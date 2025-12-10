Advertisement
क्या आपको पता है कि समुद्र का पानी क्यों होता है खारा? हैरान कर देगी पीछे की वजह

Do You Know: हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी को "नीला ग्रह" कहा जाता है. इसका कारण यह है कि पृथ्वी की सतह का 71 प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका हुआ है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर इतना पानी कैसे है, जबकि अधिकांश ग्रहों पर पानी नहीं है?

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 10, 2025, 02:11 PM IST
Salty Ocean: हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी को "नीला ग्रह" कहा जाता है. इसका कारण यह है कि पृथ्वी की सतह का 71 प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका हुआ है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर इतना पानी कैसे है, जबकि अधिकांश ग्रहों पर पानी नहीं है? और क्या आप जानते हैं कि समुद्र और महासागर का पानी खारा क्यों है?इन सवालों के जवाब वैज्ञानिकों को अभी भी पूरी तरह से नहीं पता हैं. लेकिन खगोल जीव विज्ञान और ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक दशकों से इन सवालों के जवाब खोजने के लिए काम कर रहे हैं.

समुद्र का पानी क्यों होता है खारा?

समुद्र का पानी क्यों होता है खारा?

अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों से हम देख सकते हैं कि पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है. यह हमें एक नीला ग्रह जैसा दिखता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद पानी का अधिकांश भाग पीने या अन्य उपयोगों के लिए अनुपयोगी है? समुद्र और महासागरों में मौजूद पानी खारा है. यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक है. पृथ्वी पर केवल 0.3% पानी पीने लायक है. यह झीलों, नदियों, ग्लेशियरों और वायुमंडल में पाया जाता है. यह ताजा पानी ही है जो हम पीते हैं, खेती करते हैं और उद्योगों में यूज करते हैं. ताजा पानी की कमी एक गंभीर समस्या है. दुनिया भर में कई लोग पीने के लिए साफ पानी तक पहुंच के बिना रह जाते हैं.

कई सारे यूजर्स ने दिए अपने जवाब

हालांकि पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में विभिन्न सिद्धांत हैं, कई Quora यूजर ने इस पर अपने जवाब शेयर किए. यूजर्स में से एक ने उत्तर दिया कि पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति कैसे हुई होगी. वहीं, कई Quora यूजर्स ने इस बात का भी जवाब दिया है कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है. उनमें से एक ने बताया कि समुद्र में नमक कुछ स्रोतों से आता है, लेकिन बड़े पैमाने पर यह भूमि पर चट्टानों और तलछट में खनिजों के टूटने से आता है, जो नदियों द्वारा समुद्र में ले जाया जाता है.

एक अन्य यूजर ने बताया, “नदी का ताजा पानी भी थोड़ी मात्रा में समुद्र तक ले जाता है. वाष्पीकरण ताजा पानी को हवा में उठा देता है, लेकिन नमक को समुद्र में छोड़ देता है. हवा में मौजूद नमी संघनित होकर जमीन पर गिरती है, नदियों में बहती है और समुद्र में ले जाती हैं.”

