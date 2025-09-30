बंगाल के किस जिले को कहा जाता है 'चावल का कटोरा'? होती है सबसे ज्यादा खेती, क्या आपको पता है नाम

Rice production in Bengal: भारत में चावल सिर्फ भोजन का हिस्सा नहीं, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी और रोजगार से भी जुड़ा है. बिरयानी, पुलाव से लेकर खीर तकहर थाली में चावल की अपनी अहम जगह होती है. लेकिन क्या आपको पता है कि पश्चिम बंगाल का एक जिला ऐसा भी है जिसे 'चावल का कटोरा' कहा जाता है? यहां की उपज इतनी ज्यादा होती है कि यह न सिर्फ राज्य बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा में भी बड़ी भूमिका निभाता है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले को ‘राइस बाउल ऑफ इंडिया’ यानी भारत का ‘चावल का कटोरा’ कहा जाता है. इसकी वजह यहां की उपजाऊ गंगा डेल्टा की मिट्टी और गंगा, हुगली और महानदी की सहायक नदियों का पानी है. इन प्राकृतिक संसाधनों की वजह से किसान सालभर चावल की खेती कर पाते हैं. यही कारण है कि यह राज्य देश के सबसे बड़े चावल उत्पादकों में शामिल है.

चावल की किस्में और स्वाद

पश्चिम बंगाल में कई तरह की चावल की किस्में उगाई जाती हैं, जैसे बासमती, अमन और औस चावल. इनका इस्तेमाल रोजमर्रा के खाने से लेकर पारंपरिक व्यंजन और निर्यात तक में किया जाता है. बंगाल का चावल अपने स्वाद और खुशबू के लिए मशहूर है, जिसकी मांग भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी है.

उत्पादन और योगदान

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल हर साल करीब 1.5 करोड़ टन चावल पैदा करता है, जो भारत की कुल पैदावार में अहम योगदान है. यह उत्पादन लाखों किसानों और मजदूरों को रोजगार देता है. इसके अलावा, निर्यात के जरिए विदेशी बाजारों में भी बंगाल के चावल की अच्छी हिस्सेदारी है. यही वजह है कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चावल की खेती एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी है.

दुनिया की सबसे उपजाऊ जगहों में से एक

गंगा डेल्टा की उर्वर भूमि दुनिया की सबसे उपजाऊ जगहों में गिनी जाती है, जहां सालभर चावल की खेती संभव है. यह खेती सदियों पुरानी परंपरा है और पीढ़ी-दर-पीढ़ी परिवार इसमें जुड़े रहे हैं. स्थानीय खानपान में भी चावल की खास जगह है. मछ-भात (मछली-चावल) से लेकर मीठे पकवानों तक. यही नहीं, चावल की खेती से न सिर्फ पेट भरता है, बल्कि लाखों परिवारों की रोजी-रोटी भी चलती है.