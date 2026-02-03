बिना फेफड़ों के 2 दिन तक धड़कता रहा इंसान का दिल, डॉक्टर्स ने मौत के मुंह से कैसे निकाला इस मरीज को?

Trending Photos
Lung Transplant Influenza B: शिकागो के नॉर्थवेस्टर्न मेमोरियल हॉस्पिटल में 33 साल का एक मरीज 2023 में इन्फ्लुएंजा बी से संक्रमित होकर भर्ती हुआ था. यह इंफेक्शन तेजी से बढ़ते हुए एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और नेक्रोटाइजिंग निमोनिया में बदल गया. मरीज वेंटिलेटर और ईसीएमओ पर था, फिर भी उसका शरीर संक्रमण से हार रहा था. हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि बार-बार दिल रुक रहा था और किडनी भी फेल हो गई थी.
डॉक्टरों को क्या फैसला लेना पड़ा?
डॉ. अंकित भरत और उनकी टीम के सामने एक ही रास्ता बचा था. उन्होंने मरीज के दोनों फेफड़े निकालने का फैसला लिया ताकि संक्रमण का स्रोत पूरी तरह खत्म हो सके. इसे मेडिकल भाषा में बाइलेटरल न्यूमोनक्टॉमी कहा जाता है. यह एक बेहद जोखिम भरा कदम था क्योंकि बिना फेफड़ों के इंसान जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन अगर फेफड़े अंदर रहते तो मरीज की मौत तय थी.
आर्टिफिशियल लंग्स कैसे काम आए?
फेफड़े निकालने के बाद डॉक्टरों ने एक खास टोटल आर्टिफिशियल लंग सिस्टम तैयार किया. यह मशीन खून में ऑक्सीजन भरती थी, कार्बन डाइऑक्साइड निकालती थी और दिल के काम को भी सपोर्ट करती थी. यह सिस्टम दिल के दाहिने हिस्से से खून लेकर उसे ऑक्सीजन देकर पूरे शरीर में भेजता था. इसी टेक्नोलॉजी ने मरीज को 48 घंटे तक जिंदा रखा.
48 घंटे में क्या बदलाव आया?
इन दो दिनों में मरीज की हालत धीरे-धीरे सुधरने लगी. उसका ब्लड प्रेशर स्थिर हो गया, किडनी फिर से काम करने लगी और दिल को सहारा देने वाली दवाइयां बंद की जा सकीं. जब निकाले गए फेफड़ों की जांच हुई तो साफ हुआ कि वे पूरी तरह खराब हो चुके थे और कभी ठीक नहीं हो सकते थे. यह साबित हो गया कि ट्रांसप्लांट ही एकमात्र रास्ता था.
ट्रांसप्लांट कितना सफल रहा?
मरीज को तुरंत डबल लंग ट्रांसप्लांट की लिस्ट में डाला गया और उसे नए फेफड़े मिल गए. आज दो साल से ज्यादा समय बाद उसकी सांस सामान्य है और शरीर में किसी तरह का रिजेक्शन नहीं दिखा. डॉ. भरत का कहना है कि यह पहली बार है जब वैज्ञानिक रूप से साबित हुआ है कि कुछ मरीज बिना लंग ट्रांसप्लांट के बच ही नहीं सकते. इन्फ्लुएंजा बी एक ऐसा वायरस है जो सांस की नली पर हमला करता है और बुखार, खांसी व बदन दर्द पैदा करता है. गंभीर मामलों में यह एआरडीएस जैसी जानलेवा स्थिति पैदा कर देता है, जिसमें फेफड़ों में सूजन और पानी भर जाता है और खून में ऑक्सीजन कम हो जाती है. यही वजह है कि समय पर इलाज न मिलने पर यह जानलेवा बन सकता है.