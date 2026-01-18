क्या आप जानते हैं भारत के किस राज्य को कहा जाता है हेल्थ कैपिटल? इलाज कराने विदेशी आते हैं लोग

Advertisement
तमिलनाडु, चेन्नई बेहतरीन अस्पतालों, एक्सपीरियंस डॉक्टरों और किफायती इलाज के कारण भारत की ‘हेल्थ कैपिटल’ कहलाता है. इलाज के साथ समुद्र तट, ऐतिहासिक पर्यटन इसे मरीजों की पहली पसंद बनाते हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 18, 2026, 12:50 PM IST
भारत में कई राज्य अपनी अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक राज्य ऐसा है जिसे लोग सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि इलाज के लिए भी चुनते हैं. यहां देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी मरीज इलाज कराने आते हैं. वजह है बेहतरीन अस्पताल, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक तकनीक और किफायती इलाज. यही कारण है कि इस राज्य को भारत की ‘हेल्थ कैपिटल’ कहा जाता है. खास बात यह है कि इलाज के साथ-साथ यहां घूमने के लिए भी ढेरों जगहें हैं, जहां मरीज और उनके परिजन सुकून के पल बिता सकते हैं. इस राज्य की राजधानी और आसपास के पर्टन स्थल इसे और भी खास बनाते हैं.

 हेल्थ कैपिटल क्यों कहलाता है तमिलनाडु?

तमिलनाडु, खासकर इसकी राजधानी चेन्नई, को भारत की हेल्थ कैपिटल माना जाता है. यहां देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद अस्पताल मौजूद हैं. हार्ट सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर ट्रीटमेंट और न्यूरोलॉजी जैसे मामलों में चेन्नई दुनियाभर में मशहूर है. कम खर्च में उच्च गुणवत्ता वाला इलाज मिलने की वजह से श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से मरीज यहां आते हैं. अनुभवी डॉक्टर, मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल टूरिज्म की मजबूत व्यवस्था ने तमिलनाडु को हेल्थ हब बना दिया है.

इलाज के साथ घूमने का भी मौका

चेन्नई सिर्फ अस्पतालों के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है. मरीना बीच यहां का सबसे मशहूर समुद्र तट है, जहां सुबह और शाम लोगों की चहल-पहल रहती है. एलियट्स बीच शांत माहौल के लिए पसंद किया जाता है. इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए फोर्ट सेंट जॉर्ज और गवर्नमेंट म्यूजियम खास हैं. वहीं सेम्मोझी पूंगा जैसे पार्क शहर की भागदौड़ से राहत देते हैं. इलाज के दौरान या बाद में ये जगहें मानसिक सुकून देती हैं.

 चेन्नई के आसपास के पसंदीदा ट्रैवल स्पॉट

चेन्नई के आसपास भी घूमने के कई शानदार विकल्प हैं. वंडलूर जू देश के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है. कोवेलोंग बीच साफ-सुथरे माहौल और वॉटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है. वीकेंड पर लोग पुडुचेरी का रुख करते हैं, जहां फ्रेंच टाउन जैसा अनुभव मिलता है. ठंडी हवा और हरियाली के लिए येलागिरी हिल्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए पुलिकट झील बेहतरीन जगहें हैं. यही वजह है कि तमिलनाडु इलाज और पर्यटन दोनों के लिए पहली पसद बनता जा रहा है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

