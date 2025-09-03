नन्हीं से बत्तख ने कुत्ते को किया 'नॉकाउट', पकड़म-पकड़ाई में बनी चैंपियन

Viral Video: सोशल मी​डिया पर जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई वीडियो इतने फनी होते हैं कि हंसते-हंसते पेट दर्द करने लगता है. कई बार जानवर एक दूसरे पर हमला करते नजर आते हैं तो कई बार शिकारी ही शिकार बन जाता है. आज हम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं वो एक कुत्ते का वीडियो है. जो बत्तख को पकड़ने के लिए पानी में उतर जाता है, लेकिन बत्तख उसका ऐसा मूर्ख बना देती है. जब आप वीडियो देखेंगे तो अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

यह भी पढें: ये तो हद हो गई भाई! ओपन टॉयलेट में बैठकर ले सकते हैं पहाड़-नदियों का आनंद, Video ने उड़ाई सबकी नींद

बत्तख ने कुत्ते को कैसे बेवकूफ बनाया?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी में एक बत्तख तैर रही है और पानी के बाहर एक कुत्ता मौजूद है. ये कुत्ता बत्तख को पकड़ने की फिराक में है. तभी अचानक ये कुत्ता पानी में उतर जाता है और बत्तख को पकड़ने के लिए बत्तख के पास पहुंच जाता है. जैसे ही ये बत्तख पर हमला करता है. बत्तख ​तुरंत पानी के अंदर चली जाती है और कुत्ते के साथ प्रैंक हो जाता है. कुत्ते को समझ नहीं आता कि​ अभी तो बत्तख यहीं थी आखिर अचानक कहां चली गई और कुत्ता बड़ी हैरानी के साथ इधर-उधर देखता रहता है. उसके बाद बत्तख कुत्ते से दूर पानी से बाहर आकर तैरती है. कुत्ता बत्तख को देखता है और ​दोबारा बत्तख की ओर आता है. इसके बाद जैसे ही कुत्ता हमला करता है बत्तख फिर पानी के अंदर चली जाती है. ऐसा कई बार होता है और बत्तख कुत्ते के हाथ नहीं आती है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

किस अकाउंट से वायरल किया गया वीडियो?

इस ​वीडियो को इंस्टाग्राम पर @your_alphaku नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. अब तक इस वीडियो को 4.6 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और इतना ही नहीं 3.6 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो का शेयर भी किया है.

यह भी पढें: अभी तक सिर्फ सुना था आज देख भी ली 'उड़ने वाली मछली', Video हो गया वायरल

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने खूब कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "एक सच्चा और देखभाल करने वाला पालतू पशु का मालिक अपने कुत्ते को कभी भी ऐसे जहरीले गंदे पानी में नहीं दौड़ने देगा."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.