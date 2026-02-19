कोबरा होगा अपने घर का... खेत में कुत्ते ने रगड़ा नाग का फन, वीडियो देख कांप जाएगी रूह

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर पालतू जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार ये जानवर इतनी क्यूट हरकत करते हैं कि मुस्कुराने का मौका मिल जाता है. लेकिन कभी कभी पालतू जानवर का ऐसा रूप देखने को मिलता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती है. इन दिनों एक पालतू कुत्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि कुत्ता खेतों में एक कोबरा सांप से भिड़ गया है. कुत्ते और कोबरा के बीच ऐसी लड़ाई आपने शायद ही देखी होगी. कुत्ते ने खेत को जंग का मैदान बना दिया. इस दौरान कुत्ते का मालिक बार बार कुत्ते को समझाने धमकाने और वहां से दूर हटाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कुत्ता किसी की नहीं सुनता है. जंग का परिणाम वहीं होता है जिसकी उम्मीद थी.

कौन जीता जंग?

इंटरने पर वायरल हो रहे कुत्ते के वीडियो में दिखता है कि कुत्ते ने खेत में कोबरा को घेर रखा है. इस दौरान दो लोग जैकी हट जाओ जैकी हट जाओ चिल्लाते रहते हैं, लेकिन आज कुत्ता किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है. वो कोबरा के पीछे पड़ जाता है. कोबरा भी अपना फन फैलाकर खुद को बड़ा दिखाने और कुत्ते को डराने की कोशिश करता है, लेकिन आज कुत्ता किसी भी कीमत पर कोबरा को बक्शने के मूड में नजर नहीं आ रहा है. पीछे से मालिक कुत्ते को डराने की कोशिश करता रहता है, वहीं दूसरी ओर कोबरा भी अपने फन को बचाता दिखाई देता है. कुत्ता बार बार कोबरा का फन पकड़ने की को​​शिश करता है. आखिर में कुत्ता सांप का फन नोचने में कामयाब हो जाता है. कुत्ता कोबरा के फन को मुंह में दबाकर तेजी से फटकता है और सांप को अधमरा कर देता है. इसके बाद कुत्ते का मालिक कुत्ते को वहां से ले जाता है. वीडियो देखकर लगता है कि शायद कोबरा ने कुत्ते को भी डसा है. वीडियो के कमेंट बॉक्स में यूजर्स कुत्ते के स्वास्थ के बारे में पूछ रहे हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग कुत्ते का ये रूप देखकर हैरान हैं. ये वीडियो एआई द्वारा भी बनया गया हो सकता है जी न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है-

क्या बोली जनता?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @shashikantdubey2016 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 19 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "डॉग जिंदा है ना?" दूसरे यूजर ने ​लिखा, "जैसी भाई कैसा है?"

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.