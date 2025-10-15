डॉक्टर ने बेटी के लिए कही ऐसी भद्दी बात, बताते हुए रो पड़ी मां; यूजर्स बोले...

Viral Video: डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है, क्योंकि वे मरीजों की जिंदगी बचाते हैं. डॉक्टर्स भी समाज का हिस्सा हैं उनका सामाजिक होना और भी जरूरी है, क्योंकि उन्हें मरीजों की दुख तकलीफ देखनी है. एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है कि वो मरीजों का इलाज करें और देखभाल करें. उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना. इसके अलावा उन्हें कानूनी और नैतिक दायित्वों का भी पालन करना होता है जैसे- मरीज की गोपनीयता का सम्मान करना, इलाज की पूरी जानकारी देना और जानबूझकर लापरवाही न करना. इन सब दायित्वों का पालन ना करते हुए एक डॉक्टर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है कि जिसे हम आपको बता भी नहीं सकते हैं.

क्या बोला था डॉक्टर?

सोशल मीडिया पर एक मां का वीडियो वायरल हो रहा है जो रो-रोकर अपनी कहानी बता रही है. वो बताती है कि जब वो अपनी ढाई साल की बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गई तो उस डॉक्टर ने मासूम के बारे में कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक मां रोते हुए कहती है, "मेरी बेटी के प्राइवेट पार्ट में जलन हो रही थी. रात के साढ़े 11 बज रहे थे. जब हम हॉपिस्टल गए तो वहां डॉ. कुलभूषण की नाइट ड्यूटी थी, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं थे एक नर्स थी. उन्होंने फोन पर डॉक्टर को पूरी स्थिति समझाई. इस दौरान डॉक्टर ने फोन पर ही नर्स को दवाइयां बताना शुरू कर दी." इस दौरान महिला ने कहा कि जब तक डॉक्टर नहीं आते तब तक हम दवाई नहीं लेंगे. इसपर फोन से डॉक्टर की आवाज आती है ये आवाज मां के कांनों को चीर देती है. डॉक्टर ने बच्ची को लेकर ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे समाज में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ये महिला कहानी बताते-बताते फूट-फूटकर रोने लगी और डॉक्टर के व्यवहार और भाषा पर गंभीर सवाल खड़ा किए. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यूजर्स इस डॉक्टर पर केस चलाने की बात कर रहे हैं.

वीडियो देखने के बाद क्यों बोले यूजर्स?

वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद इस डॉक्टर पर यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है. एक यूजर ने लिखा, "डॉक्टर पर केस होना चाहिए." दूसरे यूजर ने लिखा, "हद हो गई इस कलयुग में डॉक्टर को भगवान भी नहीं मान सकते हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, "ऐसे डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए." चौथे यूजर ने कहा, "डॉक्टर पर एक्शन होना चाहिए, यदि डॉक्टर पर एक्शन नहीं हुआ तो फिर कोई महिला ऐसी हिम्मत नहीं करेगी."

किसने शेयर किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @krishna_family_00 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. 70 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को देख चुके हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.