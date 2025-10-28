डॉक्टर की पर्ची पर लिखी हुई थी ऐसी चीज, पढ़कर मरीज का चढ़ गया पारा; देखें

Doctor Prescription: सोशल मीडिया पर एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन खूब चर्चा का विषय बना हुआ है. आमतौर पर डॉक्टरों की पर्चियों पर “एमबीबीएस” या “एमडी” जैसी मेडिकल डिग्रियां दर्ज होती हैं, लेकिन इस पर्ची पर जो लिखा था, उसने हर किसी को चौंका दिया. हुआ यूं कि एक मरीज जब अपने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास गया तो उसे पैरासिटामॉल और बिकासूल दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन मिला. मगर पर्ची पर नजर पड़ते ही मरीज हैरान रह गया. डॉक्टर के नाम के साथ लिखा था, “डॉ. वरुण श्रीवास्तव, एमए (पॉलिटिकल साइंस)”.

डॉक्टर का अजीब प्रिस्क्रिप्शन वायरल

मरीज को पहले तो लगा कि शायद यह किसी प्रिंटिंग या टाइपिंग की गलती है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में एमए की डिग्री असामान्य मानी जाती है. लेकिन जब उसने पर्ची को ध्यान से देखा तो बाईं ओर डॉ. दिनेश श्रीवास्तव, बीएमएस – फिजीशियन एंड सर्जन लिखा दिखाई दिया. इससे यह स्पष्ट हुआ कि डॉ वरुण श्रीवास्तव संभवतः क्लिनिक के किसी अन्य सदस्य हैं जो डॉ. दिनेश श्रीवास्तव से पारिवारिक या पेशेवर रूप से जुड़े हो सकते हैं. यह पर्ची श्रीवास्तव क्लिनिक के नाम से जारी की गई थी.

सोशल मीडिया पर तस्वीर हुई वायरल

मरीज की उलझन तब और बढ़ गई जब उसने महसूस किया कि एक एमए (पॉलिटिकल साइंस) व्यक्ति मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन कैसे दे सकता है. यह तस्वीर जब सोशल मीडिया पर पहुंची, तो लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने इसे मजाकिया नजरिए से देखा, तो किसी ने सवाल उठाया कि अगर कोई डॉक्टर वास्तव में पॉलिटिकल साइंस में डिग्रीधारी है, तो उसे दवाएं लिखने का अधिकार कैसे मिला? इंटरनेट पर इस पर्ची की फोटो वायरल हो चुकी है और कई यूजर्स इसे लेकर मीम्स भी बना रहे हैं.

कुछ लोगों का कहना है कि संभवतः वरुण श्रीवास्तव क्लिनिक के प्रबंधन या प्रशासनिक कार्यों से जुड़े होंगे, जबकि असली चिकित्सा कार्य डॉक्टर दिनेश श्रीवास्तव करते होंगे. फिलहाल, सोशल मीडिया पर वायरल यह पुरानी पर्ची आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.