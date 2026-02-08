क्या आप जानते हैं एतिहासिक या ऐतिहासिक आखिर कौन सा शब्द है सही?

भाषा की शुद्धता और व्याकरण की बारीकियां अक्सर हमें उलझन में डाल देती हैं, खासकर तब जब बात रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले शब्दों की हो. 'ऐतिहासिक' और 'एतिहासिक' के बीच का कंफ्यूजन भी कुछ ऐसा ही है. हम विज्ञापनों, किताबों और सोशल मीडिया पर इन दोनों शब्दों को बार-बार देखते हैं, जिससे यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि हिंदी के अनुसार कौन सा रूप सही है. क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी मात्रा का अंतर न केवल शब्द की वर्तनी बदल देता है, बल्कि आपकी लेखन शैली और साक्षरता पर भी सवाल खड़ा कर सकता है? यह सिर्फ मात्रा की भूल नहीं, बल्कि हिंदी के 'प्रत्यय' नियमों की समझ से जुड़ा सवाल है. आइए, इस भाषाई पहेली को सुलझाने के कोशिश करते हैं.

देखने में ये दोनों शब्द एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन व्याकरण की हिसाब से इनमें कई अंतर है. सच तो यह है कि इनमें से एक शब्द पूरी तरह शुद्ध है और दूसरा केवल एक सामान्य वर्तनी की भूल (Spelling mistake) है.

1. शुद्ध शब्द कौन सा है?

ऐतिहासिक (Aitihasik): यह शब्द पूरी तरह शुद्ध है. मानक हिंदी और व्याकरण के अनुसार यही सही वर्तनी है.एतिहासिक (Etihasik): यह शब्द अशुद्ध है. अक्सर लोग बोलने के लहजे में 'ऐ' की जगह 'ए' लिख देते हैं, जो गलत है.

2. व्याकरण का नियम (संधि और प्रत्यय)हिंदी व्याकरण का एक खास नियम है जिसे 'वृद्धि संधि' या प्रत्यय नियम कहते हैं.जब किसी मूल शब्द के अंत में 'इक्' (ik) प्रत्यय जुड़ता है, तो शब्द के पहले अक्षर के स्वर में बदलाव आता है:

अगर मूल शब्द का पहला अक्षर 'इ' या 'ई' है, तो वह बदलकर 'ऐ' हो जाता है. उदाहरण: इतिहास + इक् = ऐतिहासिक

इसी तरह अन्य शब्दों को देखें: इच्छा + इक् = ऐच्छिक (एच्छिक नहीं) दिन + इक् = दैनिक (दैनिक में 'द' पर 'ऐ' की मात्रा आती है)

प्रयोग और अर्थदोनों का अर्थ 'इतिहास से संबंधित' (Historical) ही निकाला जाता है, लेकिन औपचारिक लेखन, परीक्षाओं या समाचारों में 'ऐतिहासिक' का ही प्रयोग करना चाहिए.

उदाहरण के लिए: गलत: ताजमहल एक एतिहासिक इमारत है. सही: ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है.