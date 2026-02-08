दूध-दही की तरह क्या परमाणु बम की भी होती है एक्सपायरी डेट? जानिए कितने साल बाद बेकार हो जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार

जब भी हम एक्सपायरी डेट का नाम सुनते हैं, तो दिमाग में खाने-पीने की चीजें, दवाइयां या रोजमर्रा का सामान आता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार परमाणु बम की भी कोई उम्र हो सकती है? क्या एक बार बना परमाणु बम हमेशा उतना ही ताकतवर रहता है या समय के साथ उसकी क्षमता भी घटने लगती है? यह सवाल जितना हैरान करने वाला है, उतना ही गंभीर और वैज्ञानिक भी है. दरअसल, परमाणु बम की कहानी सिर्फ विस्फोट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे जटिल तकनीक, संवेदनशील तत्व और लगातार निगरानी का पूरा सिस्टम काम करता है. इसी वजह से यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या परमाणु बम भी समय के साथ ‘पुराना’ हो सकता है.

क्या परमाणु बम की भी होती है एक्सपायरी डेट?

परमाणु बम की कोई एक्सपायरी डेट दूध या दवा की तरह तय नहीं होती. यानी उस पर कोई तारीख नहीं लिखी होती कि इसके बाद यह बेकार हो जाएगा. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा एक जैसा खतरनाक बना रहता है. वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो परमाणु बम का एक तकनीकी जीवनकाल होता है. समय बीतने के साथ इसके कई जरूरी हिस्से कमजोर पड़ने लगते हैं, जिससे उसकी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता कम हो सकती है. इसलिए यह मानना गलत है कि एक बार बना परमाणु हथियार हमेशा के लिए वैसा ही काम करता रहेगा.

एक परमाणु बम कितने साल तक रहता है प्रभावी?

विशेषज्ञों के मुताबिक, एक परमाणु बम आमतौर पर 30 से 50 साल तक प्रभावी माना जाता है. इसके बाद उसके अंदर मौजूद कई अहम घटक धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं. हालांकि बम में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व हजारों साल तक सक्रिय रह सकते हैं, लेकिन पूरा हथियार सिर्फ इन्हीं पर निर्भर नहीं करता. विस्फोट की सटीकता और सुरक्षा कई अन्य तकनीकी हिस्सों पर भी टिकी होती है, जिनकी उम्र सीमित होती है.

ट्रिटियम और इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों हैं अहम?

आधुनिक परमाणु हथियारों में ट्रिटियम नाम का एक खास तत्व इस्तेमाल होता है, जो विस्फोट की ताकत को बढ़ाने में मदद करता है. ट्रिटियम की आधी उम्र लगभग 12 साल होती है, यानी हर 12 साल में इसकी मात्रा आधी रह जाती है. अगर इसे समय पर बदला न जाए, तो बम की क्षमता कमजोर हो सकती है. इसके अलावा परमाणु बम में जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिटोनेटर और सुरक्षा उपकरण लगे होते हैं. समय के साथ ये इलेक्ट्रॉनिक हिस्से पुराने और खराब हो सकते हैं, जिससे खतरा भी बढ़ जाता है.

पुराने परमाणु बमों का क्या होता है?

परमाणु शक्तियां अपने पुराने बमों को कभी भी यूं ही नहीं छोड़तीं. इन्हें नियमित रूप से मेंटेन किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है या फिर पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया जाता है. कई बार पुराने हथियारों को खोलकर उनके उपयोगी हिस्सों को नए हथियारों में लगाया जाता है. साथ ही सही तापमान और सुरक्षित माहौल में स्टोरेज न होने पर खतरा बढ़ सकता है, इसलिए परमाणु हथियारों की निगरानी बेहद सख्त रखी जाती है. यही कारण है कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार भी समय और देखभाल का मोहताज होता है.