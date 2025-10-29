Advertisement
trendingNow12979437
Hindi Newsजरा हटके

मैं आपके बच्चे का इलाज नहीं करूंगी... डॉक्टर ने मरीज के पिता को ही मारा थप्पड़! जानें क्यों किया ऐसा

Ahmedabad Hospital Incident: अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के पिता के बीच झगड़े का वीडियो वायरल हो गया है. डॉक्टर के थप्पड़ मारने की घटना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. जानिए क्या है पूरा मामला और पुलिस ने क्या कदम उठाए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 29, 2025, 08:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मैं आपके बच्चे का इलाज नहीं करूंगी... डॉक्टर ने मरीज के पिता को ही मारा थप्पड़! जानें क्यों किया ऐसा

Doctor Slaps Patient Father: 26 अक्टूबर को अहमदाबाद के सोल सिविल अस्पताल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. एक महिला डॉक्टर और मरीज के पिता के बीच हुई बहस अचानक हिंसक मोड़ ले लेती है, जब डॉक्टर ने उस व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. रिपोर्ट के मुताबिक, मरीज के पिता अशिक हरीभाई चावड़ा अपनी बेटी के इलाज के लिए अस्पताल आए थे, लेकिन डॉक्टर के इनकार से मामला बिगड़ गया.

यह भी पढ़ें: ये है इंडिया की इकलौती नदी जो बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या आप बता सकते हैं इसका नाम?

क्या वीडियो में दिखा असली सच या एक झलक?

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल वीडियो में डॉक्टर पीले कुर्ते में नजर आती हैं, गले में स्टेथोस्कोप लटका हुआ है. वीडियो में देखा गया कि जब उन्होंने मरीज के पिता को अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते देखा तो वो भड़क गईं और कहा, “मोबाइल नीचे करो.” जब पिता ने जवाब दिया, “क्यों नीचे करें?”, तो डॉक्टर ने उन्हें थप्पड़ मार दिया. पास में खड़ा सिक्योरिटी गार्ड पूछता है, “क्या हो रहा है?”, लेकिन डॉक्टर उससे भी उलझ जाती हैं और कहती हैं, “सिक्योरिटी गार्ड तो कुछ करता ही नहीं.” स्थिति लगातार बिगड़ती जाती है और माहौल बेहद तनावपूर्ण बन जाता है.

क्या डॉक्टर ने बच्चे का इलाज करने से इनकार कर दिया था?

वीडियो में एक और चौंकाने वाली बात यह रही कि डॉक्टर ने साफ कहा, “मैं आपके बच्चे का इलाज नहीं करूंगी क्योंकि आप बदतमीजी कर रहे हैं.” इस पर मरीज के पिता ने जवाब दिया, “हमने क्या बदतमीजी की?” और इसी के बाद वीडियो अचानक खत्म हो जाता है. इस अधूरे वीडियो ने लोगों को दो भागों में बांट दिया. कुछ डॉक्टर पर गुस्सा हुए तो कुछ ने सवाल उठाया कि क्या वीडियो पूरा सच दिखा रहा है?

 

 

यह भी पढ़ें: ऐसा कौन-सा गांव है जो कहलाता है ‘लैंड रोवर विलेज’? यहां के लोग हैं लखपति-करोड़पति

इंटरनेट क्यों बंट गया दो हिस्सों में?

एक वर्ग ने डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. किसी ने लिखा, “ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए.” दूसरे ने कहा, “उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए, डॉक्टर होने का अहंकार दिख रहा है.” वहीं, कुछ लोगों ने डॉक्टर का बचाव किया. उनका कहना था कि वीडियो का एक ही पहलू दिखाया गया है. एक यूजर ने लिखा, “शायद मरीज के पिता ने पहले कुछ गलत कहा हो, नियम तोड़कर डॉक्टर पर दबाव डाला हो. हमें पूरी कहानी नहीं पता.”

क्या पुलिस ने मामले में कदम उठाया?

जैसे-जैसे वीडियो वायरल हुआ, अहमदाबाद पुलिस ने तुरंत बयान जारी किया. पुलिस ने कहा, “इस घटना को लेकर किसी ने कोई शिकायत या आवेदन दर्ज नहीं कराया है.” मरीज के परिजनों ने भी पुलिस को बताया कि वे कोई औपचारिक शिकायत नहीं करना चाहते. यानी वीडियो ने इंटरनेट पर जितनी हलचल मचाई, असल में मामला वहीं शांत हो गया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

AhmedabadHospital

Trending news

'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
Zubeen Garg
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
न इकरार न इनकार...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की माला क्‍यों जप रहा NDA ?
2025 Bihar vidhan sabha chunav
न इकरार न इनकार...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की माला क्‍यों जप रहा NDA ?
बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
Weather
बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
cyclone
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
DNA
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
Kashmir
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
West Bengal
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
Eknath Shinde
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
Indian Air Force
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
Jammu And Kashmir Land regularisation Bill
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा