Advertisement
trendingNow13137132
Hindi Newsजरा हटकेकर्नाटक नहीं... दुनिया का वो रहस्यमयी शहर जहां से निकला पृथ्वी का आधा सोना; क्या आप जानते हैं इस गोल्ड कैपिटल का नाम?

कर्नाटक नहीं... दुनिया का वो रहस्यमयी शहर जहां से निकला पृथ्वी का आधा सोना; क्या आप जानते हैं इस 'गोल्ड कैपिटल' का नाम?

Do You Know the World Gold Capital: दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग दुनिया की ‘गोल्ड कैपिटल’ माना जाता है. विटवाटरसैंड बेसिन के ऊपर बसे इस शहर से अब तक दुनिया का करीब 40% सोना निकला है. 1886 में George Harrison की खोज के बाद यहां गोल्ड रश शुरू हुआ और यह बड़ा आर्थिक केंद्र बन गया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 11, 2026, 03:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कर्नाटक नहीं... दुनिया का वो रहस्यमयी शहर जहां से निकला पृथ्वी का आधा सोना; क्या आप जानते हैं इस 'गोल्ड कैपिटल' का नाम?

सोना हमेशा से ही दुनिया की सबसे कीमती धातु रही है, जिसने साम्राज्यों को बनाया और अर्थव्यवस्थाओं को खड़ा किया. भारत में तो सोने को खानदानी विरासत की तरह सहेजा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 'गोल्ड कैपिटल' किसे कहा जाता है? यह कर्नाटक का कोलार नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग है. इस शहर को प्यार से 'इगोली' (eGoli) यानी 'सोने की जगह' कहा जाता है. यहां की जमीन के नीचे इतना सोना है कि इसने पूरी मानव सभ्यता के इतिहास में अब तक निकाले गए कुल सोने का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा अकेले ही दिया है. आज भी यहां सोने की खोज और खुदाई का सिलसिला थमा नहीं है.

fallback

1886 की वो खोज जिसने रातों-रात बसा दिया शहर

Add Zee News as a Preferred Source

जोहान्सबर्ग की किस्मत साल 1886 में तब बदली जब जॉर्ज हैरिसन नाम के एक खोजकर्ता ने 'लांगलागटे फार्म' पर सोने की एक समृद्ध चट्टान (Reef) की खोज की. इस एक खोज ने पूरी दुनिया में 'गोल्ड रश' पैदा कर दिया. हजारों की संख्या में लोग यहां खिंचे चले आए और देखते ही देखते एक शांत इलाका सड़कों, रेलवे और बड़े कस्बों से गुलजार हो गया. यह शहर विटवाटर्सरैंड बेसिन के ऊपर बसा है, जिसका निर्माण करीब 2.7 से 2.9 अरब साल पहले हुआ था. प्राचीन नदियों के तलछट में जमा हुआ यह सोना समय के साथ कठोर चट्टानों में बदल गया. भूवैज्ञानिकों का तो यहां तक मानना है कि करोड़ों साल पहले हुए एक उल्कापिंड के हमले ने इन सोने के भंडारों को क्षरण (Erosion) से बचा लिया, जिससे यह खजाना सुरक्षित रहा.

fallback

4 किमी गहरी खदानें और 60 डिग्री तापमान

जोहान्सबर्ग का सोना निकालना कोई आसान काम नहीं है. यहां दुनिया की कुछ सबसे गहरी खदानें मौजूद हैं, जिनमें मपोनेंग माइन (Mponeng Mine) प्रमुख है. यह खदान जमीन के अंदर लगभग 4 किलोमीटर तक गहरी है, जहां तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. खदान के अंदर की इस जानलेवा गर्मी से निपटने के लिए मजदूर 'आइस स्लरी' कूलिंग और हाई-टेक उपकरणों का सहारा लेते हैं. शहर की स्काईलाइन पर आज भी पीले रंग के मलबे के ढेर (Mine Dumps) दिखाई देते हैं, जो इसके गौरवशाली खनन इतिहास की याद दिलाते हैं. यहां की गहराई और कठिन परिस्थितियों के बावजूद आज भी बड़े पैमाने पर बुलियन (सोने की ईंटें) का उत्पादन किया जा रहा है, जो दुनिया को अचंभित करता है.

fallback

 अभी भी आधा सोना जमीन के नीचे होने का अनुमान

जोहान्सबर्ग केवल अपनी खदानों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी हरियाली के लिए भी मशहूर है. यहां 1 करोड़ से अधिक पेड़ों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित शहरी जंगल है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि पृथ्वी पर मौजूद सोने के कुल भंडार का लगभग आधा हिस्सा अभी भी विटवाटर्सरैंड बेसिन की गहराइयों में दबा हो सकता है. भले ही कई पुरानी खदानें अब बंद हो चुकी हैं, लेकिन जोहान्सबर्ग आज भी 'जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज' और जारी खनन कार्यों के जरिए दुनिया का प्रमुख आर्थिक केंद्र बना हुआ है. यहां आने वाले पर्यटक आज भी उन ऐतिहासिक स्थलों को देख सकते हैं जहां से आधुनिक दुनिया के आर्थिक तंत्र की शुरुआत हुई थी.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Do You Know the World Gold Capital

Trending news

LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: सिलेंडर पर किल्लत की अफवाहों के बीच कई शहरों में लंबी कतारें, सरकार का बयान- 'अफवाहों से बचें'; शाम 5 बजे सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस
LPG Crisis
LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: सिलेंडर पर किल्लत की अफवाहों के बीच कई शहरों में लंबी कतारें, सरकार का बयान- 'अफवाहों से बचें'; शाम 5 बजे सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पलक भी झपकती नहीं... इच्छामृत्यु के फैसले के बाद क्या होगा? हरीश की कहानी झकझोर देगी
Harish Rana Euthanasia Case
पलक भी झपकती नहीं... इच्छामृत्यु के फैसले के बाद क्या होगा? हरीश की कहानी झकझोर देगी
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
DNA
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
Russian Oil
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
Nishikant Dubey
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
congress
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छामृत्यु की परमिशन दी
Supreme Court News
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छामृत्यु की परमिशन दी
Budget Session Phase-2 Live: लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे अमित शाह, 4 बजे होगा गृह मंत्री का संबोधन
Budget Session Live
Budget Session Phase-2 Live: लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे अमित शाह, 4 बजे होगा गृह मंत्री का संबोधन
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
Mumbai News
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
West Bengal Election 2026
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति