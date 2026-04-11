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Hindi Newsजरा हटकेझूले पर खेल रहे बच्चों पर कुत्तों का हमला, बेबस चिल्लाता रह गया मासूम, वीडियो देख भड़के लोग

झूले पर खेल रहे बच्चों पर कुत्तों का हमला, बेबस चिल्लाता रह गया मासूम, वीडियो देख भड़के लोग

Dog Attack Video Viral: झूले पर खेलते बच्चों के बीच 2 खूंखार कुत्ते पहुंच गए और एक मासूम पर हमला बोल दिया. बच्चा चिल्लाता रहा और सब बेबस देखते रहे. काफी देर तक कुत्ते ने बच्चे का पैर नहीं छोड़ा और बुरी तरह घायल कर दिया. वीडियो देख लोगों का गुस्सा फूट रहा है.

 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 11, 2026, 05:07 PM IST
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फोटो क्रेडिट: X Post @xym11336600
फोटो क्रेडिट: X Post @xym11336600

Video Viral: कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि बच्चे सोसाइटी में लगे झूले पर खेल रहे हैं. तभी वहां दो कुत्ते आते हैं और एक मासूम पर हमला बोल देते हैं. कुत्ते ने बच्चे के पैर को बुरी तरह नोंच दिया. इस दौरान वहां मौजूद बच्चे और बड़े सब बेबस नजर आते हैं. इस दौरान काफी देर तक कुत्ते ने मासूम का पैर नहीं छोड़ा और बच्चा लगातार चिल्लाता रहा. इस वीडियो को देख लोग हैरान हैं और कुत्ते को न संभाल पाने वालों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं. 

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सोसाइटी के बीच लगे झूले पर बच्चे आराम से खेल रहे हैं. इस दौरान वहां दो कुत्ते आते हैं. बच्चों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है. तभी एक कुत्ता झूले पर चढ़ जाता है और एक मासूम पर हमला बोल देता है. कुत्ते ने बच्चे के पैर पर जोरदार बाइट की और काफी देर तक नहीं छोड़ा. बच्चा खुद ही बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा है. वीडियो में दिखता है कि कुत्ता बच्चे के पैर पर लटक गया और बच्चे को झूले से नीचे गिरा दिया. इसके बाद दूसरा कुत्ता भी वहां पहुंच गया और बच्चे को नोंचने लगा. 

लोगों ने की बचाने की नाकाम कोशिश

इस दौरान वहां मौजूद बाकी बच्चे सहम गए और कई लोग बच्चे को बचाने की नाकाम कोशिश करते नजर आए. वहां मौजूद शख्स खुद कुत्ते से डरता नजर आ रहा है और दूर से ही कुत्ते को भगाने और डराने की कोशिश करता दिखाई देता है. इस दौरान एक महिला कुत्ते को ताली बजाकर पैर छोड़ने के लिए कह रही है, लेकिन कुत्ते ने किसी की नहीं सुनी और मासूम को बुरी तरह जख्मी कर दिया. इस वीडियो को देख लोग सहम गए. किसी यूजर ने ग्रोक से पूछा कि वीडियो कहां का है तो ग्रोक ने इस वीडियो को चीन का बताया. हालांकि वीडियो कब और कहां का है इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है. जी न्यूज वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: नीले ड्रम पर चढ़कर गेट खोल रहा था मासूम, पैर फिसला और लग गई फांसी! CCTV में कैद हुआ मंजर

 

66 लाख लोगों ने देखा वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो एक्स पर @xym11336600 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 66 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए उन लोगों को कमजोर और निकम्मा बताया जो लोग बच्चे को कुत्ते से नहीं बचा पाए.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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