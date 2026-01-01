22 हफ्ते में जन्मा 450 ग्राम का बच्चा! कैसे डॉक्टरों ने नामुमकिन को कर दिखाया मुमकिन?

Shocking Birth: अमेरिका के वेंडरबिल्ट चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल में जन्मा गैब्रियल गोल्डन मेडिकल साइंस की सीमाओं को चुनौती देने वाला मामला बन गया है. यह बच्चा सिर्फ 22 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में पैदा हुआ और उसका वजन महज 450 ग्राम था. आमतौर पर इस स्टेज पर जन्मे बच्चों के बचने की संभावना बेहद कम मानी जाती है. गैब्रियल की मां कैरोलिन को प्रेग्नेंसी के 14वें हफ्ते से ही गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा. लगातार भारी ब्लीडिंग हो रही थी और 18वें हफ्ते में उनका पानी टूट गया. इस स्थिति में डॉक्टर अक्सर चेतावनी देते हैं कि प्रेग्नेंसी को आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल होता है.

डॉक्टरों ने परिवार को क्या चेतावनी दी थी?

डिलीवरी से पहले डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि बच्चे के बचने की संभावना 5 प्रतिशत से भी कम है. साथ ही अगर वह जिंदा भी रहा तो उसके फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं होंगे और दिमाग व दिल से जुड़ी गंभीर समस्याओं का खतरा रहेगा. जन्म के वक्त गैब्रियल इतना छोटा था कि उसके हाथ पेंसिल जितने पतले बताए गए और उसकी हथेली उसके पिता की उंगली के एक हिस्से से भी छोटी थी. हालांकि, जन्म के तुरंत बाद जब उसे ब्रीदिंग ट्यूब दी गई तो उसने रिस्पॉन्स दिखाया, जिससे डॉक्टरों को इलाज शुरू करने की उम्मीद मिली.

एक साल तक क्या-क्या करना पड़ा संघर्ष?

गैब्रियल को अस्पताल के नियोनेटल आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां वह पूरे एक साल तक रहा. इस दौरान उसे क्रॉनिक लंग डिजीज हो गई और स्कैन में फेफड़ों में गहरे निशान दिखे. सांस लेने में मदद के लिए डॉक्टरों को ट्रेकियोस्टॉमी करनी पड़ी. गैब्रियल को कई बार निमोनिया हुआ और कुछ मौकों पर डॉक्टरों को भी लगा कि अब ज्यादा कुछ संभव नहीं है. इसके बावजूद मेडिकल टीम ने एडवांस वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ इलाज जारी रखा और हार नहीं मानी.

क्या डॉक्टरों ने दिखाया करिश्मा?

कैरोलिन लगातार अस्पताल में बेटे के साथ रहीं, जबकि उनके पति गैरेथ खर्च संभालने के लिए रोज करीब छह घंटे का सफर तय कर काम पर जाते थे. दोनों ने हालात चाहे जैसे भी हों, उम्मीद नहीं छोड़ी. एक साल की लंबी लड़ाई के बाद गैब्रियल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई. डॉक्टरों के मुताबिक उसका मानसिक विकास सामान्य है, हालांकि अभी उसे ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है. वह अब घर पर माता-पिता के साथ रिकवर कर रहा है. डॉक्टर इस केस को बेहद समय से पहले जन्मे बच्चों के परिवारों के लिए उम्मीद की किरण मान रहे हैं.