कर्नाटक नहीं... दुनिया का वो रहस्यमयी शहर जहां से निकला पृथ्वी का आधा सोना; क्या आप जानते हैं इस 'गोल्ड कैपिटल' का नाम?

सोना हमेशा से ही दुनिया की सबसे कीमती धातु रही है, जिसने साम्राज्यों को बनाया और अर्थव्यवस्थाओं को खड़ा किया. भारत में तो सोने को खानदानी विरासत की तरह सहेजा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 'गोल्ड कैपिटल' किसे कहा जाता है? यह कर्नाटक का कोलार नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग है. इस शहर को प्यार से 'इगोली' (eGoli) यानी 'सोने की जगह' कहा जाता है. यहां की जमीन के नीचे इतना सोना है कि इसने पूरी मानव सभ्यता के इतिहास में अब तक निकाले गए कुल सोने का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा अकेले ही दिया है. आज भी यहां सोने की खोज और खुदाई का सिलसिला थमा नहीं है.

1886 की वो खोज जिसने रातों-रात बसा दिया शहर

जोहान्सबर्ग की किस्मत साल 1886 में तब बदली जब जॉर्ज हैरिसन नाम के एक खोजकर्ता ने 'लांगलागटे फार्म' पर सोने की एक समृद्ध चट्टान (Reef) की खोज की. इस एक खोज ने पूरी दुनिया में 'गोल्ड रश' पैदा कर दिया. हजारों की संख्या में लोग यहां खिंचे चले आए और देखते ही देखते एक शांत इलाका सड़कों, रेलवे और बड़े कस्बों से गुलजार हो गया. यह शहर विटवाटर्सरैंड बेसिन के ऊपर बसा है, जिसका निर्माण करीब 2.7 से 2.9 अरब साल पहले हुआ था. प्राचीन नदियों के तलछट में जमा हुआ यह सोना समय के साथ कठोर चट्टानों में बदल गया. भूवैज्ञानिकों का तो यहां तक मानना है कि करोड़ों साल पहले हुए एक उल्कापिंड के हमले ने इन सोने के भंडारों को क्षरण (Erosion) से बचा लिया, जिससे यह खजाना सुरक्षित रहा.

4 किमी गहरी खदानें और 60 डिग्री तापमान

जोहान्सबर्ग का सोना निकालना कोई आसान काम नहीं है. यहां दुनिया की कुछ सबसे गहरी खदानें मौजूद हैं, जिनमें मपोनेंग माइन (Mponeng Mine) प्रमुख है. यह खदान जमीन के अंदर लगभग 4 किलोमीटर तक गहरी है, जहां तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. खदान के अंदर की इस जानलेवा गर्मी से निपटने के लिए मजदूर 'आइस स्लरी' कूलिंग और हाई-टेक उपकरणों का सहारा लेते हैं. शहर की स्काईलाइन पर आज भी पीले रंग के मलबे के ढेर (Mine Dumps) दिखाई देते हैं, जो इसके गौरवशाली खनन इतिहास की याद दिलाते हैं. यहां की गहराई और कठिन परिस्थितियों के बावजूद आज भी बड़े पैमाने पर बुलियन (सोने की ईंटें) का उत्पादन किया जा रहा है, जो दुनिया को अचंभित करता है.

अभी भी आधा सोना जमीन के नीचे होने का अनुमान

जोहान्सबर्ग केवल अपनी खदानों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी हरियाली के लिए भी मशहूर है. यहां 1 करोड़ से अधिक पेड़ों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित शहरी जंगल है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि पृथ्वी पर मौजूद सोने के कुल भंडार का लगभग आधा हिस्सा अभी भी विटवाटर्सरैंड बेसिन की गहराइयों में दबा हो सकता है. भले ही कई पुरानी खदानें अब बंद हो चुकी हैं, लेकिन जोहान्सबर्ग आज भी 'जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज' और जारी खनन कार्यों के जरिए दुनिया का प्रमुख आर्थिक केंद्र बना हुआ है. यहां आने वाले पर्यटक आज भी उन ऐतिहासिक स्थलों को देख सकते हैं जहां से आधुनिक दुनिया के आर्थिक तंत्र की शुरुआत हुई थी.