Advertisement
trendingNow13091201
Hindi Newsजरा हटकेक्या आप जानते हैं शुतुरमुर्ग के एक अंडे में कितने ऑमलेट बन सकते हैं? जानकर चौंक जाएंगे आप

क्या आप जानते हैं शुतुरमुर्ग के एक अंडे में कितने ऑमलेट बन सकते हैं? जानकर चौंक जाएंगे आप

शुतुरमुर्ग का अंडा आकार और वजन में बेहद विशाल होता है. एक अंडा करीब 24 मुर्गी के अंडों के बराबर होता है, जिससे 8 से 12 ऑमलेट बनाए जा सकते हैं. यह पोषण से भरपूर होता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 30, 2026, 08:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या आप जानते हैं शुतुरमुर्ग के एक अंडे में कितने ऑमलेट बन सकते हैं? जानकर चौंक जाएंगे आप

अंडा आमतौर पर एक व्यक्ति के नाश्ते या हल्के भोजन से जुड़ा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अंडा फुटबॉल जितना बड़ा हो तो क्या होगा? दुनिया में एक ऐसा पक्षी है, जिसका एक अंडा पूरे परिवार का नाश्ता तैयार कर सकता है. यह अंडा न सिर्फ देखने में हैरान करने वाला होता है, बल्कि इसकी ताकत, वजन और इस्तेमाल जानकर भी लोग दंग रह जाते हैं. कहीं इससे दर्जनों लोगों का ऑमलेट बनता है, तो कहीं इसका छिलका सजावट में काम आता है. आज हम आपको ऐसे ही एक विशाल अंडे के बारे में बता रहे हैं, जो आकार, पोषण और उपयोग तीनों मामलों में सामान्य अंडों से बिल्कुल अलग है.

 दुनिया के सबसे बड़े पक्षी का सबसे बड़ा अंडा 

शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है और उसका अंडा भी दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है. एक शुतुरमुर्ग का अंडा औसतन 1.4 से 2 किलोग्राम तक का होता है. इसकी लंबाई करीब 15 से 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 से 15 सेंटीमीटर होती है. आकार में यह एक छोटे फुटबॉल जैसा लगता है. तुलना करें तो एक सामान्य मुर्गी का अंडा करीब 50 से 60 ग्राम का होता है. यानी एक शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग 24 मुर्गी के अंडों के बराबर माना जाता है. इसका छिलका भी बेहद मजबूत होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

एक अंडे से कितने ऑमलेट बन सकते हैं? 

अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर. आमतौर पर एक व्यक्ति के लिए ऑमलेट बनाने में 2 से 3 मुर्गी के अंडे लगते हैं. अगर शुतुरमुर्ग का एक अंडा 24 मुर्गी के अंडों के बराबर है, तो गणित बिल्कुल साफ है. 2 अंडों वाले ऑमलेट के हिसाब से इससे करीब 12 ऑमलेट बनाए जा सकते हैं. वहीं, अगर 3 अंडों का ऑमलेट बनाया जाए, तो लगभग 8 ऑमलेट निकलेंगे. इस तरह एक शुतुरमुर्ग का अंडा 10 से 12 लोगों का पेट आराम से भर सकता है.

 पोषण, मजबूती और पकाने की चुनौती 

शुतुरमुर्ग का अंडा सिर्फ बड़ा ही नहीं, बल्कि पोषण से भरपूर भी होता है. इसमें करीब 2000 कैलोरी और 100 से 168 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है. साथ ही इसमें विटामिन बी12, राइबोफ्लेविन और फोलिक एसिड अच्छी मात्रा में होते हैं. हालांकि, इसे पकाना आसान नहीं होता. इसका छिलका करीब 1.5 मिलीमीटर मोटा होता है और इतना मजबूत होता है कि इसे तोड़ने के लिए हथौड़ा या ड्रिल तक की जरूरत पड़ सकती है. यही वजह है कि यह अंडा हर किसी की रसोई तक नहीं पहुंच पाता.

कहां मिलता है और क्यों है दुर्लभ? 

दुनिया के कुछ हिस्सों में शुतुरमुर्ग के अंडे को खाने में इस्तेमाल किया जाता है और कुछ फार्म्स में यह बिक्री के लिए भी उपलब्ध होता है. हालांकि, भारत में यह बेहद दुर्लभ है और आम लोगों को आसानी से नहीं मिलता. इसकी कीमत भी सामान्य अंडों से कहीं ज्यादा होती है. यही कारण है कि शुतुरमुर्ग का अंडा ज्यादातर लोगों के लिए एक रोचक जानकारी बनकर ही रह जाता है. फिर भी, आकार, पोषण और उपयोग के मामले में यह अंडा वाकई दुनिया के सबसे अनोखे प्राकृतिक अजूबों में से एक माना जाता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

ostrich egg omelette

Trending news

राहुल ने थरूर को मना लिया? 2 घंटे बंद दरवाजे में निकली मुस्कुराहट की कहानी
shashi tharoor news
राहुल ने थरूर को मना लिया? 2 घंटे बंद दरवाजे में निकली मुस्कुराहट की कहानी
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
Mehtab Hussain
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
India Energy Week
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
मिड-डे मील खाने के बाद बिगड़ी स्टूडेंट की तबीयत, अस्पताल में एडमिट कराए गए छात्र
Telangana NEWS
मिड-डे मील खाने के बाद बिगड़ी स्टूडेंट की तबीयत, अस्पताल में एडमिट कराए गए छात्र
पाकिस्तान से नरमी पर भड़का था गोडसे, गांधी जी की हत्या के बाद जिन्ना ने क्या कहा?
Mahatma Gandhi Assasination
पाकिस्तान से नरमी पर भड़का था गोडसे, गांधी जी की हत्या के बाद जिन्ना ने क्या कहा?
8 फरवरी को बदलने वाली थी महाराष्ट्र की राजनीति, अजित पवार के निधन के बाद अब आगे क्या
#Ajit Pawar
8 फरवरी को बदलने वाली थी महाराष्ट्र की राजनीति, अजित पवार के निधन के बाद अब आगे क्या
UGC के नए नियम पर छात्रों ने जीती पहली लड़ाई, SC ने कहा- ये जातिवाद को बढ़ाने वाले
DNA
UGC के नए नियम पर छात्रों ने जीती पहली लड़ाई, SC ने कहा- ये जातिवाद को बढ़ाने वाले
जिस मेडिकल कॉलेज को अजित पवार बनाना चाहते थे अव्वल; उसी में हुआ उनका पोस्टमार्टम
Ajit Pawar
जिस मेडिकल कॉलेज को अजित पवार बनाना चाहते थे अव्वल; उसी में हुआ उनका पोस्टमार्टम
बीच सड़क पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगी महिला, लगा लंबा जाम; वीडियो वायरल हुआ तो...
kerala news in hindi
बीच सड़क पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगी महिला, लगा लंबा जाम; वीडियो वायरल हुआ तो...
जालंधर जिले में बनेगा श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र, पंजाब सरकार की बड़ी पहल
Punjab news in hindi
जालंधर जिले में बनेगा श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र, पंजाब सरकार की बड़ी पहल