Advertisement
trendingNow13102391
Hindi Newsजरा हटकेदूध-दही की तरह क्या परमाणु बम की भी होती है एक्सपायरी डेट? जानिए कितने साल बाद बेकार हो जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार

दूध-दही की तरह क्या परमाणु बम की भी होती है एक्सपायरी डेट? जानिए कितने साल बाद बेकार हो जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार

परमाणु बम की कोई तय एक्सपायरी डेट नहीं होती, लेकिन उसकी एक तकनीकी उम्र होती है. समय के साथ ट्रिटियम, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य हिस्से कमजोर पड़ते हैं, जिससे 30–50 साल बाद उसकी प्रभावशीलता घट सकती है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 08, 2026, 02:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दूध-दही की तरह क्या परमाणु बम की भी होती है एक्सपायरी डेट? जानिए कितने साल बाद बेकार हो जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार

जब भी हम एक्सपायरी डेट का नाम सुनते हैं, तो दिमाग में खाने-पीने की चीजें, दवाइयां या रोजमर्रा का सामान आता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार परमाणु बम की भी कोई उम्र हो सकती है? क्या एक बार बना परमाणु बम हमेशा उतना ही ताकतवर रहता है या समय के साथ उसकी क्षमता भी घटने लगती है? यह सवाल जितना हैरान करने वाला है, उतना ही गंभीर और वैज्ञानिक भी है. दरअसल, परमाणु बम की कहानी सिर्फ विस्फोट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे जटिल तकनीक, संवेदनशील तत्व और लगातार निगरानी का पूरा सिस्टम काम करता है. इसी वजह से यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या परमाणु बम भी समय के साथ ‘पुराना’ हो सकता है.

क्या परमाणु बम की भी होती है एक्सपायरी डेट?

परमाणु बम की कोई एक्सपायरी डेट दूध या दवा की तरह तय नहीं होती. यानी उस पर कोई तारीख नहीं लिखी होती कि इसके बाद यह बेकार हो जाएगा. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा एक जैसा खतरनाक बना रहता है. वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो परमाणु बम का एक तकनीकी जीवनकाल होता है. समय बीतने के साथ इसके कई जरूरी हिस्से कमजोर पड़ने लगते हैं, जिससे उसकी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता कम हो सकती है. इसलिए यह मानना गलत है कि एक बार बना परमाणु हथियार हमेशा के लिए वैसा ही काम करता रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

एक परमाणु बम कितने साल तक रहता है प्रभावी?

विशेषज्ञों के मुताबिक, एक परमाणु बम आमतौर पर 30 से 50 साल तक प्रभावी माना जाता है. इसके बाद उसके अंदर मौजूद कई अहम घटक धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं. हालांकि बम में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व हजारों साल तक सक्रिय रह सकते हैं, लेकिन पूरा हथियार सिर्फ इन्हीं पर निर्भर नहीं करता. विस्फोट की सटीकता और सुरक्षा कई अन्य तकनीकी हिस्सों पर भी टिकी होती है, जिनकी उम्र सीमित होती है.

ट्रिटियम और इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों हैं अहम?

आधुनिक परमाणु हथियारों में ट्रिटियम नाम का एक खास तत्व इस्तेमाल होता है, जो विस्फोट की ताकत को बढ़ाने में मदद करता है. ट्रिटियम की आधी उम्र लगभग 12 साल होती है, यानी हर 12 साल में इसकी मात्रा आधी रह जाती है. अगर इसे समय पर बदला न जाए, तो बम की क्षमता कमजोर हो सकती है. इसके अलावा परमाणु बम में जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिटोनेटर और सुरक्षा उपकरण लगे होते हैं. समय के साथ ये इलेक्ट्रॉनिक हिस्से पुराने और खराब हो सकते हैं, जिससे खतरा भी बढ़ जाता है.

पुराने परमाणु बमों का क्या होता है?

परमाणु शक्तियां अपने पुराने बमों को कभी भी यूं ही नहीं छोड़तीं. इन्हें नियमित रूप से मेंटेन किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है या फिर पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया जाता है. कई बार पुराने हथियारों को खोलकर उनके उपयोगी हिस्सों को नए हथियारों में लगाया जाता है. साथ ही सही तापमान और सुरक्षित माहौल में स्टोरेज न होने पर खतरा बढ़ सकता है, इसलिए परमाणु हथियारों की निगरानी बेहद सख्त रखी जाती है. यही कारण है कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार भी समय और देखभाल का मोहताज होता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

nuclear bombnuclear bomb expiry date

Trending news

वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
Mohan Bhagwat On Bangladesh
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
Rahul Gandhi
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
Devyani Rana
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- परियोजनाओं में देरी से लोग हो रहे नाराज
Tamil Nadu Elections
CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- परियोजनाओं में देरी से लोग हो रहे नाराज
महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
bangladeshi nationals arrested
महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच
Himanta Biswa Sarma
गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
Gang rape
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...