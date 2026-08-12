/डॉक्टर की फीस से बचने के लिए कपल ने लगाया ऐसा दिमाग, पूरा मामला सुनकर नहीं रुकेगी हंसी; Video Viral

डॉक्टर के पास जाने का नाम सुनते ही कई लोगों को बीमारी से ज्यादा फीस की चिंता सताने लगती है. कोई कहता है कि पहले सिर्फ रेट पता कर लेते हैं, कोई गूगल पर बीमारी खोजने लगता है तो कोई घरेलू नुस्खों से काम चलाने की कोशिश करता है. लेकिन चंडीगढ़ के एक कपल ने फीस से बचने के लिए जो तरीका अपनाया, वह अब सोशल मीडिया पर लोगों के लिए मजेदार कंटेंट बन गया है.
किस्सा एक महिला डॉक्टर ने खुद शेयर किया है. उन्होंने बताया कि उनके क्लिनिक में एक महिला पहले अकेले पहुंची और कुछ देर बातचीत के बाद फीस की बात आते ही वहां से चली गई. लेकिन कुछ समय बाद वह अपने पति के साथ वापस आई और दोनों ने मिलकर ऐसा तर्क दिया कि क्लिनिक का स्टाफ भी हैरान रह गया.
चंडीगढ़ ट्राइसिटी में प्रैक्टिस करने वाली डॉक्टर प्रभलीन कौर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट 'dr.prabhleen.unfiltered' पर इस पूरे वाकये का वीडियो शेयर किया. उन्होंने बताया कि एक दिन एक महिला उनके क्लिनिक में आई थी. महिला ने कहा कि उसे डॉक्टर से लेजर ट्रीटमेंट के बारे में बात करनी है. क्लिनिक स्टाफ ने जब बताया कि डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए पहले फीस देनी होगी, तो महिला ने फीस देने से इनकार कर दिया और वहां से चली गई. स्टाफ को लगा कि शायद अब मामला खत्म हो गया. लेकिन कुछ ही देर बाद वही महिला अपने पति के साथ दोबारा क्लिनिक पहुंच गई.
महिला के साथ आए पति ने स्टाफ से कहा कि वे इलाज कराने नहीं आए हैं. उनका मकसद तो सिर्फ डॉक्टर का हाल-चाल पूछना है. यह सुनकर स्टाफ ने उनसे पूछा कि क्या वे डॉक्टर को पर्सनली जानते हैं? पति ने साफ कर दिया कि उनकी डॉक्टर से कोई निजी पहचान नहीं है. इसके बाद स्टाफ ने उनसे एक सीधा सवाल किया- अगर डॉक्टर का हाल-चाल पूछने के बाद लेजर ट्रीटमेंट की कीमत भी पूछनी है, तो क्या उसके लिए भी डॉक्टर का समय नहीं लगेगा? इस सवाल पर उनका पूरा प्लान लगभग सामने आ गया. इसका मतलब बातचीत भले ही 'हाल-चाल' से शुरू हो रही थी, लेकिन असली मकसद लेजर ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी और उसकी कीमत जानना था.
डॉक्टर प्रभलीन ने इस घटना को शेयर करते हुए डॉक्टरों की फीस को लेकर लोगों की सोच पर भी बात की. उनका कहना है कि लोग लगभग हर तरह की सर्विस के लिए पैसे देने को तैयार रहते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह और उनके समय की फीस देने में अक्सर झिझकते हैं. उनका कहना था कि किसी भी ट्रीटमेंट की शुरुआत डॉक्टर से बातचीत और सही सलाह से होती है. मरीज के लिए यह कुछ मिनट की बातचीत हो सकती है, लेकिन डॉक्टर के पीछे सालों की पढ़ाई, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होता है. यही वजह है कि सिर्फ ट्रीटमेंट की कीमत पूछने के लिए भी डॉक्टर का समय लेना कई बार कंसल्टेशन का हिस्सा बन जाता है.
वीडियो सामने आने के बाद इंस्टाग्राम पर लोगों ने तरह-तरह के कमेंट किए. कुछ यूजर्स ने कपल की इस कोशिश को मजेदार बताया तो कुछ लोगों ने डॉक्टर की बात का समर्थन किया. एक तरह के यूजर्स का कहना था कि अगर कोई सिर्फ ट्रीटमेंट का रेट पूछने आया है तो उससे कंसल्टेशन फीस नहीं ली जानी चाहिए. उनका तर्क था कि मरीज पहले यह जानना चाहता है कि इलाज उसके बजट में है या नहीं. वहीं कई लोगों ने डॉक्टर का पक्ष लेते हुए कहा कि रेट पूछने के लिए भी डॉक्टर का समय और जानकारी इस्तेमाल होती है. अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर से बातचीत करके ट्रीटमेंट, ऑप्शन और अपनी समस्या के बारे में जानकारी ले रहा है तो वह सिर्फ 'रेट पूछना' नहीं रह जाता.
डॉक्टर प्रभलीन ने अपने पोस्ट के कैप्शन में भी इसी आदत पर मजेदार अंदाज में कटाक्ष किया. उन्होंने लिखा कि डॉक्टर की सलाह से बचने के लिए लोग गूगल, यूट्यूब, घरेलू नुस्खे और यहां तक कि 'व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी' तक आजमा लेते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाने में हिचकते हैं. उनका कहना था कि मजाक अपनी जगह है, लेकिन सेहत के मामले में हर बार जुगाड़ काम नहीं करता. उनकी पोस्ट को हजारों लोगों ने पसंद किया है और वीडियो पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ लोगों ने अपने साथ हुई ऐसी घटनाएं भी शेयर की हैं, जबकि डॉक्टरों ने माना कि कंसल्टेशन फीस को लेकर मरीजों और डॉक्टरों के बीच गलतफहमी आम है.
डॉक्टर के पास जाने का मतलब सिर्फ दवा लेना नहीं होता. मरीज की परेशानी सुनना, पुरानी रिपोर्ट देखना, जरूरी सवाल पूछना और उसके बाद इलाज का तरीका बताना भी डॉक्टर के काम का हिस्सा है. दूसरी तरफ मरीजों की यह चिंता भी समझी जा सकती है कि हर क्लिनिक में फीस अलग होती है और कई बार सिर्फ शुरुआती जानकारी के लिए बड़ी रकम देना मुश्किल लग सकता है. ऐसे में क्लिनिक की फीस और कंसल्टेशन के नियम पहले ही साफ होने से दोनों पक्षों के बीच गलतफहमी कम हो सकती है.
फिलहाल चंडीगढ़ के इस कपल का 'डॉक्टर का हाल-चाल पूछने' वाला जुगाड़ सोशल मीडिया पर लोगों को खूब हंसा रहा है. लेकिन इस मजेदार किस्से के पीछे एक गंभीर बात भी छिपी है- सेहत के मामले में सही सलाह की अपनी कीमत होती है और उसे समझना मरीज और डॉक्टर, दोनों के लिए जरूरी है.
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