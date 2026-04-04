Advertisement
trendingNow13165701
Hindi Newsजरा हटकेडेयरी में घुसा खूंखार कुत्ता, 30 सेकेंड में इतने लोगों को काटकर किया जख्मी, दिल दहला देगा ये वीडियो

डेयरी में घुसा खूंखार कुत्ता, 30 सेकेंड में इतने लोगों को काटकर किया जख्मी, दिल दहला देगा ये वीडियो

Dog Attack Video: कुत्ते के आतंक का डरा देने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. कुत्ता चुपचाप डेयरी में घुसा और 30 सेकेंड में कई लोगों को जख्मी कर दिया. कुत्ते के आतंक का ये वीडियो देख आपकी भी रूह कांप जाएगी.

 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 04, 2026, 06:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डेयरी में घुसकर लोगों पर हमला करता कुत्ता. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम
डेयरी में घुसकर लोगों पर हमला करता कुत्ता. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम

Dog Attack Video: कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जिसमें कोई आवारा कुत्ता अचानक किसी पर भी हमला कर देता है. कुत्ते के हमले से लोग जख्मी हो जाते हैं और ऐसे में रेबीज होने का भी खतरा बढ़ जाता है. इस बाद एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी डर जाएंगे. एक बड़े से घर में कई भैंस मौजूद हैं. वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां एक डेयरी है. 

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखता है कि 4 लोग घर में आराम से बैठें हैं जिसमें से दो लोग कुर्सी पर और एक खाट पर बैठा है. तभी वहां एक कुत्ता आता है और कुर्सी पर बैठे शख्स पर अचानक हमला बोल देता है. जैसे ही शख्स खुद को बचाता है वैसे ही खाट पर बैठे व्यक्ति के पैर में काट लेता है. इसके बाद सभी मिलकर कुत्ते को भगाने लगते हैं. तभी कुत्ता भागकर जाता है और दूर खड़े शख्स पर हमला बोल देता है. 

ऐसे किया हमला

जैसे ही तीसरे शख्स पर हमला हुआ ये दोनों लोग भी हाथ में कुर्सी लेकर कुत्ते को मारने लगे. वहां मौजूद लोग यही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह कुत्ते से जान बचाई जाए. आखिर में कुत्ता एक शख्स पर इतना जोरदार हमला करता है कि वो भैंस के खूंटे पर गिर जाता है. आखिर में वहां कुछ लोग और आ जाते हैं और कुत्ते को भगा देते हैं. लेकिन तब तक कुत्ते ने वहां मौजूद कई लोगों को जख्मी कर दिया. कुत्ते का ये आतंक भरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल हो गया वीडियो

वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 3 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देख बड़ी संख्या में यूजर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: 'घर जाने की जल्दी तब होती है जब...', जिंदगी का सबक दे गई इस ऑटो वाले की बात, वीडियो देख रोने लगे लोग

 

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख यूजर्स बड़ी संख्या में राय दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "ध्यान दीजिए उसे भैंस की परवाह नहीं थी." दूसरे यूजर ने लिखा, "एक कुत्ता सब पर भारी." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

TAGS

Dog attackShocking video

Trending news

TMC के लिए वोट मांग रहे कोलकाता पुलिस के 3 अफसर! बीजेपी के आरोपों पर अब तक क्या हुआ?
West Bengal Election 2026
TMC के लिए वोट मांग रहे कोलकाता पुलिस के 3 अफसर! बीजेपी के आरोपों पर अब तक क्या हुआ?
जिस समुद्री रास्ते पर बरस रहीं मिसाइलें, वहां से पार हुआ भारत का आठवां टैंकर
hormuz strait
जिस समुद्री रास्ते पर बरस रहीं मिसाइलें, वहां से पार हुआ भारत का आठवां टैंकर
'चुनाव में केरलम को फायदा, मुझे नुकसान ...,' तिरुवल्ला में ऐसा क्यों बोले पीएम मोदी?
Kerala elections
'चुनाव में केरलम को फायदा, मुझे नुकसान ...,' तिरुवल्ला में ऐसा क्यों बोले पीएम मोदी?
केरल के धर्मदम में ‘वामपंथ’ पर हमला! CM विजयन की हैट्रिक पर UDF-NDA का डबल अटैक
kerala election 2026
केरल के धर्मदम में ‘वामपंथ’ पर हमला! CM विजयन की हैट्रिक पर UDF-NDA का डबल अटैक
CBSE की 3-लैंग्वेज पॉलिसी पर बवाल: स्टालिन बोले- यह पढ़ाई नहीं, हिंदी थोपने का प्लान
MK Stalin
CBSE की 3-लैंग्वेज पॉलिसी पर बवाल: स्टालिन बोले- यह पढ़ाई नहीं, हिंदी थोपने का प्लान
मिडिल ईस्ट जंग की वजह से थमी प्लास्टिक फैक्ट्रियों की चाल, अब उद्योग पर संकट के बादल
Middle East War
मिडिल ईस्ट जंग की वजह से थमी प्लास्टिक फैक्ट्रियों की चाल, अब उद्योग पर संकट के बादल
भारत के 7वें LPG टैंकर ने पार किया होर्मुज, जल्द पहुंचेगा भारत; 17 जहाज कतार में
Iran-US War
भारत के 7वें LPG टैंकर ने पार किया होर्मुज, जल्द पहुंचेगा भारत; 17 जहाज कतार में
ब्लैक मनी केस में चौंकाने वाला खुलासा! 167 केस में 46 मामले पनामा पेपर्स से जुड़े
Panama papers
ब्लैक मनी केस में चौंकाने वाला खुलासा! 167 केस में 46 मामले पनामा पेपर्स से जुड़े
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा
Shahsi Tharoor
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा
नासिक: कुएं में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों ने तोड़ा दम
Maharashtra news
नासिक: कुएं में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों ने तोड़ा दम