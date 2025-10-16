Advertisement
क्या आप जानते हैं कौन सी है दुनिया की सबसे महंगी सब्जी? दाम सुनकर उड़ जाएंगे होश!

Expensive Vegetables In The World:  दुनियाभर में सब्जियों का दाम बढ़ता और घटता ही रहता है आज आपको बताते हैं कौन सी है दुनिया की सबसे महंगी सब्जी. 

क्या आप जानते हैं कौन सी है दुनिया की सबसे महंगी सब्जी? दाम सुनकर उड़ जाएंगे होश!

Expensive Vegetables In The World:  दुनिया में कई तरह  तरह-तरह की सब्जियां होती है, कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं. समय के साथ-साथ आजकल महंगाई भी काफी हद तक बढ़ती जा रही है. आजकल की सब्जियों के दाम घटते और बढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि  दुनिया की सबसे महंगी सब्जी कौन सी है और ये कहां मिलती है और इसके क्या दाम है अगर आप नहीं जानते हैं, तो आइए आपको भी बताते हैं. इसके अगर आप रेट सुनेंगे तो पक्का आपको यकीन नहीं होगा कि क्या ये इतनी ज्यादा महंगी है. आइए आपको बताते हैं.
 

दुनिया की सबसे महंगी सब्जी कौन सी है?

दुनियाभर में आजकल सब्जियों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है आखिर कौन सी वो सब्जी है, जो दुनिया में सबसे महंगी कहलाती है, आपको बता दें हॉप शूट्स को दुनिया की सबसे महंगी सब्जी कहा जाता है, खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है, इसमें कई सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं. हॉप शूट्स का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है, आपको बता दें इसकी खेती में लगभग 3 साल का समय लगता है. ये फल खाने में ठीक-ठाक होता है.
 

हॉप शूट्स के दाम

आपको बता दें ये खास सब्जी उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और दक्षिण अमेरिका में इसको उगाया जाता है. ये हमारी सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है. आपको बता दें इस सब्जी की कीमत 80 हजार से 1 लाख तक मानी जाती है, लेकिन ये केवल अनुमान है. आपको बता दें इस सब्जी को आप भारत में नहीं उगा सकते हैं क्योकि हॉप्स को ठंडी जलवायु की जरूरत होती है, जिस कारण नहीं हो सकती है, कुछ किसान करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं. इसके दाम सुनकर भी आपके होश उड़ गए होंगे.
 

