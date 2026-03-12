Advertisement
trendingNow13137809
Hindi Newsजरा हटकेबिना खाए पिए 9 दिन बर्फीले पहाड़ों में जिंदा रहा पालतू कुत्ता, इतनी ऊंचाई पर कैसे बच निकला?

बिना खाए पिए 9 दिन बर्फीले पहाड़ों में जिंदा रहा पालतू कुत्ता, इतनी ऊंचाई पर कैसे बच निकला?

Viral Dog Story: ग्रीस में एक कुत्ते के बर्फीले पहाड़ पर फंसने की कहानी लोगों को भावुक कर रही है. दरअसल, एक 9 महीने का कुत्ता 9 दिन तक बर्फीले पहाड़ की चोटी पर फंसा रहा. चलिए जानते हैं ये वहां तक कैसे पहुंचा?

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 12, 2026, 09:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना खाए पिए 9 दिन बर्फीले पहाड़ों में जिंदा रहा पालतू कुत्ता, इतनी ऊंचाई पर कैसे बच निकला?

Viral Dog Story: इस कुत्ते का नाम एस्प्रौलिस (Asproulis) है, जो एक बर्फीले पहाड़ पर फंस गया. ये कुत्ता वहां 9 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहा. चलिए जानते हैं 1900 मीटर ऊंचे पहाड़ पर फंसे कुत्ते को कैसे बचाया गया.

ग्रीक अखबार प्रोटो थेमा की एक रिपोर्ट के अनुसार, असप्रूलिस के मालिक का नाम क्रिस्टोस जाचारिस (Christos Zacharis) है और ये दोनों हकिकी(Haliki) गांव में रहते हैं. इसके अलावा ये जैकरिस गांव में एक पारंपरिक कैफे चलाते हैं. फ्रांस से जब कुछ पर्वताराही आए थे तो वे इन्हीं के कैफे में ठहरे थे. इसके बाद जब ये पर्वतारोही जाने लगे तो असप्रूलिस भी उनसे साथ साथ चल दिया. असप्रूलिस उन फ्रांस पर्वतारोहियों के साथ-साथ करीब 1900 मीटर ऊपर चढ़ गया. इस दौरान ये कुत्ता बढ़ी आसानी से इन लोगों के साथ बर्फीले पहाड़ पर चढ़ तो गया लेकिन उसके लिए उतरना उतना ही कठिन हो गया. ऐसे में ये डॉगी बर्फीले पहाड़ पर फंस गया और वापस नहीं आ पाया.

कैसे कि रेसक्यू?

जब डॉगी नहीं मिला तो मालिक और स्थानीय लोग उसकी तलाश में जुटे थे. बताया गया की कुत्ता करीब 1900 मीटर ऊपर फंस गया है. मिली जानकारी के अनुसार, कुछ पर्वतारोही उसी पहाड़ पर चढ़ाई कर रही थे. इस दौरान टीम की एक सदस्य मरीना कोराकी ने बताया कि कुत्ते का रंग भी सफेद था जो सफेद बर्फ में दिखाई नहीं दे रहा था. उसे ढूंढने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. मरीना ने बताया कि उन लोगों को बस कुत्ते की आवाज सुनाई दे रही थी जिससे साफ पता चल रहा था कि ये मदद की गुहार है. लेकिन कुत्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था. इसके बाद पर्वतारोहियों की टीम दो हिस्सों में बंट गई और असप्रूलिस की तलाश में निकल गई. मरीना ने बताया कि एक टीम ने अपनी चढाई जारी रखी और जिन पर्वतारोहियों को एक्सपीरिंस था वे असप्रूलिस की तलाश में निकल गए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पालतू कुत्तों को मरता छोड़ दुबई से भाग रहे लोग, जानें आखिर क्यों नहीं ले जा रहे साथ?

 

किस हालत में मिला कुत्ता?

जब असप्रूलिस पर्वतारोहियों को मिला तो उन्होंने देखा कि वो बहुत कमजोर हो चुका था. पहले टीम ने वहीं पर डॉगी को खाना खिलाया फिर सावधानी से नीचे उतारकर लाए. इसके बाद टीम ने डॉगी मालिक को सौंप दिया.

घर पहुंचकर ये था असप्रूलिस का व्यवहार

जैसे ही पर्वतारोही कुत्ते को नीचे उतारकर लाए तो मालिक असप्रूलिस को देख काफी खुश हुआ. इसके बाद असप्रूलिस आराम से सोफे पर बैठ गया. पर्वतारोहियों ने कहना है कि पहाड़ से नीचे आते ही असप्रूलिस एक-एक व्यक्ति के पास आ रहा था जैसे सबके पास जाकर थैंक्यू बोल रहा है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

TAGS

asproulis storyViral News

Trending news

विधानसभा की 100 सीटों के लिए भाजपा कैंडिडेट चुन रही, इधर बंगाल राज्यसभा के नतीजे आए
West Bengal Election 2026
विधानसभा की 100 सीटों के लिए भाजपा कैंडिडेट चुन रही, इधर बंगाल राज्यसभा के नतीजे आए
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
amit shah news
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
DNA
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
DNA
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
Farooq Abdullah
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
vidhan sabha chunav
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
LPG Crisis
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
Kashmir Fuel Shortage
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
India News
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?