बिना खाए पिए 9 दिन बर्फीले पहाड़ों में जिंदा रहा पालतू कुत्ता, इतनी ऊंचाई पर कैसे बच निकला?

Viral Dog Story: इस कुत्ते का नाम एस्प्रौलिस (Asproulis) है, जो एक बर्फीले पहाड़ पर फंस गया. ये कुत्ता वहां 9 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहा. चलिए जानते हैं 1900 मीटर ऊंचे पहाड़ पर फंसे कुत्ते को कैसे बचाया गया.

ग्रीक अखबार प्रोटो थेमा की एक रिपोर्ट के अनुसार, असप्रूलिस के मालिक का नाम क्रिस्टोस जाचारिस (Christos Zacharis) है और ये दोनों हकिकी(Haliki) गांव में रहते हैं. इसके अलावा ये जैकरिस गांव में एक पारंपरिक कैफे चलाते हैं. फ्रांस से जब कुछ पर्वताराही आए थे तो वे इन्हीं के कैफे में ठहरे थे. इसके बाद जब ये पर्वतारोही जाने लगे तो असप्रूलिस भी उनसे साथ साथ चल दिया. असप्रूलिस उन फ्रांस पर्वतारोहियों के साथ-साथ करीब 1900 मीटर ऊपर चढ़ गया. इस दौरान ये कुत्ता बढ़ी आसानी से इन लोगों के साथ बर्फीले पहाड़ पर चढ़ तो गया लेकिन उसके लिए उतरना उतना ही कठिन हो गया. ऐसे में ये डॉगी बर्फीले पहाड़ पर फंस गया और वापस नहीं आ पाया.

कैसे कि रेसक्यू?

जब डॉगी नहीं मिला तो मालिक और स्थानीय लोग उसकी तलाश में जुटे थे. बताया गया की कुत्ता करीब 1900 मीटर ऊपर फंस गया है. मिली जानकारी के अनुसार, कुछ पर्वतारोही उसी पहाड़ पर चढ़ाई कर रही थे. इस दौरान टीम की एक सदस्य मरीना कोराकी ने बताया कि कुत्ते का रंग भी सफेद था जो सफेद बर्फ में दिखाई नहीं दे रहा था. उसे ढूंढने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. मरीना ने बताया कि उन लोगों को बस कुत्ते की आवाज सुनाई दे रही थी जिससे साफ पता चल रहा था कि ये मदद की गुहार है. लेकिन कुत्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था. इसके बाद पर्वतारोहियों की टीम दो हिस्सों में बंट गई और असप्रूलिस की तलाश में निकल गई. मरीना ने बताया कि एक टीम ने अपनी चढाई जारी रखी और जिन पर्वतारोहियों को एक्सपीरिंस था वे असप्रूलिस की तलाश में निकल गए.

किस हालत में मिला कुत्ता?

जब असप्रूलिस पर्वतारोहियों को मिला तो उन्होंने देखा कि वो बहुत कमजोर हो चुका था. पहले टीम ने वहीं पर डॉगी को खाना खिलाया फिर सावधानी से नीचे उतारकर लाए. इसके बाद टीम ने डॉगी मालिक को सौंप दिया.

घर पहुंचकर ये था असप्रूलिस का व्यवहार

जैसे ही पर्वतारोही कुत्ते को नीचे उतारकर लाए तो मालिक असप्रूलिस को देख काफी खुश हुआ. इसके बाद असप्रूलिस आराम से सोफे पर बैठ गया. पर्वतारोहियों ने कहना है कि पहाड़ से नीचे आते ही असप्रूलिस एक-एक व्यक्ति के पास आ रहा था जैसे सबके पास जाकर थैंक्यू बोल रहा है.

