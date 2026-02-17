मौत के कुछ सेकंड बाद गूंजते हैं डरावने शब्द! डॉक्टर के खुलासे ने उड़ा दिए होश, क्या सच में आत्मा बोलती है?

Brain Activity After Death Study: अमेरिकी डॉक्टर की रिसर्च में दावा किया गया है कि मौत के बाद भी इंसान का दिमाग कुछ समय तक सक्रिय रहता है. मरीजों ने मरने के बाद की आवाज़ें और घटनाएं याद कीं, जिससे आत्मा और चेतना को लेकर नई बहस छिड़ गई है.
Trending Photos
दुनिया में मौत को हमेशा अंत माना गया है, लेकिन क्या सच में कहानी यहीं खत्म हो जाती है? हालिया एक मेडिकल रिसर्च ने इस सोच को हिला कर रख दिया है. टीआईओ के रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के एक डॉक्टर का दावा है कि इंसान की मौत के बाद भी उसका दिमाग कुछ समय तक सक्रिय रहता है. यही वजह है कि मरते समय बोले गए शब्द, आसपास की आवाज़ें और घटनाएं व्यक्ति “सुन” सकता है. यह दावा न सिर्फ विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है, बल्कि आत्मा और चेतना को लेकर सदियों पुरानी बहस को भी फिर से जिंदा कर देता है. सवाल उठता है क्या मौत के बाद भी इंसान सचेत रहता है? और क्या वो सच में सब कुछ महसूस करता है?
दिल रुकने के बाद भी चलता रहता है दिमाग
टीआईओ के रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क के प्राइमरी केयर डॉक्टर और शोधकर्ता डॉ. सैम पर्निया ने ‘लाइफ आफ्टर डेथ’ को नए सिरे से परिभाषित किया है. उन्होंने पाया कि किसी इंसान का दिल रुक जाने के बाद भी उसका दिमाग पूरी तरह से बंद नहीं होता. यह रिसर्च मेडिकल जर्नल Resuscitation में प्रकाशित हुई है. शोध के अनुसार, मृत्यु के बाद कुछ समय तक मस्तिष्क में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बनी रहती है. यानी तकनीकी रूप से इंसान मृत घोषित हो जाने के बाद भी उसकी चेतना पूरी तरह समाप्त नहीं होती.
मौत के बाद भी सुन सकते हैं आखिरी शब्द?
डेली मेल और टीआईओ के रिपोर्ट के मुताबिक, डॉ. पर्निया ने उन मरीजों से बात की, जिन्हें मेडिकल रूप से मृत घोषित किया गया था, लेकिन बाद में पुनर्जीवित कर लिया गया. ये मरीज अपने आसपास की घटनाओं को बेहद सटीक तरीके से याद कर पा रहे थे. कुछ ने बताया कि उन्होंने डॉक्टरों की बातचीत, मशीनों की आवाज़ें और यहां तक कि खुद को मृत घोषित किए जाने के शब्द भी सुने. यह दावा चौंकाने वाला है क्योंकि उस वक्त उनके दिल की धड़कन पूरी तरह बंद थी.
53 मरीजों पर हुआ बड़ा अध्ययन
डॉ. सैम पर्निया की टीम ने अमेरिका और ब्रिटेन के 25 अस्पतालों में 53 ऐसे मरीजों का अध्ययन किया, जो कार्डियक अरेस्ट के बाद दोबारा जीवित हुए. इन मरीजों में गामा, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा मस्तिष्क तरंगों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये तरंगें सोच, याददाश्त और जागरूकता से जुड़ी होती हैं. हैरानी की बात यह रही कि ये गतिविधि दिल रुकने के 35 से 60 मिनट बाद तक दर्ज की गई.
मस्तिष्क है सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत
डॉ. पर्निया के अनुसार, लंबे समय से माना जाता था कि दिल के रुकने के 10 मिनट बाद मस्तिष्क को स्थायी नुकसान पहुंच जाता है. लेकिन इस रिसर्च ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया. टीआईओ के रिपोर्ट के मुताबिक, सीपीआर के दौरान भी मस्तिष्क में रिकवरी के संकेत मिले. इसका मतलब यह है कि मौत के बाद भी दिमाग न सिर्फ कुछ समय तक जीवित रहता है, बल्कि आसपास की चीजों को समझने की क्षमता भी बनाए रखता है.