मैं आपके बच्चे का इलाज नहीं करूंगी... डॉक्टर ने मरीज के पिता को ही मारा थप्पड़! जानें क्यों किया ऐसा

Doctor Slaps Patient Father: 26 अक्टूबर को अहमदाबाद के सोल सिविल अस्पताल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. एक महिला डॉक्टर और मरीज के पिता के बीच हुई बहस अचानक हिंसक मोड़ ले लेती है, जब डॉक्टर ने उस व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. रिपोर्ट के मुताबिक, मरीज के पिता अशिक हरीभाई चावड़ा अपनी बेटी के इलाज के लिए अस्पताल आए थे, लेकिन डॉक्टर के इनकार से मामला बिगड़ गया.

क्या वीडियो में दिखा असली सच या एक झलक?

वायरल वीडियो में डॉक्टर पीले कुर्ते में नजर आती हैं, गले में स्टेथोस्कोप लटका हुआ है. वीडियो में देखा गया कि जब उन्होंने मरीज के पिता को अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते देखा तो वो भड़क गईं और कहा, “मोबाइल नीचे करो.” जब पिता ने जवाब दिया, “क्यों नीचे करें?”, तो डॉक्टर ने उन्हें थप्पड़ मार दिया. पास में खड़ा सिक्योरिटी गार्ड पूछता है, “क्या हो रहा है?”, लेकिन डॉक्टर उससे भी उलझ जाती हैं और कहती हैं, “सिक्योरिटी गार्ड तो कुछ करता ही नहीं.” स्थिति लगातार बिगड़ती जाती है और माहौल बेहद तनावपूर्ण बन जाता है.

क्या डॉक्टर ने बच्चे का इलाज करने से इनकार कर दिया था?

वीडियो में एक और चौंकाने वाली बात यह रही कि डॉक्टर ने साफ कहा, “मैं आपके बच्चे का इलाज नहीं करूंगी क्योंकि आप बदतमीजी कर रहे हैं.” इस पर मरीज के पिता ने जवाब दिया, “हमने क्या बदतमीजी की?” और इसी के बाद वीडियो अचानक खत्म हो जाता है. इस अधूरे वीडियो ने लोगों को दो भागों में बांट दिया. कुछ डॉक्टर पर गुस्सा हुए तो कुछ ने सवाल उठाया कि क्या वीडियो पूरा सच दिखा रहा है?

No complaint or application has been received at the police station regarding this incident. Upon investigation at the hospital and personally meeting the patient’s relatives, they have refused to file any complaint or application. — Ahmedabad Police અમદાવાદ પોલીસ (@AhmedabadPolice) October 27, 2025

इंटरनेट क्यों बंट गया दो हिस्सों में?

एक वर्ग ने डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. किसी ने लिखा, “ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए.” दूसरे ने कहा, “उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए, डॉक्टर होने का अहंकार दिख रहा है.” वहीं, कुछ लोगों ने डॉक्टर का बचाव किया. उनका कहना था कि वीडियो का एक ही पहलू दिखाया गया है. एक यूजर ने लिखा, “शायद मरीज के पिता ने पहले कुछ गलत कहा हो, नियम तोड़कर डॉक्टर पर दबाव डाला हो. हमें पूरी कहानी नहीं पता.”

क्या पुलिस ने मामले में कदम उठाया?

जैसे-जैसे वीडियो वायरल हुआ, अहमदाबाद पुलिस ने तुरंत बयान जारी किया. पुलिस ने कहा, “इस घटना को लेकर किसी ने कोई शिकायत या आवेदन दर्ज नहीं कराया है.” मरीज के परिजनों ने भी पुलिस को बताया कि वे कोई औपचारिक शिकायत नहीं करना चाहते. यानी वीडियो ने इंटरनेट पर जितनी हलचल मचाई, असल में मामला वहीं शांत हो गया.