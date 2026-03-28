डॉक्टरों ने कहा 'कभी नहीं बन पाएंगी मां', फिर वजन घटाने के एक इंजेक्शन ने रातों-रात बदल दी किस्मत, झूम उठी महिला!

कहते हैं कि कुदरत के करिश्मे के आगे विज्ञान भी कभी-कभी छोटा पड़ जाता है और इंग्लैंड की डेनियल स्पिंक की कहानी इसका जीता-जागता उदाहरण है. 44 साल की डेनियल के लिए मां बनना एक अधूरा सपना सा बन गया था. 100 किलो वजन, दो बार गर्भपात का असहनीय दर्द और ऊपर से डॉक्टरों की यह दो-टूक चेतावनी कि 'अब आप कभी मां नहीं बन पाएंगी' किसी भी महिला को तोड़ देने के लिए काफी था. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब डेनियल ने मां बनने की उम्मीद छोड़कर सिर्फ खुद को फिट करने के लिए एक वजन घटाने वाला इंजेक्शन लेना शुरू किया. किसे पता था कि यह फैसला उनकी सूनी गोद भर देगा और एक 'चमत्कारिक बच्चे' को दुनिया में लाएगा!

क्या वजन घटाने का इंजेक्शन बना 'फर्टिलिटी' का वरदान?

एसेक्स की रहने वाली डेनियल स्पिंक और उनके पति स्टीफन साल 2022 से एक नन्हे मेहमान का इंतजार कर रहे थे. डेनियल का वजन बढ़कर 100 किलो हो गया था और वे साइज 18 के कपड़े पहनती थीं. डॉक्टरों की निराशाजनक रिपोर्ट्स के बाद उन्होंने जून 2025 तक का समय तय किया था कि इसके बाद वे कोशिश छोड़ देंगी. इसी बीच उन्होंने वजन कम करने के लिए 'माउंजारो' (Mounjaro) नाम का इंजेक्शन लेना शुरू किया. इस इंजेक्शन की मदद से उन्होंने करीब 13 किलो वजन घटाया और उनका साइज 18 से घटकर 10 हो गया. वजन कम होते ही उनके शरीर में ऐसे हार्मोनल बदलाव हुए कि वे प्राकृतिक रूप से गर्भवती हो गईं, जिसे डॉक्टर भी नामुमकिन मान रहे थे.

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क्या वजन घटाने वाले इंजेक्शन ने 'ओव्यूलेशन' और शरीर की सूजन को ठीक कर दिया?

डेनियल खुद इस खबर से हैरान थीं. उनका मानना है कि इस इंजेक्शन ने न केवल उनका मोटापा कम किया, बल्कि उनके शरीर के आंतरिक सिस्टम, खासकर ओव्यूलेशन और सूजन (Inflammation) को ठीक करने में मदद की. जैसे ही डेनियल को अपनी प्रेग्नेंसी का पता चला, उन्होंने अपनी और बच्चे की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तुरंत इंजेक्शन लेना बंद कर दिया. हालांकि, गर्भावस्था के दौरान उनका वजन फिर से लगभग 16 किलो बढ़ गया. डेनियल बताती हैं कि बढ़ते वजन के कारण वे दोबारा खुद को 'भद्दा और अनहेल्दी' महसूस करने लगी थीं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ रहा था. उन्होंने अपने बेटे मार्कस को जन्म दिया, जो पूरी तरह स्वस्थ है.

मार्कस के जन्म के बाद डेनियल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया. बेटे के जन्म के ठीक चार हफ्ते बाद उन्होंने फिर से 'माउंजारो' इंजेक्शन लेना शुरू कर दिया. अपनी वेट-लॉस जर्नी पर जल्द वापसी करने के लिए उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया उन्होंने अपने बच्चे को सिर्फ दो हफ्ते तक स्तनपान (Breastfeeding) कराया और फिर उसे बोतल से दूध पिलाने का फैसला किया. डेनियल का तर्क है कि वे अपनी पुरानी शेप में वापस लौटना चाहती थीं ताकि वे बेहतर महसूस कर सकें. लेकिन इस फैसले ने उन्हें एक नए विवाद के केंद्र में खड़ा कर दिया है और लोग उनकी ममता पर सवाल उठा रहे हैं.

दूध छुड़ाना 'स्वार्थ' है या निजी पसंद?

जैसे ही डेनियल की यह कहानी सोशल मीडिया पर आई, नेटिजन्स दो गुटों में बंट गए. ट्रोलर्स ने उन्हें 'स्वार्थी' और 'मां बनने के लायक नहीं' जैसे कड़े शब्दों से नवाजा. कई यूजर्स का आरोप है कि डेनियल अपने बच्चे की सेहत और प्राकृतिक पोषण से ज्यादा अपनी शारीरिक दिखावट (Appearance) को अहमियत दे रही हैं. एक यूजर ने यहां तक लिखा कि वजन घटाने की सनक में बच्चे को दूध पिलाना बंद करना शर्मनाक है. हालांकि, इन सबके बावजूद डेनियल अपने फैसले पर टिकी हुई हैं. यह मामला अब एक बड़ी बहस का रूप ले चुका है कि क्या एक मां को अपनी सेहत और शरीर के लिए बच्चे की आदतों में बदलाव करने का हक है या नहीं.