Advertisement
trendingNow12962629
Hindi Newsजरा हटके

डॉक्टर ने बेटी के लिए कही ऐसी भद्दी बात, बताते हुए रो पड़ी मां; यूजर्स बोले...

Viral Video: एक मां अपनी छोटी सी मासूम को लेकर डॉक्टर के पास जाती हैं और बताती हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट में जलन हो रही है. इस दौरान डॉक्टर ने ऐसी गंदी बात बोली कि कोई भी मां-बाप आग बबूला हो सकते है. डॉक्टर की ऐसी भाषा किसी भी समाज में स्वीकार नहीं हो सकती है. इस मां ने कैमरे के सामने रो-रोकर पूरी कहानी सुनाई है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 15, 2025, 02:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डॉक्टर ने बेटी के लिए कही ऐसी भद्दी बात, बताते हुए रो पड़ी मां; यूजर्स बोले...

Viral Video: डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है, क्योंकि वे मरीजों की जिंदगी बचाते हैं. डॉक्टर्स भी समाज का हिस्सा हैं उनका सामाजिक होना और भी जरूरी है, क्योंकि उन्हें मरीजों की दुख तकलीफ देखनी है. एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है कि वो मरीजों का इलाज करें और देखभाल करें. उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना. इसके अलावा उन्हें कानूनी और नैतिक दायित्वों का भी पालन करना होता है जैसे- मरीज की गोपनीयता का सम्मान करना, इलाज की पूरी जानकारी देना और जानबूझकर लापरवाही न करना. इन सब दायित्वों का पालन ना करते हुए एक डॉक्टर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है कि जिसे हम आपको बता भी नहीं सकते हैं.

क्या बोला था डॉक्टर?
सोशल मीडिया पर एक मां का वीडियो वायरल हो रहा है जो रो-रोकर अपनी कहानी बता रही है. वो बताती है कि जब वो अपनी ढाई साल की बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गई तो उस डॉक्टर ने मासूम के बारे में कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक मां रोते हुए कहती है, "मेरी बेटी के प्राइवेट पार्ट में जलन हो रही थी. रात के साढ़े 11 बज रहे थे. जब हम हॉपिस्टल गए तो वहां डॉ. कुलभूषण की नाइट ड्यूटी थी, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं थे एक नर्स थी. उन्होंने फोन पर डॉक्टर को पूरी स्थिति समझाई. इस दौरान डॉक्टर ने फोन पर ही नर्स को दवाइयां बताना शुरू कर दी." इस दौरान महिला ने कहा कि जब तक डॉक्टर नहीं आते तब तक हम दवाई नहीं लेंगे. इसपर फोन से डॉक्टर की आवाज आती है ये आवाज मां के कांनों को चीर देती है. डॉक्टर ने बच्ची को लेकर ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे समाज में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ये महिला कहानी बताते-बताते फूट-फूटकर रोने लगी और डॉक्टर के व्यवहार और भाषा पर गंभीर सवाल खड़ा किए. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यूजर्स इस डॉक्टर पर केस चलाने की बात कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: इन हादसों ने किया था बाबा साहब को धर्म बदलने पर मजबूर! रातों रात नहीं लिया था फैसला

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वीडियो देखने के बाद क्यों बोले यूजर्स?
वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद इस डॉक्टर पर यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है. एक यूजर ने लिखा, "डॉक्टर पर केस होना चाहिए." दूसरे यूजर ने लिखा, "हद हो गई इस कलयुग में डॉक्टर को भगवान भी नहीं मान सकते हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, "ऐसे डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए." चौथे यूजर ने कहा, "डॉक्टर पर एक्शन होना चाहिए, यदि डॉक्टर पर एक्शन नहीं हुआ तो फिर कोई महिला ऐसी हिम्मत नहीं करेगी."

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @krishna_family_00 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. 70 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को देख चुके हैं.
यह भी पढ़ें: 16 साल से नहीं गई ऑफिस और फिर भी मिली 11 करोड़ की सैलरी, टीचर की कहानी सुनकर जज भी हैरान

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

viraldoctortrending

Trending news

ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
Congress News
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
Jammu-Kashmir News
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
Pollution
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
rajnath singh
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता
Cough Syrup
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता
'डिफेंडर में घूमने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा; हिंदुत्व किसी पार्टी की जागीर नहीं'
dhirendra shastri
'डिफेंडर में घूमने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा; हिंदुत्व किसी पार्टी की जागीर नहीं'
उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 5 उम्मीदवारों की लिस्ट, किन नेताओं को मिला टिकट?
Bye Elections 2025
उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 5 उम्मीदवारों की लिस्ट, किन नेताओं को मिला टिकट?
RSS पर बैन लगाने की मांग पर प्रियांक खरगे को मां-बहन की मिल रही गालियां,देखें Video
Priyank Kharge
RSS पर बैन लगाने की मांग पर प्रियांक खरगे को मां-बहन की मिल रही गालियां,देखें Video
भारत में इस जगह मिला 222000000 टन सोने का भंडार, हर भारतीय एक दिन में हो जाएगा अमीर!
Bihar gold discovery
भारत में इस जगह मिला 222000000 टन सोने का भंडार, हर भारतीय एक दिन में हो जाएगा अमीर!
जुब्बा पहने इस लड़के ने घूम-घूमकर जूस पिलाया, पीते ही बेहोश होने लगे लोग...
Hyderabad News
जुब्बा पहने इस लड़के ने घूम-घूमकर जूस पिलाया, पीते ही बेहोश होने लगे लोग...