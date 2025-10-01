टमाटर लाल, तो उसके बीज पीले-सफेद क्यों होते हैं? इसके पीछे छिपा है वो वैज्ञानिक रहस्य, जिसे 99% लोग नहीं जानते!

टमाटर हमारी थाली में सबसे आम सब्ज़ी है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इसका फल तो गहरे लाल रंग का होता है, मगर इसके बीज हमेशा पीले-सफेद नजर आते हैं? यह सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आता है. कई लोग मानते हैं कि ऐसा खराब गुणवत्ता या पौधे की कमजोरी की वजह से होता है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है. वैज्ञानिक मानते हैं कि यह रंग बीजों की प्राकृतिक और जेनेटिक संरचना की वजह से होता है, जिसका संबंध पौधे की सेहत से नहीं है.

जेनेटिक्स और पिगमेंट का खेल

बीजों का रंग उनकी जेनेटिक संरचना से तय होता है. टमाटर की अलग-अलग किस्मों में अलग-अलग जेनेटिक कोड होते हैं, जो उनके पिगमेंट यानी रंग देने वाले तत्व को नियंत्रित करते हैं. लाल और पीले रंग के लिए जिम्मेदार कैरोटिनॉइड्स नामक पिगमेंट टमाटर के फल में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. लेकिन बीजों में इनकी मात्रा या तो बहुत कम होती है या होती ही नहीं, जिसकी वजह से वे पीले-सफेद रंग के दिखते हैं. यह पूरी तरह से सामान्य प्रक्रिया है.

पीले-सफेद बीज का क्या मतलब है?

कई बार लोग सोचते हैं कि टमाटर के बीजों का फीका रंग किसी कमी या बीमारी का संकेत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. वैज्ञानिक बताते हैं कि यह केवल बीज की प्राकृतिक बनावट है. इसका मतलब है कि बीज बिल्कुल स्वस्थ है और उसमें कोई समस्या नहीं है. बीज का यह रंग उसकी ऊर्जा और पोषण भंडारण का हिस्सा है, जो आगे जाकर अंकुरण और पौधे की बढ़त में काम आता है.

कहां पैदा होता है सबसे ज्यादा टमाटर

भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है. आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, जिनमें हाल के वर्षों में मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा है. वैश्विक स्तर पर चीन टमाटर उत्पादन में पहले स्थान पर है, जबकि अमेरिका दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर आता है.