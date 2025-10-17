क्या आप जानते हैं किस शहर को कहा जाता है 'सिटी ऑफ लाइट', बताने में 90% लोग हुए फेल!

City Of Light: दुनियाभर में अलग-अलग शहर अपनी अलग-अलग चीजों के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं, क्या आप उस शहर के बारे में जानते हैं, जिसे कहा जाता है रोशनी का शहर, शायद अधिकतर लोग इस सवाल का जवाब नहीं जानते होंगो, दुनियाभर में ऐसे काफी सारे शहर हो सकते हैं लेकिन ये शहर हमेशा रोशनी से भरा रहता है. आपको बता दें इस शहर में लोग दूर-दूर से आते हैं और यहां की खूबसूरत चीजों को देखना भी काफी ज्यादा पसंद होता है. अगर आप नाम नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं.



किस शहर को कहा जाता है 'सिटी ऑफ लाइट'



1. इस सवाल का जवाब अभी तक काफी लोग सोच ही रहे होंगे, लेकिन आपको बात दें पेरिस को "रोशनी का शहर' कहा जाता है, ये दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं. यहां पर गैस स्ट्रीट लाइट का इस्तेमाल किया गया था.



2. यहां की चमक रात होते ही काफी ज्यादा बढ़ जाती है और दुनिया के सबसे ज्यादा फोटोग्राफ भी यहां पर आते हैं. यहां के नजरें आपको एक से बढ़कर एक नजर आएंगे.



3. यहां की खूबसूरती को निहारने के लिए लोग दूर-दूर से आना काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं. अगर आप यहां फैमली के साथ जाते हैं, तो आपको यहां से आने तक का मन नहीं करेगा.



4. आपको बता दें यहां का एफिल टावर हर घंटे 20,000 सुनहरी रोशनियों से जगमगाता रहता है, जो पेरिस की खूबसूरती में और ज्यादा चार-चांद लगा देता है. यहां पर इसी रोशनियों की वजह से लाखों पर्यटकों को ये जगह आकर्षित करती है.



5. पेरिस अपनी रोशनी के अलावा और बहुत ही चीजों के लिए भी काफी ज्यादा जाना जाता है. पेरिस में 290 से अधिक प्रकाशित स्मारक है, जो वहां की खूबसूरती को और भी कई गुना बढ़ देती है.



