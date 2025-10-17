क्या आप जानते हैं किसे कहा जाता है दुनिया की सबसे मनहूस मछली, जानिए क्यों खौफ खाते हैं लोग?

Unlucky Fish In The World: समुद्रों की गहराइयों में कई तरह-तरह की मछलियां पाई जाती हैं, जो किसी ना किसी वजह से फेसम होती हैं और कई ऐसी रहस्यमयी भी हैं, जिसको इंसान बेहद ही कम जान पाता है. आपको बता दें एक मछली ऐसी भी है, जिसको कहा जाता है दुनिया की सबसे मनहूस मछली, जिसको देखकर ही प्रलय आ जाता है, अगर आप नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं, आखिर कौन सी है दुनिया की सबसे मनहूस मछली.

किसे कहा जाता है दुनिया की सबसे मनहूस मछली?



1. मनहूस मछली

Add Zee News as a Preferred Source

दुनियाभर में कई तरह-तरह की मछलियां आपको देखने को मिल जाएंगी और सभी के पीछे कोई ना कोई रहस्यमयी चीजें जरूर होती है, आपको बता दें दुनिया की सबसे मनहूस मछली ओरफिश है आपको बता दें इसको जापान में इसको 'डूम्सडे फिश' या 'प्रलय की मछली' भी कहा जाता है.



2. मछली का आकार

इसके नाम से भी लोग काफी ज्यादा डरते हैं. वर्षों से इस मछली के बारे में एक मान्यता चली आ रही है, लोगों का कहना है कि ये मछली जब-जब दिखती है बड़ी प्राकृतिक आपदा का संकेत होती है. इस मछली का आकार 30 फीट और वजन 300 किलों तक हो सकता है.



3. लंबी बोनी मछली

आपको ये भी बता दें इस मछली को दुनिया की सबसे लंबी बोनी मछली भी कहा जाता है, इसके पीछे की एक घटना जापान से जुड़ी हुई है, जहां पर भयानक भूकंप और सुनामी से पहले की काफी सारी ओरफिश समुद्र किनारे मरी हुई मिली थीं.



4. रहस्यमय रिश्ता

तभी से वहां के लोगों का मानना था की जमीन के नीचे होने वाली हलचलों को ये पहले से ही पहचान लेती है. इसके दिखने से ही पता चल जाता है कि कुछ तो होने वाला है.



5. मनहूस मछली का टैग

जापान के लोगों का तभी से ये मनना था कि जब-जब ये मछली दिखेगी, तब-तब कुछ बड़ी खतरनाक घटना हो सकती है.



इसे भी पढ़ें: डर से थर्रा उठे थे अंग्रेज और मुगल! काला जादू के लिए फेमस हैं भारत की ये जगहें