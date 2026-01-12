Trending Quiz: एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा... आखिर क्यों कहा जाता है ऐसा? जानिए क्या होता है दमड़ी, आना, धेला और पाई का मतलब?

अक्सर लोग गुस्से या मजाक में कह देते हैं कि 'एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा' या 'एक धेला नहीं कमाया.' नई पीढ़ी के लिए ये शब्द अजीब लग सकते हैं, लेकिन कभी यही हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और भारतीय मुद्रा का हिस्सा थे. फूटी कौड़ी, धेला, दमड़ी, पाई और आना ये सब रुपये के छोटे-छोटे हिस्से थे, जिनसे लेन-देन होता था. बुजुर्ग आज भी याद करते हैं कि कैसे चार आने में भी बहुत कुछ मिल जाता था. वक्त के साथ ये सिक्के और शब्द चलन से बाहर हो गए, लेकिन कहावतों में आज भी जिंदा हैं.

फूटी कौड़ी से रुपये तक का पूरा हिसाब

पुराने समय में भारतीय मुद्रा की गिनती आज से बिल्कुल अलग थी. तीन फूटी कौड़ी मिलकर एक कौड़ी बनती थी. 10 कौड़ी से एक दमड़ी बनती थी और दो दमड़ी से एक धेला. डेढ़ पाई से एक धेला और तीन पाई मिलकर एक पैसा बनता था. चार पैसे से एक आना बनता था. इस तरह फूटी कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से धेला, धेला से पाई, पाई से पैसा, पैसा से आना और आखिर में आना से रुपया बनता था. यही वजह है कि पुराने लोग पैसों की बारीक गिनती में माहिर होते थे.

कब बंद हुए छोटे सिक्के और क्यों बदला सिस्टम

समय के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुद्रा प्रणाली में बदलाव किए. आरबीआई ने 50 पैसे और उससे कम मूल्य वाले सिक्कों को चलन से बाहर कर दिया. एक दौर में 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25 और 50 पैसे के सिक्के चलते थे. उस समय एक रुपये में 16 आने होते थे. धीरे-धीरे महंगाई बढ़ी और छोटे सिक्कों का इस्तेमाल खत्म होता गया. अब न तो ये सिक्के चलते हैं और न ही नई पीढ़ी इनके बारे में ज्यादा जानती है, बस कहावतों में इनका ज़िक्र रह गया है.

सोने-चांदी से दशमलव तक रुपये का सफर

भारतीय रुपये का इतिहास भी काफी पुराना है. 1540 से 1545 के बीच शेरशाह सूरी के शासनकाल में पहली बार ‘रुपया’ शब्द का इस्तेमाल हुआ. उस समय करीब 11 ग्राम का चांदी का रुपया चलन में था. तांबे के सिक्के को ‘दाम’ और सोने के सिक्के को ‘मोहर’ कहा जाता था. दशमलवीकरण से पहले एक रुपये में 16 आने, 64 पैसे या 192 पाई होती थीं. साल 1957 में भारत में दशमलव प्रणाली लागू हुई और एक रुपये को 100 पैसों में बांटा गया. तभी से आज की आधुनिक मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत हुई.