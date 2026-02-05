Advertisement
क्या आप जातने हैं देसी घी के डिब्बे पर क्यों लिखा जाता है 'शुद्ध देसी घी'?

क्या आप जातने हैं देसी घी के डिब्बे पर क्यों लिखा जाता है ‘शुद्ध देसी घी’?

Do you know: देश में घी में मिलावट का खतरा ज्यादा होने के कारण कंपनियां डब्बे पर ‘शुद्ध देसी घी’ लिखती हैं. इसका मकसद उपभोक्ता को भरोसा दिलाना, मिलावटी घी से सतर्क करना और असली दूध से बने घी का गुणवत्ता दावा करना होता है.  

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 05, 2026, 10:50 PM IST
क्या आप जातने हैं देसी घी के डिब्बे पर क्यों लिखा जाता है ‘शुद्ध देसी घी’?

देश में दूध और घी उन खाद्य पदार्थों में शामिल हैं, जिनमें मिलावट का खतरा सबसे ज्यादा रहता है. घी का इस्तेमाल केवल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी किया जाता है. लेकिन अगर घी शुद्ध न हो, तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है. यही वजह है कि कंपनियां डब्बे पर ‘शुद्ध देसी घी’ लिखती हैं, ताकि उपभोक्ता को भरोसा दिलाया जा सके कि इसमें मिलावट नहीं है. यह शब्द उपभोक्ता को सावधान भी करता है कि बाजार में नकली या मिलावटी घी बड़ी मात्रा में मौजूद है, जिससे बचना जरूरी है.

मिलावटी घी क्या होता है और कितना खतरनाक है?

घी में मिलावट कई स्तरों पर हो सकती है. दूध में पानी मिलाना सबसे आम तरीका है, लेकिन आजकल इससे भी खतरनाक चीजें इस्तेमाल की जाती हैं. इनमें स्टार्च, यूरिया, हाइड्रोजन पेरॉक्साइड, केमिकल, इमल्सीफायर और सिंथेटिक फ्लेवर शामिल हैं. सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करने वाला उत्पाद है वनस्पति घी, जो असल में घी नहीं बल्कि हाइड्रोजेनेटेड तेल होता है. इसमें ट्रांस फैट होता है, जो दिल और पाचन के लिए नुकसानदेह है. कई बार ब्रांडेड घी के पैकेट से छेड़छाड़ कर उसमें पानी या नकली घी मिलाकर दोबारा बेचा जाता है, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है.

अच्छा और शुद्ध घी कैसे पहचानें?

शुद्ध घी पहचानने के लिए उसके स्रोत और बनाने की प्रक्रिया पर ध्यान देना जरूरी है. घी अलग-अलग जानवरों के दूध से बनता है, जैसे गाय या भैंस. देसी गाय का घी हल्का पीला या सुनहरा होता है, जबकि भैंस का घी सफेद या हल्का पीला दिखता है. पारंपरिक बिलौना विधि से बना घी दानेदार होता है और उसकी खुशबू तेज व सुकून देने वाली होती है. मौसम के साथ उसके रंग में भी हल्का बदलाव आ सकता है, जो उसकी प्राकृतिक गुणवत्ता का संकेत है. इसके अलावा, शुद्ध घी में परतें बनना सामान्य बात है, जो मिलावट नहीं बल्कि फैट के स्वभाव के कारण होता है.

पैकिंग और भरोसेमंद ब्रांड का महत्व

घी की शुद्धता बनाए रखने में पैकेजिंग की भी बड़ी भूमिका होती है. कांच के जार में रखा घी ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि प्लास्टिक के मुकाबले उसमें रासायनिक प्रतिक्रिया का खतरा कम होता है. हमेशा ऐसे ब्रांड से घी खरीदना चाहिए, जो अपनी उत्पादन प्रक्रिया, दूध के स्रोत और गुणवत्ता जांच की जानकारी साफ तौर पर देता हो. ‘शुद्ध देसी घी’ लिखा होना सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि यह संकेत है कि उपभोक्ता को मिलावट से सतर्क रहना चाहिए और समझदारी से चुनाव करना चाहिए. सही घी वही है, जो स्वाद के साथ सेहत का भरोसा भी दे.

डब्बे पर क्यों लिखा होता है‘शुद्ध देसी घी’?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, घी में मिलावट की संभावना सबसे ज्यादा होती है, इसलिए कंपनियां डब्बे पर ‘शुद्ध देसी घी’ लिखती हैं ताकि उपभोक्ता को भरोसा दिलाया जा सके कि यह असली दूध से बना है और इसमें वनस्पति या केमिकल जैसी मिलावट नहीं है. यह शब्द एक तरह का गुणवत्ता दावा भी होता है, क्योंकि बाजार में नकली और मिलावटी घी बड़ी मात्रा में बिकता है, जिससे सेहत को नुकसान हो सकता है. 

