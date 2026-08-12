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डॉक्टर की फीस से बचने के लिए कपल ने लगाया ऐसा दिमाग, पूरा मामला सुनकर नहीं रुकेगी हंसी; Video Viral

डॉक्टर की फीस बचाने के लिए लोग कई बार ऐसे-ऐसे बहाने बना देते हैं कि सुनने वाला भी सोच में पड़ जाए. चंडीगढ़ की एक महिला डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर ऐसा ही मजेदार किस्सा शेयर किया है, जहां एक कपल क्लिनिक में डॉक्टर से मिलने पहुंचा, लेकिन फीस देने से बचने के लिए कहने लगा कि वे इलाज कराने नहीं, सिर्फ डॉक्टर का हाल-चाल पूछने आए हैं. वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर मजे ले रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 12, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:10 AM IST
डॉक्टर की फीस से बचने के लिए कपल ने लगाया ऐसा दिमाग, पूरा मामला सुनकर नहीं रुकेगी हंसी; Video Viral
Image Credit: Image credit: instagram/@dr.prabhleen.unfiltered

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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