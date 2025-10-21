Advertisement
क्या आप जानते हैं स्कूल बस हमेशा पीले रंग की क्यों होती है? 90% लोग नहीं बता पाएंगे सही जवाब!

Why School Buses Are Always Yellow:  स्कूल की बसें आपने देखा होगा हमेशा पीली रंग की ही नजर आती है क्या आप जानते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए आपको आज बताते हैं स्कूल बस हमेशा पीले रंग की क्यों होती है?

 

Oct 21, 2025, 04:29 PM IST
क्या आप जानते हैं स्कूल बस हमेशा पीले रंग की क्यों होती है? 90% लोग नहीं बता पाएंगे सही जवाब!

Why School Buses Are Always Yellow:  हम सभी की जिंदगी में रंगों का काफी ज्यादा महत्व होता है. आपने देखा होगा कि स्कूल की बसें हमेशा पीले रंग की ही नजर आती है लेकिन क्या आप कभी ये सोच पाए हैं आखिर ऐसा क्यों होता होगा. कई लोगों के मन में सवाल घूम ही रहा होगा की आखिर ऐसा होता क्यों है? और अधिकतर लोग तो इस सवाल का जवाब तक नहीं जानते होंगे. कभी हम लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं की है आखिर ऐसा क्यों होता है, अगर आप भी इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं.
 

स्कूल बस हमेशा पीले रंग की क्यों होती है?

बस के पीले रंग की होने के पीछे वैज्ञानिक कारण हैं आपको बता दें पीला रंग एक ऐसा रंग होता है, जो अधिक विजिबल होता है. दूर से ही रोड पर नजर आ जाता है. ये दूर से नजर आने के बाद ही दूसरा ड्राइवर  एलर्ट हो जाता है. इसे दूर से आसानी से देखा जा सकता है. आपको इसके बारे में एक और चीज बता दें ये दूर से ही कम रोशनी और घना कोहरा होने में भी ये पीले रंग की बस नजर आ जाती है.  पीला रंग बाकी रंगों की तुलना में काफी विजिबल होता है इसलिए स्कूल बस हमेशा पीले रंग की ही होती है. स्कूल बसों का पीला रंग सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस रंग को कभी भी बदला नहीं जाता है. सड़क पर बच्चों की सुरक्षा को ऊपर रखते हुए इस रंग का चुनाव किया गया है. आपको बता दें पीला रंग सकारात्मक भावनाओं से भी जुड़ा होता है. लाल रंग खतरे का सिग्नल होता है, जिससे ड्राइवर देखकर रोड़ पर भ्रमित भी हो सकता है, इसलिए लाल रंग ना रखकर स्कूल बस का रंग पीला रखा गया है. 

