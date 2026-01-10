Iran; क्या आप जानते हैं... ईरान से क्या-क्या मंगवाते थे मुगल बादशाह? इसमें कितना आता था खर्च

ईरान में इन दिनों हालात काफी बिगड़े हुए हैं. सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं. राजधानी तेहरान में कई सरकारी दफ्तरों पर हमले हुए हैं, आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं. प्रदर्शनकारियों और सैनिकों के बीच झड़पें भी हुई हैं. आधी रात के बाद कुछ विद्रोहियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया. सड़कों पर शेर-सूर्य का झंडा लहराया जा रहा है और “शाह अमर रहें” जैसे नारे सुनाई दे रहे हैं. हालात पर काबू पाने के लिए सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. इसी बीच ईरान चर्चा में है, तो यह जानना दिलचस्प है कि कभी इसी देश से मुगल बादशाह अपनी शाही जरूरतों के लिए क्या-क्या मंगवाते थे और उस पर कितना खर्च होता था.

मुगल साम्राज्य और ईरान के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थे. ये संबंध राजनीति, संस्कृति और परंपरा से जुड़े थे. बाबर मध्य एशिया से आए थे, जहां फारसी संस्कृति का असर पहले से मौजूद था. हुमायूं को जब भारत छोड़ना पड़ा, तब ईरान के शाह ने उन्हें शरण और मदद दी. इसी एहसान और जुड़ाव के कारण मुगल दरबार में फारसी भाषा, पहनावा, कला और रहन-सहन को खास दर्जा मिला. धीरे-धीरे ईरान मुगल साम्राज्य के लिए भरोसेमंद साझेदार बन गया, जहां से शाही जरूरतों का सामान और हुनर भारत लाया जाने लगा.

शराब और अफीम: शौक भी, रुतबा भी

ईरान की शराब उस दौर में दुनिया भर में मशहूर थी. बादशाह जहांगीर को फारसी शराब और अफीम का खास शौक बताया जाता है. यह सिर्फ नशे की चीज नहीं थी, बल्कि शाही रुतबे और विदेशी संस्कृति की पहचान मानी जाती थी. अफीम को सीमित मात्रा में दवा और आराम देने वाले पदार्थ के तौर पर भी देखा जाता था. यह सब ऊंटों और कारवां के जरिए महीनों की यात्रा करके भारत पहुंचता था. रास्ते में सुरक्षा, टैक्स और व्यापारियों की फीस जोड़ दी जाए, तो यह बेहद महंगा सौदा बन जाता था, जिसे सिर्फ शाही खजाना ही झेल सकता था.

मुगल दरबार की शान

फारसी रेशम और कालीन मुगल दरबार की पहचान थे. ईरान के कालीन अपनी बारीक कारीगरी, रंगों और डिज़ाइन के लिए मशहूर थे. इन्हें महलों, दीवान-ए-खास और खास मेहमानों के स्वागत में बिछाया जाता था. रेशमी कपड़े बादशाहों की पोशाक, बेगमों के लिबास और विदेशी मेहमानों को दिए जाने वाले तोहफों में इस्तेमाल होते थे. ये चीजें सिर्फ सजावट नहीं थीं, बल्कि ताकत, समृद्धि और शाही ठाठ का खुला प्रदर्शन थीं, जिन पर दिल खोलकर खर्च किया जाता था.

कवि, कलाकार और विद्वान भी आते थे ईरान से

ईरान से सिर्फ सामान नहीं, बल्कि लोग भी मुगल दरबार तक पहुंचते थे. फारसी कवि, चित्रकार, संगीतकार और प्रशासनिक अधिकारी मुगल शासन का अहम हिस्सा बने. इससे मुगल कला और साहित्य पर गहरा फारसी असर पड़ा. मिनिएचर पेंटिंग, शायरी और इतिहास लेखन में यह प्रभाव साफ दिखता है. अकबर के दरबार में हाकिम हमाम जैसे ईरानी चिकित्सक भी थे, जो यूनानी चिकित्सा पद्धति के जानकार थे. इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर भी शाही खजाने से बड़ा खर्च होता था.

फल, मेवे, घोड़े और कुल खर्च की कहानी

मुगल बादशाह ईरान से अंगूर, सेब, बादाम, पिस्ता जैसे फल-मेवे भी मंगवाते थे, जो भारत में दुर्लभ थे. इसके अलावा ऊंची नस्ल के घोड़े सेना और शाही सवारी के लिए बेहद जरूरी थे. उस दौर के सटीक खर्च के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि लंबी दूरी, सुरक्षा, कर और व्यापारियों की फीस के कारण यह सब बेहद महंगा पड़ता था. यह खर्च शाही खजाने से होता था, जिसकी आय खेती और व्यापार से आती थी. ईरान-मुगल संबंध शान, शौक और सत्ता. तीनों की कहानी कहते हैं.