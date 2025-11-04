Advertisement
बहुरानी ऑपरेशन थियेटर में कर रही थी ऑपरेशन, ससुर ने आकर किया ऐसा काम! देखने वाले रह गए चौकन्ने

Doctor Viral Video: एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डॉक्टर ससुर अपनी थकी हुई बहू को कॉफी पिलाते दिख रहे हैं. पिता-पुत्रवधू के इस स्नेहभरे पल ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है.

 

Nov 04, 2025
Heartwarming Bond Viral: एक वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है. इसमें एक वरिष्ठ डॉक्टर अपनी बहू को बड़ी स्नेहभरी मुस्कान के साथ कॉफी पिलाते नजर आते हैं. बहू डॉ. कलिका सक्सेना ऑपरेशन थिएटर की ड्यूटी से लौटी थीं, अब भी स्क्रब और ग्लव्स में थीं. थकान साफ झलक रही थी, लेकिन ससुर ने पिता जैसा स्नेह दिखाते हुए उन्हें खुद कॉफी पिलाई और बाद में उनका मास्क भी ठीक किया.

यह भी पढ़ें: उन्होंने सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं उठाई बल्कि... Anand Mahindra ने ऐसा क्या कहा? पूरा देश खुशी से रो पड़ा 

कौन हैं इस वीडियो की बहू, जिसने सबका दिल जीत लिया?

वीडियो में दिखीं महिला डॉ. कलिका सक्सेना सोनीपत के सक्सेना मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और कमेंट्स की बाढ़ आ गई. वीडियो के कैप्शन में लिखा, “कुछ रिश्ते खून से नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान से बनते हैं.” कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने लिखा कि उन्होंने ऐसा स्नेह पहले कभी नहीं देखा. एक यूजर ने लिखा, “मैं आपकी पेशेंट रह चुकी हूं, डॉ. कलिका. आप वाकई इस सम्मान की हकदार हैं.” दूसरे ने लिखा, “जिस तरह उन्होंने मास्क ठीक किया, वो बहुत प्यारा था.”

 

 

यह भी पढ़ें: विदेशी मीडिया ने भारतीय महिला वर्ल्ड कप की जीत पर क्या कहा? हर भारतीय को जरूर पढ़ना चाहिए

क्या आज भी ऐसे ससुर-बहू के रिश्ते देखने को मिलते हैं?

इंटरनेट पर यह वीडियो उन दुर्लभ रिश्तों में से एक को दिखाता है जो प्रेम और सम्मान पर टिके हैं. एक कमेंट में लिखा गया, “ऐसे ससुर पाने के लिए वैसी बहू भी बननी पड़ती है.” किसी ने अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा, “मुझे भी एआईआईएमएस में 8 घंटे की ड्यूटी के बाद कॉफी मिली थी, यह वीडियो वही याद दिलाता है.” यह वीडियो सिर्फ एक पल नहीं, बल्कि बदलते रिश्तों की तस्वीर है. इससे पहले भी कई ऐसे क्लिप वायरल हुए हैं. कहीं ससुर अपनी बहू के हाथों की तकलीफ समझकर खुद आटा गूंथ रहे हैं, तो कहीं घर की बहू की मदद के लिए रोटियां गरम कर रहे हैं. वे कहते हैं, “परिवार में सहयोग और प्रेम ही असली बंधन है.”

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा

doctordaughter in lawfather in lawHospital

