क्या आप जानते हैं शुतुरमुर्ग के एक अंडे में कितने ऑमलेट बन सकते हैं? जानकर चौंक जाएंगे आप

अंडा आमतौर पर एक व्यक्ति के नाश्ते या हल्के भोजन से जुड़ा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अंडा फुटबॉल जितना बड़ा हो तो क्या होगा? दुनिया में एक ऐसा पक्षी है, जिसका एक अंडा पूरे परिवार का नाश्ता तैयार कर सकता है. यह अंडा न सिर्फ देखने में हैरान करने वाला होता है, बल्कि इसकी ताकत, वजन और इस्तेमाल जानकर भी लोग दंग रह जाते हैं. कहीं इससे दर्जनों लोगों का ऑमलेट बनता है, तो कहीं इसका छिलका सजावट में काम आता है. आज हम आपको ऐसे ही एक विशाल अंडे के बारे में बता रहे हैं, जो आकार, पोषण और उपयोग तीनों मामलों में सामान्य अंडों से बिल्कुल अलग है.

दुनिया के सबसे बड़े पक्षी का सबसे बड़ा अंडा

शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है और उसका अंडा भी दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है. एक शुतुरमुर्ग का अंडा औसतन 1.4 से 2 किलोग्राम तक का होता है. इसकी लंबाई करीब 15 से 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 से 15 सेंटीमीटर होती है. आकार में यह एक छोटे फुटबॉल जैसा लगता है. तुलना करें तो एक सामान्य मुर्गी का अंडा करीब 50 से 60 ग्राम का होता है. यानी एक शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग 24 मुर्गी के अंडों के बराबर माना जाता है. इसका छिलका भी बेहद मजबूत होता है.

एक अंडे से कितने ऑमलेट बन सकते हैं?

अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर. आमतौर पर एक व्यक्ति के लिए ऑमलेट बनाने में 2 से 3 मुर्गी के अंडे लगते हैं. अगर शुतुरमुर्ग का एक अंडा 24 मुर्गी के अंडों के बराबर है, तो गणित बिल्कुल साफ है. 2 अंडों वाले ऑमलेट के हिसाब से इससे करीब 12 ऑमलेट बनाए जा सकते हैं. वहीं, अगर 3 अंडों का ऑमलेट बनाया जाए, तो लगभग 8 ऑमलेट निकलेंगे. इस तरह एक शुतुरमुर्ग का अंडा 10 से 12 लोगों का पेट आराम से भर सकता है.

पोषण, मजबूती और पकाने की चुनौती

शुतुरमुर्ग का अंडा सिर्फ बड़ा ही नहीं, बल्कि पोषण से भरपूर भी होता है. इसमें करीब 2000 कैलोरी और 100 से 168 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है. साथ ही इसमें विटामिन बी12, राइबोफ्लेविन और फोलिक एसिड अच्छी मात्रा में होते हैं. हालांकि, इसे पकाना आसान नहीं होता. इसका छिलका करीब 1.5 मिलीमीटर मोटा होता है और इतना मजबूत होता है कि इसे तोड़ने के लिए हथौड़ा या ड्रिल तक की जरूरत पड़ सकती है. यही वजह है कि यह अंडा हर किसी की रसोई तक नहीं पहुंच पाता.

कहां मिलता है और क्यों है दुर्लभ?

दुनिया के कुछ हिस्सों में शुतुरमुर्ग के अंडे को खाने में इस्तेमाल किया जाता है और कुछ फार्म्स में यह बिक्री के लिए भी उपलब्ध होता है. हालांकि, भारत में यह बेहद दुर्लभ है और आम लोगों को आसानी से नहीं मिलता. इसकी कीमत भी सामान्य अंडों से कहीं ज्यादा होती है. यही कारण है कि शुतुरमुर्ग का अंडा ज्यादातर लोगों के लिए एक रोचक जानकारी बनकर ही रह जाता है. फिर भी, आकार, पोषण और उपयोग के मामले में यह अंडा वाकई दुनिया के सबसे अनोखे प्राकृतिक अजूबों में से एक माना जाता है.