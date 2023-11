क्या इंसानों में आ गया SUPER BLOOD? शख्स का दावा- पापा को खून देकर कम किया उनका 25 साल

Super Blood: क्या आपने कभी सुपर ब्लड के बारे सुना है क्या? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एक शख्स ने कैसे अपने पिता को खून देकर उनकी उम्र 25 साल कम करने का दावा किया है. 45 साल के सॉफ्टवेयर अरबपति ब्रायन जॉनसन ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट में खुलासा किया. उन्होंने दावा किया कि उनके पास 'सुपर ब्लड' है, जिससे उनके पिता की उम्र 25 साल कम हो गई. ऐसा बताया जाता है कि सुपर ब्लड से लोगों की उम्र या तो बढ़ जाती है या फिर किसी को दिए जाने पर बढ़ती उम्र पर विराम लगने का दावा है.

अपने पिता को प्लाज्मा देकर बढ़ा दी उनकी उम्र

अरबपति का दावा है कि उनके 71 साल के पिता अब 1 लीटर प्लाज्मा प्राप्त करने के बाद 46 वर्षीय व्यक्ति की दर से बूढ़े हो रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में सावधानी की आवश्यकता है. उन्होंने एक्स पर लिखा, "मेरा 1 लीटर प्लाज्मा लेने के बाद मेरे पिता (70 वर्ष) की उम्र बढ़ने की गति 25 साल के बराबर धीमी हो गई, और उपचार के छह महीने बाद भी वह उसी स्तर पर बनी हुई है. इसका क्या मतलब है? हम जितने बड़े होते जाते हैं, उतनी ही तेजी से हमारी उम्र बढ़ती है. मेरे 1 लीटर प्लाज़्मा चढ़ाने के बाद मेरे पिता अब 46-वर्षीय की दर से बूढ़े हो रहे हैं. पहले, उनकी उम्र 71 साल के व्यक्ति की दर से बढ़ रही थी. मैं अपने पिता का खून का लड़का हूं."

My super blood reduced my Dad’s age by 25 years

My father's (70 yo) speed of aging slowed by the equivalent of 25 years after receiving 1 liter of my plasma, and has remained at that level even six months after the therapy. What does that mean?

