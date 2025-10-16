दालों का राजा चना तो क्या आप जानते हैं रानी कौन? जीनियसों के सरदार ही बता पाएंगे!

Pulses Queen Name: दुनियाभर में कई सारी चीजें ऐसी भी होती हैं, जिनको लोग बेहद ही कम जान पाते हैं, जैसा कि दालों का राजा चना है, तो क्या आप जानते हैं कौन है रानी? आइए आपको बताते हैं.
Trending Photos
Pulses Queen Name: हमारे देश में कई लोग खाने के काफी ज्यादा शौकिन होते है, तरह-तरह की दालों को भी चावल या रोटी के साथ में खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. हम सभी लोग ये तो जानते हैं कि दालों का राजा चना होता है लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं, कि दालों का राजा चना तो इसकी रानी कौन है, अधिकतर लोग तो सोच में ही पड़ गए होंगे कि आखिर इस सवाल का जवाब क्या है, अधिकतर लोग नहीं बता पाएंगे इस सवाल का सही जवाब जीनियसों के सरदार ही इसका जवाब बता पाएंगे, अगर आप भी अभी तक सोच में है, तो आइए आपको बताते हैं दालों का राजा चना तो इसकी रानी का क्या नाम है, आप भी जान लें.
दालों की रानी किसे कहा जाता है?
जैसा की हम सभी लोगों को ये पता है कि दालों का राजा चना होता है लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि रानी कौन होती है, अधिकतर लोग इस सवाल का जवाब नहीं जानते होंगे. भारत में कई तरह-तरह की दालों को खाया जाता है, लेकिन इन सभी चीजों के बीच में रानी का पता लगाना काफी मुश्किल हो गया है, लेकिन आपको बता दें मूंग दाल को कहा जाता है दालों की रानी.
मूंग दाल के फायदे
मूंग दाल आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है. पेट से जुड़ी समस्या को दूर रखने के लिए भी ये दाल आपको खानी चाहिए. इम्यून सिस्टम को मजबूत के साथ-साथ खून की कमी को भी दूर करता है आप रोजाना भी खा सकते हैं. अगर आप रोजाना 1 कटोरी भी इस दाल को पीते हैं, तो आपको कई तरीके से फायदा हो सकता है. इसमें कई तरह-तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं. अब आपको पता ही गया होगा कि दालों की रानी कौन है.
इसे भी पढ़ें: क्या आप जानते हैं कौन सी है दुनिया की सबसे महंगी सब्जी? दाम सुनकर उड़ जाएंगे होश!