क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी चाय कौन सी है? कीमत उड़ा देगी आपके होश?

Expensive Tea In The World: अधिकतर लोग अपने दिन की शुरूआत चाय पीने से करते हैं. चाय पीना लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है. क्या आप ये जानते हैं, कि दुनिया की सबसे महंगी चाय कौन सी है? अधिकतर लोग इसका सवाल नहीं जानते होंगे. अगर आप भी चाय पीने के शौकिन हैं, तो आपको इसके बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है, आइए आपको बताते हैं दुनिया की सबसे महंगी चाय कौन सी है.



दुनिया की सबसे महंगी चाय कौन सी है?

दुनिया की सबसे महंगी चाय दा होंग पाओ चाय है, जो की चीन की है. ये एक बेहद ही अनोखी चाय है, जो काफी ज्यादा महंगी आती है. आपको बता दें ये चीन के वूई पहाड़ों की घाटियों में उगाई जाती है. आपको बता दें इसकी पत्तियों को खास तरीकेसे सुखाकर तैयार किया जाता है. आपको बता दें ये चाय काफी ज्यादा खुशबूदार होती है और पीने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होती है. आपको बता दें आज इसकी कीमत काफी ज्यादा आसमान को छू रही है.



महंगी चाय की कीमत कितनी है?

आपको बता दें इस दा होंग पाओ चाय की कीमत करीब 12 लाख रुपये प्रति किलो तक बताई जाती है. इसको खरीदकर पीना हर किसी के बसकी बात नहीं होती है. आपको बता दें ये चाय काफी पुरानी है, जिसके बनाकर इसको पीया जाता है. इसकी खेती भी काफी खा भू भाग पर किया जाता है. इसको उगाने के लिए एक बेहतर वातावरण की जरूरत होती है. अगर आप भी इस चाय को पीना चाहते हैं, तो वहां पर जाकर पी सकते हैं. आपको बता दें इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपकी सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसको खास चीजों से मिलाकर बनाया जाता है.



