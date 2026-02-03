Advertisement
trendingNow13096086
Hindi Newsजरा हटकेबिना फेफड़ों के 2 दिन तक धड़कता रहा इंसान का दिल, डॉक्टर्स ने मौत के मुंह से कैसे निकाला इस मरीज को?

बिना फेफड़ों के 2 दिन तक धड़कता रहा इंसान का दिल, डॉक्टर्स ने मौत के मुंह से कैसे निकाला इस मरीज को?

Artificial Lungs: अमेरिका के शिकागो में डॉक्टरों ने एक 33 साल के मरीज को 48 घंटे तक ‘आर्टिफिशियल लंग्स’ पर जिंदा रखकर उसकी जान बचाई और सफल डबल लंग ट्रांसप्लांट किया. यह मेडिकल साइंस में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 03, 2026, 07:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना फेफड़ों के 2 दिन तक धड़कता रहा इंसान का दिल, डॉक्टर्स ने मौत के मुंह से कैसे निकाला इस मरीज को?

Lung Transplant Influenza B: शिकागो के नॉर्थवेस्टर्न मेमोरियल हॉस्पिटल में 33 साल का एक मरीज 2023 में इन्फ्लुएंजा बी से संक्रमित होकर भर्ती हुआ था. यह इंफेक्शन तेजी से बढ़ते हुए एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और नेक्रोटाइजिंग निमोनिया में बदल गया. मरीज वेंटिलेटर और ईसीएमओ पर था, फिर भी उसका शरीर संक्रमण से हार रहा था. हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि बार-बार दिल रुक रहा था और किडनी भी फेल हो गई थी.

डॉक्टरों को क्या फैसला लेना पड़ा?

डॉ. अंकित भरत और उनकी टीम के सामने एक ही रास्ता बचा था. उन्होंने मरीज के दोनों फेफड़े निकालने का फैसला लिया ताकि संक्रमण का स्रोत पूरी तरह खत्म हो सके. इसे मेडिकल भाषा में बाइलेटरल न्यूमोनक्टॉमी कहा जाता है. यह एक बेहद जोखिम भरा कदम था क्योंकि बिना फेफड़ों के इंसान जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन अगर फेफड़े अंदर रहते तो मरीज की मौत तय थी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: महीने की सैलरी 2 लाख से ज्यादा, फिर भी कोई नहीं करना चाहता ये 5 काम! क्या आप उठाएंगे ये रिस्क?

आर्टिफिशियल लंग्स कैसे काम आए?

फेफड़े निकालने के बाद डॉक्टरों ने एक खास टोटल आर्टिफिशियल लंग सिस्टम तैयार किया. यह मशीन खून में ऑक्सीजन भरती थी, कार्बन डाइऑक्साइड निकालती थी और दिल के काम को भी सपोर्ट करती थी. यह सिस्टम दिल के दाहिने हिस्से से खून लेकर उसे ऑक्सीजन देकर पूरे शरीर में भेजता था. इसी टेक्नोलॉजी ने मरीज को 48 घंटे तक जिंदा रखा.

48 घंटे में क्या बदलाव आया?

इन दो दिनों में मरीज की हालत धीरे-धीरे सुधरने लगी. उसका ब्लड प्रेशर स्थिर हो गया, किडनी फिर से काम करने लगी और दिल को सहारा देने वाली दवाइयां बंद की जा सकीं. जब निकाले गए फेफड़ों की जांच हुई तो साफ हुआ कि वे पूरी तरह खराब हो चुके थे और कभी ठीक नहीं हो सकते थे. यह साबित हो गया कि ट्रांसप्लांट ही एकमात्र रास्ता था.

यह भी पढ़ें: ये है 'सुपरहीरो' मां! पति के बिना Uber ड्राइवर बनकर पाल रही 3 बच्चे, कहानी सुनकर भर आएंगी आंखें

ट्रांसप्लांट कितना सफल रहा?

मरीज को तुरंत डबल लंग ट्रांसप्लांट की लिस्ट में डाला गया और उसे नए फेफड़े मिल गए. आज दो साल से ज्यादा समय बाद उसकी सांस सामान्य है और शरीर में किसी तरह का रिजेक्शन नहीं दिखा. डॉ. भरत का कहना है कि यह पहली बार है जब वैज्ञानिक रूप से साबित हुआ है कि कुछ मरीज बिना लंग ट्रांसप्लांट के बच ही नहीं सकते. इन्फ्लुएंजा बी एक ऐसा वायरस है जो सांस की नली पर हमला करता है और बुखार, खांसी व बदन दर्द पैदा करता है. गंभीर मामलों में यह एआरडीएस जैसी जानलेवा स्थिति पैदा कर देता है, जिसमें फेफड़ों में सूजन और पानी भर जाता है और खून में ऑक्सीजन कम हो जाती है. यही वजह है कि समय पर इलाज न मिलने पर यह जानलेवा बन सकता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Artificial Lungs

Trending news

जनरल नरवणे सीडीएस बनने वाले थे लेकिन... रक्षा विशेषज्ञ ने किताब में जोड़ा नया एंगल
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे सीडीएस बनने वाले थे लेकिन... रक्षा विशेषज्ञ ने किताब में जोड़ा नया एंगल
जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
Maharashtra crime
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे
india-us
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे
ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर
West Bengal
ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर
TAX के 6 अरब रु से मौज काटेंगे बांग्लादेश के मंत्री, 71 लग्जरी फ्लैट बनाने की मंजूरी
bangladesh
TAX के 6 अरब रु से मौज काटेंगे बांग्लादेश के मंत्री, 71 लग्जरी फ्लैट बनाने की मंजूरी
क्या है लोकसभा का नियम 349 और 353, जिसका हवाला देकर राहुल को रोकते रहे स्पीकर?
DNA
क्या है लोकसभा का नियम 349 और 353, जिसका हवाला देकर राहुल को रोकते रहे स्पीकर?
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
russia oil
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
Maharashtra Panchayati Raj Elections 2026
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
Sadanandan Master
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी