वारा कही गई इतनी सी बात दीदी को बुरी लग गई और टीचर को सौ बात सुना दी. महिला ने कहा, "हम क्यों न भेजे मैगी? कभी-कभी हम सुबह सो रहे होते हैं, उठ नहीं पाते. इसलिए जल्दी-जल्दी में मैगी बनाकर भेज देते हैं. जल्दी में तो मैगी ही बनती है." महिला के कहने का मतलब है कि सुबह को टाइम बहुत कम होता है और ऐसे में स्कूल टाइम तक कुछ और बनाना आसान नहीं होता इसलिए मैगी सही विकल्प है जो जल्दी बन जाती है. महिला का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर छा रहा है. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो देख लोग बड़ी संख्या में मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोगों ने कहा कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजना ही बंद कर दो. तो किसी ने लिखा, जितनी देर में मैगी बनेगी उतनी देर में एक पराठा या रोटी भी बन सकती है. इसके अलावा एक अन्य यूजर ने महिला को आलसी बता दिया.

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29 लाख लोगों ने देखा वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @pooja_rajput_singh00 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 2.9 मिलियन व्यूज और 21 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.