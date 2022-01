क्या आपके पास है बाज जैसी नजर? गुप अंधेरे में चमकती दिखी खूंखार जानवर की आंख, पहचानने में लोगों के छूटे पसीने

Guess Who is in this Picture: कई बार ऑनलाइन शेयर की गई कुछ पोस्ट लोगों को हैरान और चकित कर देती हैं. दो जंगली जानवरों से जुड़ी यह पोस्ट उस कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठती है. IFS अधिकारी परवीन कासवान द्वारा शेयर किए गए इस पोस्ट ने अब लोगों को हैरान कर दिया है. इस तस्वीर को देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि तस्वीर में कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है. चमकती हुई आंखें बयां कर रही है कि कोई जानवर है, लेकिन यह नहीं कंफर्म की कौन सा जानवर दिखाई दे रहा है.

अधिकारी ने शेयर की चौंकाने वाली तस्वीर

आईएफएस अधिकारी परवीन कासवान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो तस्वीर शेयर किया, उसके कैप्शन में लिखा है, 'ये वो आंखें हैं, जो जंगल को ब्राइट बनाती हैं. तो आपने क्या देखा?' इन शब्दों के साथ उन्होंने तस्वीर को लेकर अपने फॉलोअर्स से सवाल पूछा. तस्वीर में दो जोड़ी आंखें अंधेरे में चमकती हुई दिखाई दे रही हैं.

The eyes which make the forest bright. So what do you see. pic.twitter.com/0mogeKEE7v — Parveen Kaswan (@ParveenKaswan) December 20, 2021

Tyger, tyger burning bright,

in the forests of the night” William Blake’s words are apt here. — Parveen Kaswan (@ParveenKaswan) December 21, 2021

पहचान पाने में हुई लोगों को मुश्किल

अधिकारी परवीन कासवान ने अपने ही पोस्ट में जवाब भी शेयर किया. हालांकि, सीधे उत्तर देने के बजाय उन्होंने उत्तर देने के लिए विलियम ब्लेक (William Blake) की कविता 'द टाइगर' (The Tyger) की एक पंक्ति को चुना. तस्वीर साझा किए जाने के बाद से पोस्ट को 3,500 से अधिक लाइक मिल चुके हैं. इस ट्वीट पर लोगों के ढेर सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, "अंधेरे में एक खूबसूरत टाइगर'. दूसरे यूजर ने लिखा, 'ओह मॉय गॉड, कितना खतरनाक क्लिक किया गया.'