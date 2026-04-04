डेयरी में घुसा खूंखार कुत्ता, 30 सेकेंड में इतने लोगों को काटकर किया जख्मी, दिल दहला देगा ये वीडियो

Dog Attack Video: कुत्ते के आतंक का डरा देने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. कुत्ता चुपचाप डेयरी में घुसा और 30 सेकेंड में कई लोगों को जख्मी कर दिया. कुत्ते के आतंक का ये वीडियो देख आपकी भी रूह कांप जाएगी.
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Dog Attack Video: कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जिसमें कोई आवारा कुत्ता अचानक किसी पर भी हमला कर देता है. कुत्ते के हमले से लोग जख्मी हो जाते हैं और ऐसे में रेबीज होने का भी खतरा बढ़ जाता है. इस बाद एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी डर जाएंगे. एक बड़े से घर में कई भैंस मौजूद हैं. वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां एक डेयरी है.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखता है कि 4 लोग घर में आराम से बैठें हैं जिसमें से दो लोग कुर्सी पर और एक खाट पर बैठा है. तभी वहां एक कुत्ता आता है और कुर्सी पर बैठे शख्स पर अचानक हमला बोल देता है. जैसे ही शख्स खुद को बचाता है वैसे ही खाट पर बैठे व्यक्ति के पैर में काट लेता है. इसके बाद सभी मिलकर कुत्ते को भगाने लगते हैं. तभी कुत्ता भागकर जाता है और दूर खड़े शख्स पर हमला बोल देता है.
जैसे ही तीसरे शख्स पर हमला हुआ ये दोनों लोग भी हाथ में कुर्सी लेकर कुत्ते को मारने लगे. वहां मौजूद लोग यही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह कुत्ते से जान बचाई जाए. आखिर में कुत्ता एक शख्स पर इतना जोरदार हमला करता है कि वो भैंस के खूंटे पर गिर जाता है. आखिर में वहां कुछ लोग और आ जाते हैं और कुत्ते को भगा देते हैं. लेकिन तब तक कुत्ते ने वहां मौजूद कई लोगों को जख्मी कर दिया. कुत्ते का ये आतंक भरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
A single dog attacked and bit multiple youths in under 30 seconds.
pic.twitter.com/cxBXafHTJb
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 4, 2026
वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 3 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देख बड़ी संख्या में यूजर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
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वीडियो देख यूजर्स बड़ी संख्या में राय दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "ध्यान दीजिए उसे भैंस की परवाह नहीं थी." दूसरे यूजर ने लिखा, "एक कुत्ता सब पर भारी."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.