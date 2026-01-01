Advertisement
22 हफ्ते में जन्मा 450 ग्राम का बच्चा! कैसे डॉक्टरों ने नामुमकिन को कर दिखाया मुमकिन?

Premature Baby Survival: अमेरिका में जन्मे सिर्फ 22 हफ्ते के बेहद कमजोर बच्चे को डॉक्टरों ने मौत के मुंह से बाहर निकाला. यह कहानी मेडिकल साइंस, हिम्मत और उम्मीद की एक असाधारण मिसाल है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 01, 2026, 02:51 PM IST
Shocking Birth: अमेरिका के वेंडरबिल्ट चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल में जन्मा गैब्रियल गोल्डन मेडिकल साइंस की सीमाओं को चुनौती देने वाला मामला बन गया है. यह बच्चा सिर्फ 22 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में पैदा हुआ और उसका वजन महज 450 ग्राम था. आमतौर पर इस स्टेज पर जन्मे बच्चों के बचने की संभावना बेहद कम मानी जाती है. गैब्रियल की मां कैरोलिन को प्रेग्नेंसी के 14वें हफ्ते से ही गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा. लगातार भारी ब्लीडिंग हो रही थी और 18वें हफ्ते में उनका पानी टूट गया. इस स्थिति में डॉक्टर अक्सर चेतावनी देते हैं कि प्रेग्नेंसी को आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल होता है.

यह भी पढ़ें: अक्षय खन्ना के FA9LA गाने पर 'असल बलोचियों' का धाकड़ डांस! Viral Video देखकर लोग बोले- यही है ओरिजिनल स्टाइल...

डॉक्टरों ने परिवार को क्या चेतावनी दी थी?

डिलीवरी से पहले डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि बच्चे के बचने की संभावना 5 प्रतिशत से भी कम है. साथ ही अगर वह जिंदा भी रहा तो उसके फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं होंगे और दिमाग व दिल से जुड़ी गंभीर समस्याओं का खतरा रहेगा. जन्म के वक्त गैब्रियल इतना छोटा था कि उसके हाथ पेंसिल जितने पतले बताए गए और उसकी हथेली उसके पिता की उंगली के एक हिस्से से भी छोटी थी. हालांकि, जन्म के तुरंत बाद जब उसे ब्रीदिंग ट्यूब दी गई तो उसने रिस्पॉन्स दिखाया, जिससे डॉक्टरों को इलाज शुरू करने की उम्मीद मिली.

एक साल तक क्या-क्या करना पड़ा संघर्ष?

गैब्रियल को अस्पताल के नियोनेटल आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां वह पूरे एक साल तक रहा. इस दौरान उसे क्रॉनिक लंग डिजीज हो गई और स्कैन में फेफड़ों में गहरे निशान दिखे. सांस लेने में मदद के लिए डॉक्टरों को ट्रेकियोस्टॉमी करनी पड़ी. गैब्रियल को कई बार निमोनिया हुआ और कुछ मौकों पर डॉक्टरों को भी लगा कि अब ज्यादा कुछ संभव नहीं है. इसके बावजूद मेडिकल टीम ने एडवांस वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ इलाज जारी रखा और हार नहीं मानी.

यह भी पढ़ें: पटक-पटक कर मारूंगा... आधी रात ऑटो ड्राइवर ने दो लड़कियों को क्यों दी गालियां? देख लें पूरा Video 

क्या डॉक्टरों ने दिखाया करिश्मा?

कैरोलिन लगातार अस्पताल में बेटे के साथ रहीं, जबकि उनके पति गैरेथ खर्च संभालने के लिए रोज करीब छह घंटे का सफर तय कर काम पर जाते थे. दोनों ने हालात चाहे जैसे भी हों, उम्मीद नहीं छोड़ी. एक साल की लंबी लड़ाई के बाद गैब्रियल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई. डॉक्टरों के मुताबिक उसका मानसिक विकास सामान्य है, हालांकि अभी उसे ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है. वह अब घर पर माता-पिता के साथ रिकवर कर रहा है. डॉक्टर इस केस को बेहद समय से पहले जन्मे बच्चों के परिवारों के लिए उम्मीद की किरण मान रहे हैं. 

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक

